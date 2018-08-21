DHA YURT BÜLTENİ 13

Havuzda vakum borusuna sıkışan küçük Kaan'ı itfaiye kurtardı MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde ailesiyle geldiği bir tatil sitesindeki yüzme havuzunda, kapağı açık unutulduğu ileri sürülen vakum borusuna bacakları sıkışan 2,5 yaşındaki Kaan Söylemez, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gaziantep'ten ailesiyle tatile geldiği Foça Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinde, 'Mavi Belde Evleri'nde, bugün saat 12.30 sıralarında, yüzme havuzuna giren 2,5 yaşındaki Kaan Söylemez'in bacakları, bir anda vakum borusuna sıkıştı. Çevredekiler durumu fark edip, site yönetimine bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri, Kaan'ı kurtarmak için seferber oldu. Kapağı açık unutulduğu ileri sürülen vakum borunun etrafı ayırıcı-kesici makas ile kesilerek küçük Kaan, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavisi yapılan çocuk ailesine teslim edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çocuğun itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasından görüntü

(KJ Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============== Ütülediği kıyafetleri korkuluklara astı ve gitti... 'Askıda bayramlık' takdir topladı YALOVA’da bir hayırsever, ihtiyaç sahibi kişilerin alması için okul bahçesindeki korkuluklara bayram kıyafetleri astı. Kimliği bilinmeyen hayırsever kişi, ‘İyi bayramlar’ notunu düşmeyi de unutmadı. Hayırsever kişinin bu davranışı mahalleliler ve yoldan geçen vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Edinilen bilgiye göre, Yalova merkezdeki Yalova Anadolu Lisesi bahçesine gelen kimliği belirsiz bir hayırsever, sabah saatlerinde temizlenmiş ve ütülenmiş vaziyette yaklaşık 20 kadın kıyafetini askılarıyla birlikte okulun demir korkuluklarına astı. Kimliği belirlenemeyen hayırsever, ihtiyaç sahiplerine bayram hediyesi olabilmesi için hazırladığı kıyafetlerin her birinin üzerine ‘İyi Bayramlar’ notunu koymayı da ihmal etmedi, ancak ismini notlara da yazmadı. Hayırsever kişinin bu örnek davranışını çevredeki vatandaşlar da takdirle karşıladı. Okul bahçesinin duvarındaki demir korkuluklara asılı kıyafetleri görünce çok şaşırdığın belirten söyleyen Seher Büyükdeniz, "Çok güzel bir uygulama. Günümüzde olması gereken bir şey bu. Dediğimiz gibi, yeni değil temiz giyinmek, dürüst olmak, sağlıklı olmak önemli. Devletimize ve milletimize yararlı insanlar yetiştirmek, ne mutlu bizlere. Biz de bu mahalledeyiz. Böyle örnek bir davranışı görmek bizleri de mutlu etti. Gurur duydum. Yapandan Allah razı olsun. Ne mutlu böyle bir vatandaşımız var Türkiye’mizde. Hepimiz bir yumak olmamız lazım bundan sonra" dedi.

Yoldan geçen ve bu uygulamayı gören Murat Çağahan ise, "Günümüz dünyasında böyle güzel bir şeye denk gelmek çok hoş. Bu yüce bir gönüllülük aslında. Yıkamış, temizlemiş insanların ihtiyacını düşünerek. Bunları buraya asmış kendisi. Allah ondan bin kere razı olsun. Eğer kimse bunu yapan, toplumumuza örnek olması gerekiyor. Yalova’da böyle bir şey görmek, inşallah Türkiye genelinde yaşanır, çünkü önemli olan bayramda yeni değil temiz giymektir, çocukları giydirmektir. Gerçekten kendisini kutlarım. Hele ki bu sokakta böyle bir şey yapması bizleri de çok gururlandırdı" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Görüntü dökümü

-Kıyafetlerin görüntüsü

-Vatandaşlarla röportaj

-Detay görüntüler Süre:1.57 dk - Boyut:218 mb

Haber - Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER, YALOVA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============== Tatilciler gündüz plajları, akşam caddeleri doldurdu MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı'nı geçiren tatilciler, gündüz plajları akşam caddeleri doldurdu.

Marmaris ilçesinde bayram tatilini geçiren vatandaşlar, bunaltan sıcaklardan serinlemek için sahillere akın etti. Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar tatilcilerin renkli görüntülerine sahne oldu. Tatilcilerin kimileri şemsiye altında denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışırken bazıları çocuklarıyla birlikte gün boyu denizde yüzdü, eğlendi. Bayramda halk plajlarında 'iğne atsan yere düşmez' tabirini doğrulatacak görüntüler oluştu. Şehrin ana caddeleri ise adeta terk edilmiş gibiydi. Plajlarda kimileri, şezlong ve sandalyelerini denize çekerek serinlemeye çalışırken bazıları şemsiye altında kitap okuyup dinlenmeyi tercih etti. Güneşin batmasıyla sahildeki yürüyüş yollarına akın eden tatilciler bu kez caddeleri doldurdu. 'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkisi, Atatürk ve Kordon Caddesi sahil yolu bayram tatilini geçiren vatandaşlarla doldu. Aileler, parklarda çaylarını yudumlarken çocuklar oyun gruplarında keyifli vakit geçirdi. Yat Limanı'nda bulunan restoran ve kafeteryalarda oturacak neredeyse kalmadı. Yürüyüş yollarına konumlandırılmış yöresel heykeller ve yat limanı manzarası önünde hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, bol bol öz çekim de yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Akşam, sahil yollarında yürüyüş yapan tatilcilerden görüntü

-Plajlardaki kalabalıktan görüntü

-Denizde eğlenen çocuklar ve ailelerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Toplam: 2 dakika 56 saniye-212 MB HD görüntü)

(KJ Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============== Mahalle kavgasına, biber gazlı müdahale

ADANA'da, çocuk yüzünden çıkan mahalle kavgasına polis biber gazı sıkarak müdahale etti.

Olay, Yüreğir İlçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta oynayan çocukların kavgasına anne ve babalarında karıştı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler kalabalığa biber gazı sıkarak müdahale etti. Kavganın büyümesi üzerine ekipler havaya ateş açtı. Bunun üzerine kalabalık dağıldı. Ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kavganın olduğu mahallenin görüntüsü

- Polis araçları

- Polisin kavgayı ayırması

SÜRE:01'19" BOYUT:146 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera: ADANA,(DHA) =============== Hastanede fare paniği İZMİR’de bir hastanede, fare paniği yaşandı. Hastanenin acil servisi önündeki fare, hastanede bekleyen vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Fare, güvenlik görevlilerince bahçeden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

İzmir’de, her gün onlarca hastanın gittiği Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, bugün akşam saatlerinde fare paniği yaşandı. Hastanenin acil servisi kapısı girişinin karşısında bulunan kafenin bahçesinde gezinen fare, vatandaşları korkuttu. Fareyi gören vatandaşlar, çığlık atarak kaçıştı. Bunun üzerine hastanenin güvenlik personellerinden biri, fareyi bahçeden çıkarmak için uğraştı. Bir süre fareyi kovalayan güvenlik görevlisi, daha sonra hayvanı tuvaletlerin bulunduğu yere kadar götürdü. Fare, burada kaçarak saklandı. Panik yaşayan vatandaşlar da farenin gitmesi üzerine rahat bir nefes aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İzmir Bozyaka Hastanesi bahçesinde gezinen fareden görüntü

-Fare nedeniyle vatandaşların panik yaşaması

-Farenin güvenlik görevlilerince kovalanması

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA) =============== Mersin'de din adamları, Hoşgörü Mezarlığı'nda buluştu MERSİN'de Kurban Bayramı'nın ilk günü semavi dinlere mensup kişilerin mezarlarının bulunduğu Şehir Mezarlığı'nda geleneksel dua töreninde bir araya gelen Müslüman ve Hıristiyan din adamları, 'barış' dileğinde bulundu.

Uzun yıllardır Lina Nasif öncülüğünde Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene CHP Milletvekili Alpay Antmen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, İtalyan Katolik Rahibi Fransua Dondu, Mezarlık Müdürü Abdullah Aktaş, mezarlık imamı Mehmet Keskin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İmam Keskin’in duası ile başlayan etkinlik, ilahiler ve duaların okunması ile devam ederken burada konuşan Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Teymur, farklı dinlere mensup birçok vatandaşın Mersin'de buluştuğunu söyledi. Dinler arası hoşgörü üzerine kurulan ilişkilerin devam etmesi dileğinde bulunan Teymur şöyle dedi:

"Güzel Mersin’imizi mozaik bir kenttir. Bilindiği gibi bu mozaiğin her parçası ayrı ve essiz bir değerdedir. Ancak bütün parçalar bir araya geldiği zaman bu mozaiğin muhteşem güzelliği gözler önüne serilebilir. Bununda en anlamlı ve güzel örneğini Mersin’deki bu mezarlığımızda bulabilirsiniz. Nitekim birçok yakınımız ve dostumuz yaşamaları süresince farklı dinlere mensup olmalarına rağmen şimdi huzur içinde burada yatmaktadır. Zaten İbrahim Peygamberde birleşen tevhit dinleri, sevgiyi, merhameti, hoşgörüyü, barışı ve kardeşliği emreder. Böyle her üç semavi dinin ortak ahlak anlayışı yeryüzünde hüküm sürdüğünde gerçek bir huzur ve güven ortamı sağlanmış olacaktır. Bu nedenle semavi dinlere mensup tüm herkesin bu gerçeği derin bir hoşgörüye dayalı işbirliği ile ifade etmeleri son derece önemlidir."

İtalyan Katolik Rahibi Hindistanlı Dondu da, dünya ve Türkiye için barış dileğinde bulunarak töreni katılanların bayramını kutladı. Ardından mezarlık imamı Mehmet Keskin, Kuran-ı Kerim okudu.

Görüntü Dökümü

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- Hristayan ve Müslüman mezarlarının yan yana görüntüsü

- Törene katılanlardan genel ve detay

- İmamın ayet okuması

- Dua edilmesi

- Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur'un konuşması

- Din adamlarının bir arada görüntüsü SÜRE:05'44" BOYUT:691,26 MB Haber-Kamera:Mustafa ERCAN/MERSİN,(DHA) =============== Tekirdağ'da protokol halkla bayramlaştı

TEKİRDAĞ'da Vali Mehmet Ceylan ve TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un da aralarında bulunduğu protokol üyeleri, halkla bayramlaştı.

Tekirdağ Valiliği'nin her bayram düzenlediği geleneksel bayramlaşma etkinliğine, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ AK Parti milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, CHP milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ il Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakoç, Ak Parti il başkanı Cüneyt Yüksel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Ceylan öncülüğünde vekil ve başkanlar, törene katılan vatandaşların tek tek bayramlarını kutladı. Milletvekilleri vatandaşların talep ve sorunlarını da dinlerken, bayramlaşmanın ardından katılanlara çay ve baklava ikramı yapıldı.

Görüntü Dökümü:

-Bayramlaşma törenine katılan protokol

-Halka bayramlaşma

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-