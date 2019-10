DHA YURT BÜLTENİ - 12

İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde Yeniler Kulübü adlı öğrenci topluluğu, Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerleri desteklemek ve onlara moral vermek amacıyla mektup yazdı. Kağıtlara duygu ve düşüncelerini yazarak askerlerin yanında olduklarını belirten gençler, zarfların valilik aracılığıyla askerlere ulaşmasını sağlayacak. İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde Türkiye Gençlik Vakfı’nın desteklediği Yeniler Kulübü isimli öğrenci topluluğu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır güvenliğini korumak, ülkeye yönelik terör tehditlerini bertaraf etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı desteklemek amacıyla etkinlik düzenledi. Yeniler Kulübü’nün kurduğu stanttan kağıt, kalem ve zarf alan öğrenciler, bu harekatta yer alan askerlerin yanlarında olduklarını hissettirmek için mektup yazdı. Duygu ve düşüncelerini kağıda döken gençlerin mektuplarını toplayan Yeniler Kulübü üyeleri, zarfları valilik yoluyla harekatta görev alan askerlere iletecek. Hukuk Fakültesi öğrencisi ve Yeniler Kulübü başkanı Yunus Emre Sarı, "Barış Pınarı Harekatı’nı destekliyoruz. Hem Türkiye’deki diğer üniversitelere örnek olmak, hem de askerimize moral ve motivasyon sağlamak amacıyla mektupları onlara göndererek, askerlerimizin manevi olarak güzel şeyler hissetmesini istiyoruz. Onların maddi bir şeye ihtiyaçları yok, devletimiz zaten karşılıyor. Fakat manevi desteğe ihtiyaçları var" dedi. Barış Pınarı Harekatı’nın ülkenin sınır güvenliğinin sağlanması adına önemli bir harekat olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Orhan Türkmen, "Ben de Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına girdim ama olmadı. Askerlerimiz canla başla savaşıyorlar. Biz ülkece içimizde bazı sorunlar yaşasak da, böyle durumlarda birbirimize kenetlenebiliyoruz. Oradaki askerlerimize gönülden dualarımızla, desteklerimizle, her şekilde yardımcı olmak istiyoruz. Eğer çocukların korkmadığı bir ordu varsa o da Türk Ordusu’dur. Oraya ya şehit ya gazi anlayışıyla gidiyorlar. Bu inanç onlara yeter. Biz de onların maddi, manevi her şekilde destekçisiyiz. Umarım mektuplarımız ellerine ulaşır, mutlu olurlar" diye konuştu. Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ahmet İstek ise, "Sosyal farkındalık oluşturarak, böyle önemli bir konuda okulumuzda yapmış oldukları çalışma farkındalığımızı artırdı. Benim de gönlümden geçen bazı şeyler vardı, ben de mektup yazıp askerlerimize göndermek istiyorum. Bu mektuplar hem askerimize moral, hem de dua anlamına geliyor" dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör koridorunu yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bölgede görev yapan Mehmetçik için dua etti.

Terör örgütü PKK ve YPG'ye karşı Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenleri tarafından basın açıklaması yapıldı. Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akademisyenler ve öğrenciler Mehmetçiğe destek olmak için Türk bayrakları açtı.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Tarihin her döneminde mazlumların sığınağı, hakkın ve adaletin savunucusu olan Peygamber ocağı şanlı ordumuz, ülkemizin beka ve istikbalini tehdit eden hain terör örgütlerine yönelik Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Bu operasyon herkesin bildiği gibi sadece bölgede bulunan PKK, YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yapılmamaktadır. Mehmetçiğin başlattığı bu harekat; hilalin hacca, hakkın batıla, Habil'in Kabil'e, Hz. Hüseyin'in zulme karşı kıyamıdır. Vatanına gönülden bağlı, yerli ve milli olan ülkemizin akademisyenleri olarak Mehmetçiğimizin her koşulda ve her zaman yanında olduğumuzu beyan ederiz. Bizler devletimizin istikbalimiz için attığı her adımın yanındayız ve Barış Pınarı Harekatı'nın da sonuna kadar destekçisiyiz. Bu zor koşullar altında canıyla, kanıyla bayrak düşmesin, ezan susmasın diye mücadele eden Mehmetçiğimizin gözü arkada kalmasın. Şurası açıkça bilinmelidir ki Türkiye artık eski Türkiye değildir. Bugün başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin Türkiye'yi hedef alan yaptırım tehditlerinin hiçbir karşılığı ve uygulanabilirliği yoktur. Çünkü artık ülkemizde kendi milli silahlarımız; yerli İHA ve SİHA'larımız, helikopterlerimiz, zırhlı araçlarımız ve toplarımız üretilmektedir. Bunlardan daha da önemlisi Türk milletinin sergilemiş olduğu milli birlik ve beraberlik şuuru ile yüreğindeki iman ve cesarettir. 60 bine yakın öğrencisi, 4 bin personeli ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ailesi olarak ülkemiz ve milletimize yönelik oynanan oyunların bozulması, bölgeye barış, huzur ve güvenin getirilmesini hedefleyen Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanacağına yürekten inanıyoruz. Bu operasyonun hem Türkiyemizin bölgede lider bir ülke olduğunu hem de bu coğrafyada şanlı tarihinden gelen sorumluluğunu ortaya koyması bakımından önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dua edildi.