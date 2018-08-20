DHA YURT BÜLTENİ 13

Cinayet şüphelisinin evini ateşe verip, müdahaleye giden itfaiye ekibine saldırdılar(3) CENAZE KÖYDE TOPRAĞA VERİLDİ Osman Koyurga'nın cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından cenaze aracı ile Kızılova köyüne götürüldü. Koyurga'nın yakınları ve köylüler cenazeyi büyük bir üzüntü ve gözyaşları ile karşıladı. Köy alanında kılınan cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı. Cenaze daha sonra yaklaşık 1 kilometre mesafede köy dışında bulunan mezarlık alanına kadar omuzlarda taşınarak burada toprağa verildi. GÖTÜRÜLEN ARAÇLARA SALDIRMAK İSTEDİLER

Bu arada olay sonrası Koyurga'nın yakınlarının basıp zarar verdiği cinayet şüphelisinin evinin önünde hasar veriler araçlar çekiciler yardımı ile götürüldü. Araçların Kızılova köyünden geçişi sırasında Koyurga'nın bazı yakınları taşlı saldırıda bulunmak istedi. Diğerlerinin müdahalesi ile girişim engellendi. Köydeki gerginlik sürerken, jandarma ekipleri bekleyişini sürdürüyor. Görüntü Dökümü:

-Köyden görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin götürülüşü

Haber-Kamera: SİVAS, DHA ============== Sinop'ta kurban pazarında arife yoğunluğu Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP’ta Kurban Bayramı arifesinde kurulan kurban pazarında yoğunlak yaşandı.

Kurban Bayramı nedeniyle kent merkezinde kurulan kurban pazarında arife günü kurbanlık alışverişinde hareketlilik yaşandı. büyükbaş ve küçükbaş hayvan almak için arife gününü bekleyen vatandaşlar pazarda yoğunluk oluşmasına neden oldu. Küçükbaş hayvanların bin ila bin 700 TL, büyükbaş hayvanların ise 5 bin ila 15 bin TL arasında satıldığı belirtildi.

Kurban pazarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının tamamını sattığını söyleyen Bülent Alkan, "Son olarak dün bir tane büyükbaş hayvanım vardı. Onu da sattım. Bir tane de ahırda vardı. Onu da kendimiz keseceğiz. Ortak bulduk yanımıza. Bu sene fiyatlar çok uygun. Geçen senelere nazaran emeklilere verilen bin lira ikramiye nedeniyle satışlarda oldukça bir hareketlilik oldu" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kurban pazarının havadan drone görüntüsü

-Röportaj

-Kurban pazarından detaylar

(SÜRE:1.57 Dk) (BOYUT:216 Mb)

============= Van'da 'kırmızı düdük' uygulaması Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında, tüm yurtta olduğu gibi Van'da da uygulama yapıldı. Uygulamaya katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu durdurulan araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken çocuklara da kırmızı düdük, tişört, şapka ve çeşitli hediyeler verdi. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nca, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla başlatılan 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında Van'da yol uygulaması yapıldı. Van-Edremit Karayolu'nda başlatılan uygulamaya, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, emniyet ve jandarma ekipleri katıldı.

Durdurulan araçtaki ailelerle konuşup sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Vali Zorluoğlu, araç içindeki çocuklara bu bayram boyunca fahri trafik polisi olma görevini verdi. Çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve çeşitli hediyeler veren Vali Zorluoğlu, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da trafik tedbirleri bakımından çok önemli çalışmalar yapıldığını belirterek şöyle konuştu: "Maalesef her bayramda Türkiye'de çok sayıda insanımız, trafik kazasında hayatını kaybediyor. Buna dikkat çekmek ve bu kaza sayısını minimuma indirebilmek için bu sene Van'da da benim koordinasyonumda emniyet ve jandarmamız gereken tedbirleri aldı. Ama bir farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek için bizde bayram öncesi böyle bir yol uygulamasına katıldık. İnşallah alınan tedbirler ve vatandaşlarımızın, sürücülerimizin göstereceği ilave hassasiyetle bayram boyunca kazasız, belasız günler geçireceğiz. Van'da da bu manada her türlü tedbir alındı." Bu yıl farkındalık amacıyla çocuklara görev verildiğini belirten Vali Zorluoğlu, "Çocuklarımızı adeta bayram boyunca trafik polisleri gibi görevlendirdik. Çocuklarımız, sürücü olan anneleri veya babaları hata yaptığında, trafik kurallarına uymadıklarında onlara verdiğimiz düdükler ile annelerini, babalarını ve sürücüleri uyaracaklar. İnşallah kazasız, belasız, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçiririz. Ben tekrar bütün vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kırmızı düdük uygulaması

-Uygulamaya katılan Vali

-Öğrenciler

-Uygulamadan detaylar

-Vali Murat Zorluoğlu ile röportaj

================ Dört boynuzlu koç bin 400 liraya satıldı GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kurban pazarında arefe günü hareketlilik yaşanırken, pazarın maskotu 4 boynuzlu koç, bin 400 liraya satıldı. Beyler Mahallesi'nde kurulan kurbanlık pazarında arife günü yaşanan hareketliliğe rağmen kurban fiyatlardan dolayı satıcısının da alıcısınında yüzünü güldürmedi. Kayseri'den satmak için 54 küçükbaş kurbanı pazara getiren 65 yıldır hayvan besiciliği yapan Hasan Şanlı, "Sarız cinsi ve bir yaşındaki başının sağında ve sol kısmında ikişer olmak üzere 4 boynuzlu koçu, pazara getirdiğim ilk saatlerde gören ve duyanların ilgisiyle pazarın maskotu oldu. Bin 400 liraya sattım. 65 yılda ikinci kez 4 boynuzlu koça denk geldim" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hayvan satış alanı

- Pazarda hareketlilik

- 4 boynuzlu koç

- Besici Hasan Şanlı'nın anlatımı

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP (DHA)

120 MB =============== Kilis’te çocuklara bisiklet KİLİS Belediyesi tarafından ailesine sigarayı bıraktıran çocuklar için başlatılan 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyası çerçevesinde Kurban Bayramı öncesi 150 çocuğa bisiklet dağıtıldı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, mahalleri gezdiği sırada kendisinden bisiklet isteyen çocukları kırmayarak, Sağlık Bakanlığı'ndan temin edilen bisikletleri dağıtmaya başlamasıyla yoğun talep olması üzerine 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyası devam ediyor 7 Aralık Stadyumu’nda 150 çocuğa bisiklet dağıtımında konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, seçimden önce verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ifade ederek, “Biz bisiklet kampanyası başlattığımızda çok dedikodu ettiler. Şimdi bugünkü dağıtımları paylaştığımız zaman hemen soracaklar bizimkiler ne zaman dağıtılacak diye, sabreden derviş muradına ermiş, koruk sabırla üzüm olur. Sürümüzün arkadaşındayız, 15 bin eve 15 bisiklet veriyoruz. Vereceğiz, vermeye devam edeceğiz. Buna devam edebilmemiz için kuvvetli olmamız lazım, biliyorsunuz, Türkiye’nin üzerinde oyunlar oynanıyor. Darbe girişimleri, 17-25 aralık, gezi olayları, yetmedi 15 temmuz darbe girişimi, son olarakta ABD, dolar ihtilalı yapmaya kalkıyor. Dolar operasyonu yapıyor. Bütün bunlara karşı bizim iki şeyimiz var. Biri allahımız, biride milletimiz var. Allah’ımız bize destek, kuvvet verdiği sürece, milletimiz bize destek olduğu sürece topuyla tüfeğiyle gelsin bir şey yapamazlarö diye konuştu.

Daha sonra Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Polat, Kadir Çirtikoğlu çocuklar ile birlikte bisiklete binerek tur attı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bisikletlerin görüntüsü

- Bisiklet dağıtımından görüntüler

- Belediye Başkanı Hasan Kara’nın konuşması

- Bisiklet dağıtımı

- Protokol üyelerinin bisiklete binmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

269 MB =============== İHH'dan Suriye'de 20 bin kişiye bayramlık İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye’de Kurban Bayramı öncesi 20 bin ihtiyaç sahibini giydirdi. Suriye’de mevcut durumun başladığı ilk günden bu yana yardım faaliyetlerini sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, bu bayramda da çocukları yalnız bırakmadı. Fırat Kalkanı bölgesinde kurulan elbise giydirme salonlarında yaklaşık 20 bin ihtiyaç sahibi kişiler ücretsiz bayram alışverişi yaptı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Elbise dağıtımı

- Çocuklara ayakkabı ve elbise dağıtılırken

- Röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: -KİLİS-DHA)

52 MB =============== Felç kaldı aracılıkla hayata yeniden tutundu SİNOP'ta yaşayan ve 32 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu belden aşağısının tutmaması nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Sami Cihan (68) arıcılıkla uğraşıp bal üretiyor. Sinop'ta yaşayan malulen emekli öğretmen olan Sami Cihan, 32 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanıp belden aşağısı felç kaldı. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Cihan, daha sonra aracılık yapmaya başladı. Balı Fakı Köyü'nde arı kovanlarını yerleştirip bal üretimi yapan Cihan, yaşama azmi ile takdir topladı. Kazadan önce arıcılığı hobi olarak öğrendiğini söyleyen Cihan, "Daha sonra bu benim için bir iş oldu. Bal üretiyorum. Bu iş ile yeniden hayata adapte oldum. Tekerlekli sandalyemle bütün işlemi kendim yapabiliyorum. Hayata kümeyip devam ettim. Her ne olursa olsun yaşamak güzel şey" dedi.

Görüntü Dökümü:

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--Sami Cihan'dan detaylar

-Arı kovanları ile uğraşması

-Röportaj

(SÜRE:3.39 Dk) (BOYUT:404 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)