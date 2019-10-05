DHA YURT BÜLTENİ - 12

Adıyaman’da 2 gün önce okula gittiğini söyleyerek evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Mahmut Gazi Akıncı (15) için arama çalışması başlatıldı. Latif Akıncı, evden kaçtığını düşündüğü oğluna dönmesi için çağrıda bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan ve zaman zaman okuldan kaçarak devamsızlık yapan Mahmut Gazi Akıncı, ailesinin öğretmenlerle konuşmak için okula gideceğini öğrendi. Önceki gün sabah saatlerinde okula gideceğini söyleyip evden çıkan Akıncı geri dönmedi. Ailesi, Mahmut Gazi Akıncı'ya ulaşmaya çalıştı, sonuç alamayınca da polise başvurdu. Polis, Akıncı'nın bulunması için çalışma başlattı.

Latif Akıncı, 6 çocuğunun en küçüğü olan Mahmut Gazi'nin evden kaçmış olabileceğini söyledi. Kentin dört bir yanına kayıp ilanları asan Akıncı, oğlunun eve dönmesi için çağrıda bulundu, görenlerin kendisine haber vermesini istedi.

'EVİNE GEL OĞLUM HEPİMİZ PERİŞANIZ'

Çocuğunun hayatından endişe duyduğunu ifade eden Latif Akıncı, şunları dedi:

"Okula gitmediğini, devamsızlık yaptığını öğrendik. Okul müdürü, 'gelsin, bir şey olmaz' dedi. Kaybolduğu günün sabahı ben erken evden çıktım, oğlum da kahvaltısını yapıp çıkacaktı. Ben okula gittim, bekledim, gelmedi. İki gündür haber alamıyoruz. Oğlum çok duygusal bir çocuktu, en ufak bir konuda bakarsın ki gözyaşlarına boğulurdu. Evdekiler ile çok iyi geçinir, sakin ve efendi bir yapısı var. Cebinde 5 lira vardı. Evde bulunan 60 lirayı da almış, devamsızlığından dolayı eve gelmediğinden şüpheleniyorum. Çünkü ben 'müdürün yanına gideceğim' dediğimde, 'müdür ve babam bana kızar mı? Diye düşünmüş olabilir. Kayıp ilanımızı emniyette verdik. Sabaha kadar çocuğumu cadde sokak parklarda aradım. Annesi, ablaları perişan. Herkesin huzurunda söylemek istiyorum, oğlum çıksın evine gelsin bağrıma basacağım. Gazi beni duyuyorsan evine gel oğlum annen, bizler perişanız. Sana kızmayacağım, darılmayacağım. Çocuğumu gören olursa rica ediyorum bize ulaşsınlar."

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün ise Mahmut Gazi Akıncı bulunması için özel ekip görevlendirildiği öğrenildi.