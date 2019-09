DHA YURT BÜLTENİ - 12

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Haydar Akan, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İzmir Milletvekili Kamil Sındır Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Adıyaman'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak, STK'lar ile görüştü. CHP'li heyet ilk olarak Adıyaman Esnaf Sanatkarlar ve Odalar Birliği Başkanı Ziya Duran’ı ziyaret etti. Burada konuşan Kocaeli Milletvekili Haydar Akan, "Adıyaman'a ilk kez geliyorum gerçekten sıcak bir karşılanmayla geldik. Teşekkür ediyorum arkadaşlarıma sadece Adıyaman değil bu hafta içerisinde 24 ayrı kente de genel başkanımızın görevlendirmesiyle milletvekilleri heyetlerimiz olacak. Burada da 3 ve Abdurrahman Tutdere dahil olmak üzere 4 kentin milletvekilleri arkadaşlarım ile beraber sivil toplum örgütleri ve alanda vatandaşlarımızın fikirlerini alacağız" dedi. Abdurrahman Tutdere ise isteyen herkese iletişim numaralarının açık olduğunu söyledi. Tutdere, "Adıyamanlılara ulaşmaya çalışacağız. Hemşerilerimize de buradan sizin aracılığınızla da çağrıda bulunuyorum. Görüş ve önerilerinizi bize mesaj yoluyla da whatssaptan da atabilirsiniz. İletişim bilgilerimiz halkımıza açık. Bizim amacımız gerçekten mevcut durumdan ülkemize ve ilimizi kurtarma adına parlamentoda ikinci büyük parti olan CHP olarak üzerimize düşen ne varsa görevimizi en iyi bir şekilde yerine getirmektir. Bu kapsamda çalışmalarımız en iyi şekilde yerine getirilecek. Çalışma sonunda da değerlendirmeyi basınla paylaşacağız" şeklinde konuştu. Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay da şunları söyledi: "Bugün bizleri ziyaret eden milletvekillerimize 'Hoş geldiniz' diyorum. Bizler de esnaf ve sanatkarın sorunlarını kendilerine dile getirdik. Bizim de sıkıntılarımız var. Küçük esnaf, sanatkar yıllardır kanayan bir yara haline geldi. Bunun sorunlarını vekillerimize ilettik. Bu perakende yasası sorunlarını ilettik. Adıyaman sorunlarından olan tarım sulama projelerini bir an önce meclise gündeme gelmesi konusunda kendilerine bu problemi ilettik." CHP heyeti daha sonra Adıyaman ve Çevre iller Süryani Kadim Metropoliti Melki Ürek'i ziyaret ederek Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi'ni gezdi.

Görüntü Dökümü

---------

- Sınır dışı edilen kadınların polis aracına bindirilişi

- Çete üyelerinin adliyeye çıkarılışı

Haber: Cavit AKGÜN- Kamera: Aykut KURT / MUĞLA, (DHA)

==================

Bursa'da toplu balık ölümleri

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Kirmasti Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Yetkililer tarafından dereden numune alınırken, toplu balık ölümleri ilçede endişeye neden oldu.

Mustafakemalpaşa ilçesindeki Yavelli Mahallesi'nden geçen Kirmasti Deresi’nde toplu balık ölümleri yaşandı. Dere yatağının Yavelli Mahallesi yakınlarında irili ufaklı çok sayıda ölü balık gözlendi. Dere yatağında ölü balıkları gören vatandaşlar durumu Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çevre sakinlerini tedirgin eden toplu balık ölümlerinin sebebi, yetkililerin almış olduğu numunelerin incelenmesinin ardından ortaya çıkacak.

Yavelli Mahallesi'nden geçen Kirmasti Deresi ile tarım arazilerinin de sulandığını belirten Yavelli Mahalle Muhtarı Ersin Demir, "Tüm yetkili mercilere başvurumuzu yaptık. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yetkililer gelerek numune aldı. Bu ölümlere sebebiyet veren işletme ve şahısların bir an önce bulunup cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Balık ölümlerinden ziyade, biz bu dereden gelen suyla tarım arazilerini de suluyoruz. Tarım ürünlerimizi pazarlıyoruz. Vatandaşlarımız sebze ve meyveleri bu yüzden pazardan almak zorunda kalıyor. Bu durumun bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Bir an önce bu soruna çare bulunması lazım" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Ölen balıklardan detaylar

-Dereden detaylar

-Mahalle muhtarı röportajı

-Süre: 04.46 Boyut: 533 MB

Haber-Kamera: Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA, (Bursa), (DHA)