DHA YURT BÜLTENİ-13

Tayland Büyükelçisi'nden, Fatma Şahin'e ziyaret TAYLAND Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti. Şahin ve Ekarohit, Tayland ile Gaziantep arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulundu. Başkan Fatma Şahin, Tayland Ankara Büyükelçiliği görevine getirilen Phantipha Lamsudha Ekarohit’e yeni görevinde başarılar dileyerek, Taylandlı turistleri Gaziantep’e davet etti. Gaziantep’in tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatan Şahin şöyle konuştu: “Şehrimizin en büyük özelliği; Dünya’nın en eski 20 şehrinden biri olmasıdır. Dünya Bankası’na göre Dünya’nın en rekabetçi 7 şehrinden biriyiz. İhracat kapasitesiyle ülkenin 6’ncı büyük ekonomi ve sanayi şehriyiz. 5 antik kentiyle Zeugma, Yesemek ve kasteller gibi yeraltı ve yerüstü zenginliğiyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)’nun daimi listesine alınmış, Dünya’nın en güzel müzeleri olan kültür ve sanat şehriyiz. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda 116 şehir arasında yer almayı başaran şehrimizin en güçlü tarafı gastronomidir. 500 çeşit yemeğimizle Dünya’nın en lezzetli şehirlerinden biriyiz. O yüzden büyükelçi olarak burada bulunmanız, kültür turizmine çok meraklı olan Taylandlıları ağırlamamız açısından büyük bir fırsat olarak görüyorum. Kapadokya’ya, Ege’ye ve Akdeniz’e gelen güneş, kum ve denize turistlerin bu bölgeye gelip tarihi dokuyu, kültürel dokuyu bu lezzeti tatmasını çok arzu ediyoruz. Büyükelçimizin burada olmasıyla bu alandaki işbirliğimizi kuvvetlendireceğiz. Türkiye’ye gelen Taylandlı turistleri için bu bölgenin cazibeli olduğunu biliyorum. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la bu konuyu görüşeceğim. Onları buraya getirecek günübirlik seferleri, turları ve kombinasyonları büyükelçimle birlikte ayarlayabiliriz, çok mutlu oluruz. Büyükelçim, müzeleri gezip gördüğünde Taylandlılar için ne kadar büyük bir çekim merkezi olduğunu görecektir.”

BÜYÜKELÇİ EKAROHİT: GAZİANTEP ZİYARET EDİLMESİ GEREKEN BİR ŞEHİR Büyükelçilik görevine atandıktan sonra Türkiye’nin önemli şehirlerin gezmeye başladığını aktaran Büyükelçi Ekarohit ise, Türkiye’de gezilecek şehirler arasında Gaziantep’in ilk sıralarda yerini aldığını dile getirdi. Ekarohit, “Bu ziyaretimizin amacı iki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmektir. İki ülke arasındaki serbest ticaret antlaşması sayesinde, Gaziantep’in faydası çok fazla olacaktır. Taylandlı ve Türk ihracatçılarını bir araya getirerek potansiyeli artırmak istiyoruz. Bu tür ziyaretler ticari ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacaktır. Hem turizm hem de ticari açıdan gelişmelerin olacağına inanıyoruz. Geçen yıl, 25 bin Taylandlı Türkiye’yi ziyaret etti. Taylandlılar için Türkiye çekici geliyor. Bu sene Türkiye’ye gelecek Taylandlı sayısının artmasını bekliyoruz. Gaziantep’e yönelik tur organize eder firmalar, Taylandlıları bilgilendirirse daha iyi olur. İki ülke arasında vize olmaması da büyük bir avantaj” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Şahin ve Büyükelçi Ekarohit birbirine karşılıklı hediye verdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------------------------- - Tayland Büyükelçisi'nin belediyeye gelmesi - Büyükelçi Ekarohit'in konuşması - Fatma Şahin'in konuşması - Tarafların birbirine hediye vermesi - Genel ve detay görüntüler Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 260 MB ========================================= Sahte doktor, çocuklara taciz iddiasıyla dövüldü (2) TUTUKLANDI Şanlıurfa'da, kendisini doktor olarak tanıtıp, parkta oyun oynayan kız çocuklarını taciz ettiği iddia iddiasıyla çevredekiler tarafından linç edilmek istenirken gözaltına alınan Abdullah Karagöz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Karagöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------------------------- - Tacizci sahte doktor - Vatandaşların etrafında beklemesi - Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 2.93 MB =========================================

İç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı VAN Ferit Melen Havalimanı'nda iç çamaşırına gizlediği 105 gram metamfetamin ile yakalanan Ş.K., tutuklandı. Adana'ya gitmek üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen Ş.K. X-Ray cihazından geçti. Polis ekiplerinin şüphelendiği Ş.K.'nın üst araması yapıldı. Aramada, Ş.K.'nın iç çamaşırına gizlediği 105 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.K, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ GÜVENLİK KAMERASI ------------------------------- -Ş.K'nın havalimanındaki X-ray cihazındang eçmesi -Üst aramasının yapılması -Gözaltına alınması Orhan AŞAN/VAN, (DHA) =================================== 8 suçtan aranan şüpheli, silahla yakalandı GAZİANTEP'te 8 hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan Mustafa Y. (21), namlusu açılmış kurusıkı tabancayla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 8 farklı hırsızlık suçundan aranan Mustafa Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlıkların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını inceleyip, zanlının İstiklal Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Polis, operasyon yaptığı bir evde Mustafa Y.'yi namlusu açılmış kurusıkı tabanca ve 5 kurşunla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen ve 23 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen Mustafa Y., adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------------------------- - Şehitkamil Devlet Hastanesi - Şüphelinin hastaneye götürülmesi - Şüphelinin hastaneden çıkarılması - Polis araçlarına bindirilmesi - Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 167 MB ======================= Çanakkale’de 41 kaçak yakalandı ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 41kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Korubaşı köyü Yeşil Liman sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda jandarma ekipleri aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 41 kaçak yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenler iki minibüs vasıtasıyla Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yakalanan kaçaklardan genel ve detay görüntü. Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(ÇANAKKALE), (DHA)

=============================== Nehirde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor ADAPAZARI'nda balık tutarken nehre düşerek kaybolan 27 yaşındaki Batuhan Çelik'i arama çalışmaları devam ediyor. Dün, Adapazarı'nda Sakarya Nehri'nin kenarında arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaya giden Batuhan Çelik, dengesini kaybedip nehre düşerek kayboldu. Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sakarya Arama Kurtarma Ekibi, Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve dalgıç polisler, gece yarısı ara verdikleri arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarında yeniden başladı. Dalgıç polisler sualtında arama yaparken, diğer ekipler 2 botla su üstünde bölgeyi taradı. Ayrıca 2 araçla kıyıda arama çalışması yürütüldü. Çalışmalar devam ederken, Çelik'in ailesi ise nehir kenarında ekiplerin yaptığı arama çalışmasını takip ederek bekleyişlerini sürdürdü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Nehirde arama yapılması Çalışmalardan görüntüler HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) ===================================== Çukurca'da dağ keçileri, köye indi