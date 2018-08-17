DHA YURT BÜLTENİ 13

KAYIP OLARAK ARANIRKEN, POLİSİ ARAYIP KAÇIRILDIĞINI SÖYLEYEN KIZ KURTARILDI AYDIN'ın Söke ilçesinde ortadan kaybolan ve ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranırken, ertesi gün kendisinden gelen ihbar telefonu üzerine, kaçırılıp İzmir'in Urla ilçesindeki bir evde tutulduğu belirlenen 15 yaşındaki A.K., polisin operasyonuyla kurtarıldı. A.K.'yi kaçırdığı ileri sürülen 59 yaşındaki A.Ç. gözaltına alındı. Söke'de yaşayan A.K., dün (çarşamba) öğle saatlerinde ortadan kayboldu. Ailesi, kendisine ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından A.K.'nin saat 13.40 sıralarında, yanında A.Ç. ile Söke Otogarı'na geldiğini belirledi. Bunun üzerine soruşturmaya burada yoğunlaşan polis ekipleri, kızın, A.Ç. ile İzmir'e giden bir yolcu otobüsüne bindiği tespit etti. Polis, A.K.'nin bulunması için çalışmalarını sürdürürken, bu sabah sürpriz bir gelişme yaşandı. 155 Polis İmdat ihbar hattını arayan A.K., A.Ç. tarafından kaçırıldığını, İzmir'in Urla ilçesindeki bir evde tutulduğunu belirtip, yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenleyip A.K.'yi kurtardı. A.Ç., ise gözaltına alındı. Kurtarılan A.K. ve şüpheli A.Ç., Söke'den gelen polis ekiplerine teslim edildi. A.Ç.'nin polisteki işlemlerinin ardından bugün Söke Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi. A.K.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındıktan sonra ailesine teslim edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-A.Ç.'nin kaçırdığı ileri sürülen A.K. ile Söke Otogarı'nda yanyana yürürken güvenlik kamerası görüntüsü ====================================== ŞARAMPOLE DEVRİLEN AKARYAKIT TANKERİ, ALEV ALEV YANDI KÜTAHYA'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen akaryakıt tankeri, alev alev yandı. Kazada yaralanan tanker sürücüsü Yusuf Kahraman, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kütahya- Tavşanlı yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Yusuf Kahraman yönetimindeki 43 U 2539 plakalı tanker, kontrolden çıkıp, şarampolde devrildi. Kazada yaralanan Kahraman, yoldan geçen sürücüler tarafından tankerden çıkarıldı. Kısa süre sonra ise tanker alev aldı. Alev topunu dönen akaryakıt tankerini ihbarla gelen Kütahya Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri söndürdü. Kazada yaralanan tanker sürücüsü Yusuf Kahraman, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Görüntü dökümü.

-Cep telefonu ile çekilen görüntüde tankerin alev alev yanması

Haber-Kamera: KÜTAHYA / DHA ==================================== POLİSTEN, HAYVAN PAZARINDA ESNAFA 'SAHTE PARA' BİLGİLENDİRMESİ BOLU'da polis hayvan pazarına giderek, hayvan satıcılarını sahte para konusunda uyararak bilgilendirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Köroğlu Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarına gitti. Ekipler, tek tek pazar esnafı ile görüşerek sahte para konusunda uyarılarda bulundu. Sahte paraların piyasa sürülme oranının Kurban Bayramı'nda daha da arttığını anlatan ekipler, sahte ile gerçek parayı ayırt etme yöntemleri konusunda esnafa bilgiler verdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hayvan pazarından görüntüler

-Polisin bilgi vermesi

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ================================ KANARYA SEVENLER DERNEĞİ, KAMUOYUNDAKİ ALGIDAN DERTLİ KAYSERİ’de faaliyet gösteren Erciyes Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği yönetimi, kamuoyunda kendilerine yönelik algıdan rahatsız olduklarını söyledi. Dernek Başkanı Hamdi Ünlüleblebici, siyasiler ve diğer bazı çevreler tarafından, ‘Biz Kanarya Sevenler Derneği miyiz?' şeklinde ifadeler kullanılarak, aşağılandıklarını ve küçümsendiklerini öne sürdü.

Kayseri’de 2 yıl önce kurulan, işçisinden emeklisine, esnafından memuruna 240 üyesi bulunan Erciyes Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği yöneticileri, kamuoyunda ‘Biz Kanarya Sevenler Derneği miyiz?' şeklinde ifadeler kullanılarak, aşağılandıklarını ve küçümsendiklerini öne sürdü. Hobi olarak kanarya yetiştiren dernek yetkilileri, derneklerinin kamuoyunda 'Kumar oynatılan yer' olarak algılandığını söyledi. Bu algıyı yok etmek için etkinlikler yapacaklarını ifade eden Erciyes Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı Hamdi Ünlüleblebici (50), 9 Eylül’de Kayseri’de bu alanda bir fuar ve yarışma düzenlemeyi amaçladıklarını söyledi. Ünlüleblebici, "Sezon açılışımızı yapmak istiyoruz. Şimdi tüy ve üretim mevsimindeyiz. Bu mevsim biter ve yarışmaya gidecek kuşlar belirlenir. Bu alanda Kayseri olarak başarılıyız. Türkiye ve dünya şampiyonluklarımız var. Biz Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu’na bağlıyız. Bu federasyonun ülkenin farklı illerinden 76 üyesi var. 7 ilde Türkiye şampiyonaları düzenleniyor. Biz de bu şampiyonaların birinin Kayseri’de yapılmasını istiyoruz. Bu konuda 4 bin metrekare yer isteniyor. Kayseri’de bu sadece Dünya Ticaret Merkezi’nde mevcut, ama bizim de orayı kiralayacak maddi gücümüz yok. Çünkü biz gönüllülerle bu işi sürdürüyoruz. Bu nedenle valimizden, belediye başkanlarımızdan yardım bekliyoruz. Bu yarışma Kayseri’de yapılırsa, kentimiz kazanır. Çünkü 15-20 bin insan Kayseri’ye gelir ve esnaf kazanır, turizm kazanırö dedi.

‘ASLA KUMAR OYNATMIYORUZ' Amaçlarının kanarya sevenleri bir arada tutup, birlik beraberlik içerisinde hayvan sevgisini kamuoyuna aşılamak olduğunu dile getiren Ünlüleblebici, dernekleri ile ilgili kamuoyu algısından da rahatsız olduklarını söyledi. Ünlüleblebici, şöyle konuştu: "Biz bu işe yıllardır gönül veren insanlarız. 30 yıldır bu işi hobi olarak yapıyorum. Diğer arkadaşlarımız da öyle. Ancak kamuoyunda ne yazık ki yanlış bir algı var. Türkiye çapından geçen yıl şampiyonluklar da çıkardık. Kanaryacılar olarak rahatsızız. Misal verirken bazı çevreler, partiler, siyasiler, büyük işletmeler olsun, ‘Biz Kanarya Sevenler Derneği miyiz?’ gibi küçümseyerek, ifade ediyorlar. Yani bizim profesyonel olduğumuzu, dünya çapında kuş yetiştirdiğimizi, bu işi profesyonel yaptığımızı bilmelerini istiyoruz. Bunun yanında 'kanarya derneklerinde kumar oynatılıyor' gibi bir yanlış algı da var. Biz bu algıyı yok etmek istiyoruz. Bunu tüzüğümüze de işlettik. Bu dernek var olduğu sürece, kim gelirse gelsin, tüzüğümüze de işlettik, kumar oynatamaz. Bu dernek kapanana kadar hiç kimse tüzüğü değiştiremez. Lokal, çay ocağı gibi yer yapamaz, işletemez."

Görüntü dökümü:

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-Dernek Başkanı Hamdi Ünlüleblebici’nin açıklamaları

-Dernek üyeleri ve kanarya kümeslerinden görüntüler

-Dernek üyesi Kasım Dipi ile röportaj

-Detaylar Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

4 dakika 43 saniye / 150 MB ==================================== KİLİS'TE KADINLAR, DÖVİZ BOZDURDU KİLİS'te, sosyal medyada örgütlenerek, 'Bize dolar değil, vatan lazım' kampanyası başlatan bir grup kadın, yastık altındaki dövizlerini bozdurdu.

Kilis'te yaşayan Özlem Arslan, kendisi gibi ev kadınlarının ABD'ye tepki için dövizlerini bozdurmasını sağlamak amacıyla sosyal medyada 'Bize dolar değil, vatan lazım' isimli kampanya başlattı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen yaklaşık 30 kadın, öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde kampanyanın sloganı olan 'Bize dolar değil, vatan lazım' yazılı pankartla kent merkezinde yürüyen kadınlar, yastık altından çıkardıkları dövizlerini döviz bürosunda bozdurdu.

Kampanyayı organize eden kadınlar adına gazetecilere açıklama yapan Özlem Arslan, Kilisli kadınlar olarak Türkiye üzerinde oynanan oyunlara kayıtsız kalamayacaklarını söyledi. Arslan, "Bu ülke için sadece malımızı değil, canımızı da feda ederiz. Paramızla canımızla ülkemizin ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasındayız. Ülkemiz ekonomisi üzerinde oynanmak istenen oyuna da kadınlar olarak evlerimizdeki dövizleri bozdurarak tepkimizi gösterdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kadınların meydanda toplanması

- Özlem Arslan’ın konuşması

- Ellerinde pankartla kadınarın yürümesi

- Kadınların döviz bozdurmaları

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) =========================== SARIMSAĞIN ANAVATANINDA FESTİVAL HEYECANI 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 32'incisi düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı. Festivale katılan uluslararası halk oyunları ekiplerinin gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali, Cumu pazarı alanında gerçekleştirildi. Festival, sarımsak yüklü kağnı arabalarının da yer aldığı kortej yürüyüşü ile başladı. Etkinlik için Kolombiya, Gürcistan, Peru, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan ilçeye gelen kültür elçileri de festivale renk kattı. Kortejde yöresel kıyafetleriyle çeşitli danslar sergileyen uluslararası halk oyunları ekipleri, vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

'EN DEĞERLİ SARIMSAK TAŞKÖPRÜ'DE'

Festivalin açılışında konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, tarihi binlerce yıla dayanan sarımsağın hem Türkiye hem de dünyada eşi benzeri olmadığını belirterek en değerli sarımsağın Taşköprü’de yetiştiğini söyledi. Başkan Arslan, sağlık açısından ve aroma farkı ile Taşköprü sarımsağının diğer yörelerde yetişenlerden kat kat faydalı olduğunu vurgulayarak bu yüzden Taşköprü sarımsağının mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirtti.

ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Festivale, Uluslararası Festivaller Birliği Başkanı Atilla İpek, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Demokratik Ongo Büyükelçisi Francis Gborglah ve bölge milletvekilleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Festival boyunca ünlü sanatçılar Murat Dalkılıç, Ece Seçkin, Hasan Yılmaz ve Serkan Kaya'nın ilçede sahne alacağı öğrenildi.

Bu arada Sarımsak Festivali kapsamında açılan Poppeipolis Tarım Gıda Hayvancılık Fuarı'nın bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.