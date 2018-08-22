HABER

DHA YURT BÜLTENİ - 13

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 22:53 | Son Güncelleme

Balıkesir'de gölette serinlemek isteyen 2 çocuk boğularak can verdi BALIKESİR'in merkez Karesi ilçesi kırsal Kabakdere ile Kalaycılar Mahalleleri arasında bulunan yapay gölette serinlemek isteyen 2 çocuk boğularak can verdi.

Balıkesir'de gölette serinlemek isteyen 2 çocuk boğularak can verdi

BALIKESİR'in merkez Karesi ilçesi kırsal Kabakdere ile Kalaycılar Mahalleleri arasında bulunan yapay gölette serinlemek isteyen 2 çocuk boğularak can verdi.
Bugün saat 16.00 sıralarında 16 yaşındaki Eren Deniz ve 12 yaşındaki Hüseyin Bulut sıcak hava nedeniyle serinlemek için girdikleri yapay gölette çamura saplandı. Olayı gören arakadaşlarının haber vermesi üzerine vatandaşlar ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri kaybolan çocukları arama çalışması başlattı. Su altına dalan ekipler iki çocuğunda cansız bedenini yaklaşık 1 saat süren çalışma ardından göletten çıkarttı. Olay yerine gelen çocukların aileleri sinir krizleri geçirirken, çocukların cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Arama çalışmalarından vatandaş cep telefonu kamerasından görüntüler

Haber-Kamera: Devrim DERİN /BALIKESİR,(DHA)

11 yaşındaki çocuk elini kıyma makinasına kaptırdı

AKSARAY'da bir markette yardım ettiği ileri sürülen Suriye uyruklu 11 yaşındaki Ahmet El Hamut, sağ kolunu kıyma makinasına kaptırdı. Ambulansla götürüldüğü hastanede AFAD ve itfaiye görevlilerinin yardımıyla kolu kıyma makinesinden kurtarılıp ameliyata alınan Hamut'un, bileğin alt kısmında ve parmaklarının bazılarının kopduğu belirtildi.
Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Kurtuluş Caddesi'nde bir markette meydana geldi. Kurban Bayramı nedeniyle marketin önüne konulan kıyma makinasında çalışanlara yardım ettiği öne sürülen Suriyeli Ahmet Al Hamut, bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ kolunu makinaya kaptırdı. Küçük cocuk acı içinde feryat ederken, diğer personel hemen çalışan makineyi durdurdu. Ardından sağlık, AFAD ve itfaiye ekibine haber verildi. Küçük çocuk kolunda makine ile hemen Aksaray Devlet Hastanesi'ne götürülürken AFAD ve itfaiye ekipleri de hastaneye geldi. Ekiplerin müdahalesi ile Hamut'u kolu sıkıştığı makineden çıkaralarak ameliyata alındı. Hamut'un bileğin alt kısmında ve parmaklarının bazının kopduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Market önünde çocuğa yapılan müdahale
- Hastanede çocuğa yapılan müdahale

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY,(DHA)

Düğünde otopark kavgası: 8 yaralı

ADIYAMAN'da, bir düğünde çıkan otopark kavgasında 8 kişi yaralandı.
Kavga, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir düğün salonu önünde otopark meselesi nedeniyle Özavci ve Üzümcü aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma ailelerin yakınların da katılmasıyla sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 8 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişileri gözaltına alan polisin soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Olay yeri
- Yaralılar ambulanslara götürülmesi
- Polisin önlem alması
- Kavgaya karışanların yakınları
- Kavgaya karışanların tartışması
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

Şanlıurfa’da oduncu pazarında yangın

ŞANLIURFA Oduncu Pazarı’nda işyerlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda işyerini saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın, akşam saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde bulunan Oduncu Pazarı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangınım çevredeki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun mücadele veren ekiplere polisler de TOMA aracıyla destek verdi. Yangını söndürmeye yönelik çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Oduncu pazarında çıkan yangın
- İtfaiye ve tomaların müdahale etmesi
- Çok sayıda sağlık ekipleri gelmesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA)
=======================================

PARTNERBöyle sokağa inip uyudularBöyle sokağa inip uyudular
Eminönü'nde vapur izdihamıEminönü'nde vapur izdihamı
Şırnak'ta öldürülen teröristler Yusuf Sungur ve yardımcısı çıktıŞırnak'ta öldürülen teröristler Yusuf Sungur ve yardımcısı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler

Trump suskunluğunu bozdu! İddialara böyle yanıt verdi

Trump suskunluğunu bozdu! İddialara böyle yanıt verdi

Balıkesir'in Avşa Adası'na tatilci akını! Nüfusu 100 katına çıktı

Balıkesir'in Avşa Adası'na tatilci akını! Nüfusu 100 katına çıktı

İlginizi Çekebilir

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ta öldürülen teröristler Yusuf Sungur ve yardımcısı çıktı

Şırnak'ta öldürülen teröristler Yusuf Sungur ve yardımcısı çıktı

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.