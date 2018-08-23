DHA YURT BÜLTENİ-13

RUS KADININ ÇANTASININ GASP EDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA ANTALYA'da, Rus asıllı Katerina Gürlersan'ın (32) yüzüne biber gazı sıkarak çantasını gasbeden Hüseyin G. (25), tutuklandı. Hüseyin G.'nin, Katerina Gürlersan'ı gasp ettiği anlar ise apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1533 Sokak'ta oturan Rus asıllı Katerina Gürlersan, dün saat 14.00 sıralarında marketten alışveriş yaptıktan sonra dairesine çıkmak üzere asansöre bindi. Bu sırada asansörün kapısını açan Hüseyin G., kadının yüzüne biber gazı sıktı. Gülersan çığlık atıp yardım isterken Hüseyin G. ise kadının elindeki çantayı alarak kaçtı.

ÇANTA İÇİNDE ÇANTA

Yardıma koşan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Katerina Gürlersan'ın ifadesi sonrası gaspçının eşkâlini belirleyen polis, çalışma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ara sokaklarda yaptıkları araştırmalarda, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurup kimlik sorgusu yaptı. Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığı sırada Hüseyin G.'nin elindeki iki karton çantayı kontrol eden polis, çanta içerisindeki kadın çantasını fark etti.

Çantayı inceleyen polis, Katerina Gürlersan'a ait pasaport, cep telefonu, bir miktar para ve özel eşyaların olduğunu gördü. Şüpheli Hüseyin G.'yi gözaltına alan ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Hüseyin G.'nin, gasp ettiği kadın çantasını, dikkat çekmemek için en yakın pastaneden aldığı karton çantanın içine koyduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Hüseyin G., Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Hüseyin G., tutuklandı.

GASP ANI APARTMANIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Diğer yandan Hüseyin G'.nin Rus Ekterina Gürlersan'ın kolundaki çantaları alma anı saniye saniye apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde H.G'nin, Ekterina Gürlersan'ın arkasından kapı kapanmadan binaya girdiği asansöre yönelen kadını takip ettiği görüldü. Görüntülere yansımayan bölümde kadının yüzüne biber gazı sıkan Hüseyin G.'nin Ekterina Gürlersan'ın kolundan zorla çantayı çekip alma anı ve kaçması saniye saniye görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gasp anına ait güvenlik kamerası GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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Şüphelinin polis aracından inmeleri

Şüpheli şansın polisler arasında şubeye getirilmesi

Mağdur kadının polisler arasında şubeye gelirken görüntüsü Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera:ANTALYA (DHA) ======================== ÇANAKKALE'DE DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU ERKEN BAŞLADI ÇANAKKALE'de tatilini erken tamamlayıp, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde boğaz geçişi yapmak isteyen sürücüler, feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturdu. Bayram ziyaretleri ve tatil dönüşü nedeniyle Çanakkale feribot iskelesindeki araç kuyruğu, 3 kilometreye ulaştı. Çanakkale'de 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi özellikle boğazın Avrupa yakasında tatilciler, uzun feribot kuyrukları oluşturmuştu. Ege ve Kuzey Ege sahillerindeki tatillerini erken bitirenler, bugün dönüşe geçti. Bazı kişiler ise bayram ziyaretleri dolayısıyla yollara koyuldu. Çanakkale'den Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne feribot ile geçiş yapmak isteyen sürücüler, yoğunluğa neden oldu. Çanakkale feribot iskelesinde Kayserili Ahmetpaşa Ceddesi, İnönü Caddesi ve Demircioğlu Caddesi'ne kadar uzanan 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 2 saat feribot sırasında beklemek zorunda kalan sürücüler ise bu duruma tepki gösterdi.

Çanakkale merkezine geçiş yapmak isteyenler de Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturdu. Çanakkale’de feribot yoğunluğunun meydana geldiği diğer hat ise Lapseki- Gelibolu ve Çardak- Gelibolu oldu. Trafik ekipleri, feribot iskelelerindeki yoğunluğu düzenlemek için gün boyun mesai yaptı. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki yoğunluk nedeniyle seferlerin doldur- boşalt sistemiyle yapıldığı belirtildi. Öte yandan Kurban Bayramı tatili boyunca Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Çanakkale- Eceabat hattında 3, Lapseki- Gelibolu hattında 4, Kabatepe- Gökçeada hattında 3, Geyikli- Bozcaada hattında ise 2 olmak üzere toplam 16 feribotla hizmet veriliyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Boğazda sefer yapan feribotlardan görüntü.

Feribot kuyruğundaki araçlardan görüntü.

Feribot sırası bekleyen sürücülerle röp. Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA) ========== FORMULAZ TAHTA ARABA YARIŞLARI NEFES KESTİ RİZE’nin Ardeşen ilçesi Tunca Beldesi’nde 10'uncusu düzenlenen 'Red Bull Formulaz' tahta araba yarışları, bu yıl da büyük heyecana sahne oldu. Tahta arabalarla saatte 70 kilometre hıza ulaşan yarışmacılardan bazıları çarpıştı, bazıları devrildi, tekeri çıktı. Kazalarda, 2 kişi hafif yaralandı. Dünya Supersport Şampiyonu ünlü mokotosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da tahta otomobil yarışlarının heyecanını yaşayan isimler arasında yer aldı.

Tunca Belediyesi ile Redbull tarafından bu yıl, 'Arabam tahtadan inerim rampadan' sloganı ile düzenlenen ve 'Formulaz' adı verilen yarışlara gençler, 40 yaş üstü ve kadınlar kategorilerinde 75 kişi tahta arabaları ile katıldı. Yarışmacılar, gruplar halinde 6’şarlı yapılan yarışlara kendi tasarımları olan ve sırma teli dışında metal aksamın yasak olduğu birbirinden ilginç tahta arabalarla katıldı. Araçlarda maksimum uzunluk 1.70 metre, genişlik ise 70 santimetre olarak sınırlı tutuldu. 'UÇURUMA DÜŞMEK YASAK' Formulaz yarışlarında güvenlik önlemleri dikkat çekti. Eğimli yolda yarışmacıların uçuruma düşmemesi için yol kenarlarına saman balyaları yerleştirildi. Lastik ayakkabı ve kıl çorap giyen yarışmacılar kask, kolluk ve dizlik taktı. Yol boyunca, 'Dikkat tahta araba çıkabilir', 'Uçuruma düşmek yasaktır', 'Sollama yapmak yasaktır' ve 'En keskin viraj 53 metre geride kaldı' yazılı ilginç tabelalar dikkat çekti. Yarışlarda, sağlık ekipleri olası kazalarda yaralananlara müdahale etmek için beklerken, Jandarma ekipleri de yol boyunca güvenlik önlemi aldı. Alanda bekleyen ve 'Lazbulans' adı verilen tahta ambulansta ilgi çekti.

SAATTE 70 KM HIZA KADAR ÇIKTILAR Hiçbir şekilde frenin, motorun ve demir bir parçanın kullanılmadığı araçlar, 1600 metreyi başarılı bir şekilde tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Yokuşların da yardımıyla 70 kilometre hıza kadar ulaşabilen araçlarda ayağa takılan sert lastikler fren işlevi gördü, katılımcılar kıyasıya yarıştı.Kadınların yarışı da büyük alkış aldı. 1650 metrelik dik parkurda bazı yarışmacılardan bazıları çarpıştı, takla attı, bazılarının da tekeri çıktı. Kazalarda 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılara hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. YARIŞLARDA SOFUOĞLU RÜZGARI ESTİ Formuzlaz yarışlarına ünlü motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da katıldı. Sofuoğlu, katıldığı yarışlarda birinciliği elde etti. 5 kez Dünya Şampiyonu olan ve motosikletin üzerinde birçok rekor kıran Sofuoğlu’nun tahta arabalarla yaptığı sürüş merakla izlendi. Sofuoğlu alanda motosikleti ile de gösteri yaptı. Her yıl Formulaz’a geldiğini belirten Kenan Sofuoğlu, "Sadece geçen sene gelememiştim. Davet edilince programımı ayarlayıp çok sevdiğim Rize’ye gelmek istedim. Beni buraya getiren sadece tahta otomobil yarışı değil, bizi seven ve güzel karşılayan insanlarımız ve buradaki atmosfer. Onlar ne kadar eğleniyorsa ben de onlar kadar eğleniyorum. Bu yarışların Türkiye geneline de yayılmasını istiyorum.Umarım gerekli koşullar oluşur ve Tüm Türkiye bu heyecanı yaşarö dedi.

'VEKİLLİK HAYATIMI DEĞİŞTİRMEDİ' Kenan Sofuoğlu, vekilliğin hayatını değiştirmediğini belirterek "Ben hayatıma olduğu gibi hızlı devam ediyorum.Bu tarz şeyleri de seviyorum. Bırakmak gibi bir niyetim de yok. Ne motosikleti ne de hızlı ve tutku dolu şeylerden vazgeçeceğimi zannetmiyorum" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yarış alanı detayları

Kenan Sofuoğlu ile röp.

Yaşanan kazalar

Yarışmacılarla röp.

Detaylar Süre: 5.23 dk. Boyut: 617 mb. Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA ================ AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ELVAN BİRLİK VURGUSU YAPTI MERSİN'de partililer ve vatandaşlar ile bayramlaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Bugüne kadar ülkemiz üzerinde hangi oyunu oynadılarsa bunların hiçbirini başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Yeter ki birliğimiz devam etsin" dedi. Elvan, partisinin il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında konuştu. Türkiye güçlendikçe ve büyüdükçe saldırıların hedefi olduğunu belirten Elvan, "Türkiye'ye karşı mücadele daha da çetin bir hal alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, kararlılığı, azmi ve Cumhurbaşkanımız ile AK Parti hükümetlerine verilen desteklerle bugüne kadar önümüze konulan tüm engelleri Allah'ın izni ile aştık, bundan sonra da aşacağız. En ufak bir kaygınız olmasın. Bugüne kadar ülkemiz üzerinde hangi oyunu oynadılarsa bunların hiçbirini başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşlik anlayışımız devam etsin" ifadelerini kullandı.