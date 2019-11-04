DHA YURT BÜLTENİ-12 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin simgesi Kültürpark'ın iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında, fuar içerisinde bulunan dokuz işletme için tahliye kararı aldı. Belediyeden yapılan açıklamada, 'fuzuli işgalci' konumundaki kiracıların mahkeme kararıyla tahliye edildiği belirtildi. Yine yapılan yasadışı eklentilerin de kaldırıldığı belirtilen açıklamada, Lunapark dışındaki yapıların tahliye işlemleri büyük ölçüde tamamlandığı vurgulandı. Ancak işletme sahipleri, Kültürpark'ta bir tarihin bulunduğunu, tahliye kararından dönülmesi gerektiğini savundu. 1980'li yılların ünlü isimlerinden Bülent Ersoy, Zeki Müren, Hakkı Bulut gibi sanatçıların sahne aldığı Göl Gazinosu ile Ada Gazinosu'nun Danışmanı Ertan Erbay (63), şunları söyledi:

"Tahliye kararı insanın içini biraz acıtıyor. Ada Gazinosu'nun tarihi bir geçmişi var. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ziyarete geldiğinde, 'Bu tepeyi şehir kulübü yapmaz mısınız?' diyor. O zamanın köklü ailesinden burayı şehir kulübü yapmalarını istiyor. İzmir'in ilk şehir kulübü olarak Ada Gazinosu kuruluyor. Oranın tarihi ve siyasi bir geçmişi var. Atatürk'ün hediye ettiği bir yeri yıkmak veya tahliye etmek, bana göre doğru bir hareket değil. Sayın Tunç Soyer bu konu ile ilgili belki iyi niyetle hareket ediyor ama bilgi eksikliği var. Taraflar bir araya getirilerek toplantı yapılmadı. Bazı çalıştaylar yapıldı ama burayla alakası olmayan insanlarla yapıldı. Hayatını buraya adayanları bir araya toplayıp, onların da fikirlerinin alınması gerekirdi. Burada büyük bir hata yapıldı ama hatadan dönmek de büyük bir erdem. Bizlerle bir araya gelseydi daha sağlıklı kararlar alabilirdi. Ömrümün 50 yılını burada geçirdim, birçok anım var. Zeki Müren'in cenazesini bile buradan taşıdık. Birçok anımız var. Ayrıca burada 200 aile işsiz kaldı."

'NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ'

Düğün salonu tahliye edilen evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Kulon (51) da, "39 yıldır buradayım. Tahliye kararı daha önce geldi ama karar ertelendi. Belediyeye kira veriyorduk. Ama bir anda işgalci olduk. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tahliye etmek için 6 gün süre verdiler. Bizi toplasalardı, durumu anlatsalardı. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu. Yine kafe işleten Murat Simit (55) de, "6 gün içerisinde boşaltma emri geldi. Yapması yıllar süren bir şeyi hemen yıktılar. Bu saatten sonra buranın bekçiliğini nasıl yapacaklar bilmiyorum. Biz burada doğal bekçi gibiydik. Biz sudan çıkmış balığa döndük. Nereye gideceğiz, ne yapacağız? Bir şekilde evimize etmek götürmek zorundayız. Burada enkazın başında duracak halimiz yok. Eşyalarımızı topladık, 3 gün içerisinde tamamen boşaltacağız" dedi.

SİMGE YAPILAR YIKILMAYACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kiracıların tahliyesinin ardından söz konusu yapıların yasadışı eklentilerini, İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı doğrultusunda kaldıracak ve binaları aslına uygun hale getirecek. İşletmelerin tasfiyesinin ardından simge yapılar yıkılmayacak, tekrar kiraya da verilmeyerek Kültürpark'ın kimlik ve karakterine uygun işletme ve faaliyetlerine devam edecek.