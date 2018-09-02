HABER

DHA YURT BÜLTENİ-13

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 17:49 | Son Güncelleme

======================================================= 2)AKÇAKALE’DE ERKEK HEMŞİRE DÖVÜLDÜ ŞANLURFA’nın Akçakale Devlet Hastanesi'nde görevli erkek hemşire Uğur Akpolat, barkot alması için uyardığı hasta yakınları tarafından tekme tokat dövüldü.Olay, öğle saatlerinde Akçakale Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi.

KIZ KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNDE, ERKEK KARDEŞİNİN MAGANDA KURŞUNUYLA CAN VERMİŞ
1)TUTUKLANDI

Niğde'de, kız kardeşinin sokak düğününde, tabancayla havaya ateş açıp, ağabeyi Hasan Koyun'un başından vurularak, ölmesine neden olan Ramazan Koyun (28), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.Öte yandan Hasan Koyun'un maganda kurşunuyla vurulmadan önce sosyal medyadan yaptığı canlı yayının kaydında, kardeşi Ramazan Koyun'un oynadığı anların yer aldığı görüldü.

Görüntü Dökümü
-------------------------

-Düğünde çekilen görüntü(Ramazan Koyun görüntülerde oynayan beyaz tişörtlü kişi)
- Zanlının emniyetten çıkarılması
- Polis aracına bindirilmesi
- Zanlının ölen ağabeyi ile fotoğrafı

SÜRE:52" BOYUT:97,3 MB
Haber:Ali KADI -Kamera:NİĞDE,(DHA)

=======================================================

2)AKÇAKALE’DE ERKEK HEMŞİRE DÖVÜLDÜ

ŞANLURFA’nın Akçakale Devlet Hastanesi'nde görevli erkek hemşire Uğur Akpolat, barkot alması için uyardığı hasta yakınları tarafından tekme tokat dövüldü.Olay, öğle saatlerinde Akçakale Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Acil serviste görevli hemşire Uğur Akpolat, muayene olmak için barkot almasını istediği bir hasta yakınıyla tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre kimliği belirlenemeyen hasta yakınları, Akpolat'ı tekme tokat dövmeye başladı. Güvenlik görevlileri araya girerek kavgayı sonlandırdı. Kaşı açılan, boynundan morluklar oluşan Akpolat, acil serviste tedaviye alındı. Akpolat'ın kaşına dikiş atılırken, kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.Uğur Akpolat’ın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan meslektaşları, duruma tepki gösterip, sağlıkta yaşanan şiddetin son bulmasını istedi.

Görüntü Dökümü
-------------------------
- Acil serviste yaşanan arbede
- Hasta yakını tarafından darp edilmen hemşir acil servise alınması
- Darp edilen hemşir Uğur Akpolatın fotoğrafları
- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)
10-9MB

====================================================

3)OTOMOBİL BARİYERLERE SAPLANDI: 4 YARALI

BURSA’nın İnegöl ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere saplandı. Kazada aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.Kaza, Bursa-Ankara karayolunun Oylat Köprülü Kavşağı mevkiinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Ankara yönüne giden Sadık Değirmenci idaresindeki 03 KD 741 plakalı otomobil, Oylat Köprülü Kavşağı mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada sürücü Sadık Değirmenci ile araçta bulunan eşi Gülcan Değirmenci, çocukları Yusuf Kaan Değirmenci ve Ömer Eymen Değirmenci yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'e kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
---------------------
-Kaza yerinden detaylaar, yaralıların tedavisi ve nakli

(Haber -Kamera: Yavuz YILMAZ -İNEGÖL (Bursa), (DHA)

PARTNERSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendiSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendi
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık dahaKahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha
Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılarMardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.