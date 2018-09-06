DHA YURT BÜLTENİ-13

1)ŞEHİTLER ANITI ÖNÜNDEKİ 'ERİK DALI' KRİZİNE EMETLİLERDEN ORTAK AÇIKLAMA KÜTAHYA'nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş yılı dolayısıyla ilçeye bağlı Günlüce köyündeki Cevizdere Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde folklor gösterisi yapılması olayı ile ilgili olarak siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri anıt önünde ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada olayın sosyal medyada yayınlanmasının art niyetli olduğunu, şehitlerin maneviyatına ve ilçe değerlerine zarar verdiğini ifade edildi. Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü için önceki gün ilçeye bağlı Günlüce köyündeki Cevizdere Şehitler Anıtı önünde kutlama etkinlikleri düzenlendi. Öğrencilerin şiirler okumasının ardından Günlüce Ortaokulu'nun folklor ekibi, gösteri sundu. 4 dakikalık folklor gösterisi, zeybek ile başladı. İçerikte yer alan 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde oyuna geçilince Kaymakam Çiçek, müdahalede bulundu. Çiçek'in müdahalesi üzerine folklor gösterisi yarıda kesildi. Etkinliğin devamında Kuran-ı Kerim okundu.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Etkinlikte 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde sunulan gösteriye dair görüntüler, sosyal medyadan paylaşılınca tepkilere neden oldu. Olayla ilgili bugün de bazı basın yayın kuruluşlarında haberin yayınlanması üzerine Emet'teki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Cevizdere Şehitleri Anıtı önünde toplanarak ortak basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına Ak Parti İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, CHP İlçe Başkanı Fevzi Şen, MHP İlçe Başkanı Mustafa Mecit, İYİ Parti İlçe Başkan Vekili Ahmet Çoban, Saadet Partisi İlçe Başkan Vekili Hüseyin Gencan, Emet Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel, Emet Esnaf Odası Başkan vekili Mehmet Ak, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Erol Usta, Emetliler Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı İsmail Elmacı, Şoförler Odası Başkanı Ahmet Kaymak, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İbrahim Erdoğan ve İl Genel Meclisi üyesi Mehmet Taşkıran katıldı.

'YUNAN ORDUSUNU BOZGUNA UĞRATAN KAHRAMAN EMETLİLERİN TORUNLARIYIZ'

Hazırlanan ortak basın açıklamasını ADD Şube Başkanı Erol Usta okudu. Usta, şunları kaydetti:

"Düzenli ordumuzun ilçemizden geçiş tarihi olan 3 Eylül günü, İlçemiz Günlüce Köyü sınırları içerisinde bulunan Cevizdere Şehitler Anıtı önünde anma programı gerçekleştirilmiştir. Parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak bizler de programa davet edildik. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, öğrenci şiiri, Ecdad Derneği Başkanı Ali Duyan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapması, folklor, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okunması ile halka ikram şeklindeydi. Şehitlerimizin anısına bir çok güzel etkinlik olan programda, folklor gösterisi sırasında şehitliğin maneviyatına uygun olmayan ve hatalı olarak girilen erik dalı adlı müzik fonu eşliğindeki folklor gösterisi (12-13 yaş ortaokul kız öğrencileri) tarafından yapılırken, 40-45 saniye gibi oldukça kısa süre içerisinde Kaymakamımız sayın Hasan Çiçek' in müdahalesi ile gösteri sonlandırılmıştır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bizler Emet sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri olarak, şehitlerimizin maneviyatını yücelten bir çok etkinlik olmasına rağmen, bunların göz ardı edilerek, sadece erik dalı müzik fonu üzerinden yorum ve yayınların yapılmasını kasıtlı buluyoruz. Yine belirtmek isteriz ki, gösterinin gerçekleştirildiği yer şehit mezarlarının gerçek yeri olmayıp, temsilidir. Bizler Gazi Emetliler olarak 27 Nisan 1922 tarihinde Cevizdere'de Yunan ordusunu bozguna uğratan kahraman Emetlilerin torunlarıyız. Programda onca güzel etkinliği arka arkaya konulmuş ve çok duygulu anlar yaşanmıştır. Hemen ardından oluşan talihsiz durumun ise, Kaymakamımız tarafından müdahale edilerek, kesildiğinin altını özellikle çizeriz. Bu haberlerin art niyetli olduğunu düşünüyor, Şehitlerimizin maneviyatına ve İlçemizin değerlerine asıl zararın, bu haberlerle verildiğini düşünüyoruz. Bu art niyetli olduğunu düşündüğümüz haberlerin İlçemize ve Şehitlerimizin maneviyatına zarar vermemesi için sona erdirilmesini talep etmekteyiz." Yapılan basın açıklamasının ardından temsili şehit mezarları ziyaret edilerek dua okundu.

Görüntü Dökümü:

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-Basın açıklaması yapanların şehitler anıtının önünde toplanması,

-Basın açıklamasının yapılması,

-Açıklamaya katılanların temsili şehit mezarlarını ziyaret edip dua okulamasınan çekilen görüntüler bulunuyor.) Haber-Kamera: Ercan KOLKU-EMET,(Kütahya)/DHA) ============================================== 2)KIRŞEHİR'DE BELEDİYE BAŞKANI VE TÜM PERSONEL İŞE BİSİKLETLE GİDİP GELECEK KIRŞEHİR Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kendisi de dahil olmak üzere tüm personelinin bisikletle işe gidip gelmesini kararlaştırdıklarını belirterek, "Kırşehir bisiklet kullanımında Türkiye'de örnek gösterilen bir şehir haline gelecek" dedi. Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kentte 15 kilometrelik bisiklet yolu yaptıklarını söyledi. Bisiklet kullanımının Türkiye'de yaygın olmadığını belirten Bahçeci, "Şehir merkezine 4,5 kilometre bisiklet yolu yaptık. Toplamda 15 kilometre bisiklet yolu yaptık. Kırşehir bisiklet kullanımı için son derece uygun bir şehir. Belediye Başkanlarının topluma önder olma gibi bir görevi var. Eylülün ilk pazartesisinden itibaren Kırşehir Belediyesi olarak bisiklet kullanma kararı aldık. Başta belediye başkanı olarak ben, belediye başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, zabıta arkadaşlarımız ve bayan personelimiz dahil, bütün personelimiz şehir merkezinde oturanlar bisikletle işe gidecekler ya yürüyecekler, şartımız bu. Biz kullanacağız ki; örnek olacağız, herkes bisiklet kullansın" dedi.

İlk başlarda takım elbise ve kravat ile bisiklet kullandığı için yadırgandığı ifade eden Başkan Bahçeci, "Hem ekonomik, hem sağlıklı, hem çevreyi kirletmiyor, hem trafik sorununu oluşturmuyor, hem hızlı ulaşımı sağlıyor, her açıdan bisiklet kullanımı önemli. Benzin yakmıyor, bizim yağlarımızı eritiyor. Günümüzün en önemli sorunlarından biri obezite olması, bu açıdan da toplumumuza tavsiye ediyoruz"' dedi. Bisiklet kullanımını yaygınlaştıracaklarını belirten Bahçeci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Valiliğimiz ve diğer kamu kurumlarımızda çalışan personeller ve esnafımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz şehir merkezinde bisiklet kullanım kampanyasını da destekleyerek inşallah yayınlaştıracağız. İddia ediyoruz, Kırşehir bisiklet kullanımında Türkiye'de örnek gösterilen bir şehir haline gelecek. Zeytinburnu Belediye Başkanımız bizi davet etti, orada bisiklet kullanımı var. İki başkan olarak Zeytinburnu'nda bisiklet kullanacağız. Bu faaliyetlerde bisiklet kullanımına dikkate çekmek açısından son derece önemli. Basınımıza aracılığıyla da herkesi bisiklet sürmeye davet ediyorum."

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- ============================================== 3)İZMİR'DE KÖTÜ KOKU VE KÖRFEZ KİRLİLİĞİ TEPKİSİ İZMİR'de özellikle son bir haftada, belirli bölgelerde etkili olan kötü koku kentin tamamında hissedilmeye başlandı. Son olarak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde körfeze kanalizasyon suyu pompalandığı ileri sürüldü. Körfezden yayılan kötü koku üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere numune aldı. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, kentin iyi yönetilmediğini öne sürüp, belediyenin gerekli önlemleri alamaması durumunda, kendilerinin siyasi kaygılar gütmeden yardımcı olabileceklerini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki kolektör hattının kapasitesi, artan nüfusla birlikte zaman zaman yetersiz kalmaya başladı. Bunun üzerine İZSU, Güzelyalı Hava Eğitim Komutanlığı ile Konak Pier arasındaki kolektör hattının kapasitesini artıracak yeni bir pompa istasyonu ve yeni bir basınçlı iletim hattının yapımı için harekete geçti" denildi.

İzmir'de Çiğli ilçesindeki arıtma tesisisin yetersiz kalması, bunun yanı sıra yeni ihale süreçleri devam ettiği sırada kente kötü koku yayıldı. Körfeze yakın semtler başta olmak üzere belirli saatlerde yayılan koku, kentin önemli bir kesimde oturan vatandaşlar tarafından hissedilmeye başlandı. Sosyal medya üzerinden de bu duruma birçok kişi tepki gösterdi.

KÖRFEZE KANALİZASYON MU POMPALANDI

Bu yaşananların yanı sıra bugün sabah saatlerinde körfezin Uçkuyular bölümünde, denize kanalizasyon atıklarının pompalandığı ileri sürüldü. Denize bağlantılı tahliye borularından akan, kanalizasyon atığı olduğu ileri sürülen kirli sular, deniz suyunun renginde de değişimlere neden oldu. Bu anlarda da çevreye de kötü koku yayıldı, deniz üzerinde de ölü balıkların bulunduğu görüldü. Bu arada İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gelip mikrobiyolojik inceleme içini numune aldı. İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur da, gerekli incelemeyi hemen yapacaklarını, insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir durum yaşanmaması için bunu yaptıklarını söyledi.

HER KESİMDEN TEPKİ GELDİ

Körfezden kötü kokuların yayılması üzerine vatandaşların tepki göstermelerinin yanı sıra hem AK Parti'li siyasilerden, hem de Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Kirli suların aktığı bölümde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde balıkların ölmeye başladığını, hem kirliliğe hem de kötü kokuya biran önce çözüm bulunmasını beklediklerini ifade etti. Kirli suların körfeze aktığı bölümde açıklama yapan AK Partili eski belediye meclis üyesi Bilal Doğan da, "Güzel İzmir şu anda özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet yetersizliğinden kaynaklanan gerekçelerle kötü günler yaşıyor. İzmir bunları hak etmiyor. Ciddi anlamda körfez kirliliği var. Sayın Aziz Kocaoğlu yıllar önce 'Körfezde yüzeceğim' demişti. Yüzmeyi bırakın, körfezin temizliğini de yapamadı. İzmirin atıkları direk akmaya başladı" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise "Güzel İzmirimizdeki kötü kokuyla İzmirliler karşı karşıya kaldı. Yapılan incelemelerde İZSU'nun özellikle alt yapı eksikliği olduğu konusunda önemli tespitler var. CHP'li Büyükşehir Belediyesi sürekli Körfezi temizleyeceğinden bahsetti. Bu zamana kadar maalesef kirli akışı hep devam etti. Bunu siyasi malzeme konusunda gündeme getirmek istemiyoruz, ancak kent vizyonsuz yönetildiğinden, bunlar oluyor. Biz, hem hükümetimizin hem de şehir milletvekilleri olarak yapılacak her şeyi yapmaya hazırız. Öncelikli çözüm makamı CHP'li belediye. Teknik imkanları ellerinde var ama çözüm üretemeyeceklerse biz elimizden gelini yapmaya hazırız. İzmirli hemşerilerimiz şunu görüyor; İzmir vizonsuz yönetiliyor. Kentin alt yapı sorunlarını bile çözemeyen bir durumda yönetiliyor" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİRDEN BELEDİYESİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kötü koku tartışmalarına ve suçlamalarına karşı Büyükşehir Belediyesi'nden de açıklama geldi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili olarak 6 Haziran 2018 tarihinde de bir açıklama yapıldığı, "2000 yılından önce projelendirilen Büyük Kanal'ın belirli bölümleri, artan nüfusun ihtiyacını karşılayamaz hale geldi. İZSU bu nedenle, projenin belirli noktalarında kapasite artırımına gitti ve gitmekte. Yine 2000 yılından önce projelendirilen Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki kolektör hattının kapasitesi de, artan nüfusla birlikte zaman zaman yetersiz kalmaya başladı. Bunun üzerine İZSU, Güzelyalı Hava Eğitim Komutanlığı ile Konak Pier arasındaki kolektör hattının kapasitesini artıracak yeni bir pompa istasyonu ve yeni bir basınçlı iletim hattının yapımı için harekete geçti. 2054 yılı kent nüfusuna göre gelecek atık su miktarını hesaplayarak proje çalışmalarına başlayan İZSU, Güzelyalı Hava Eğitim Komutanlığı'nın bulunduğu bölgede yerin altına saniyede 2 metreküp atık su iletme kapasiteli pompa istasyonu yapacak. Mevcut kolektör hattına ilave bir hatla Balçova, Sahilevleri, Güzelyalı ve Göztepe bölgesinden toplanan evsel atık sular, yeni kurulacak pompa istasyonu aracılığıyla Gümrük Pompa İstasyonu'na iletilecek. Böylelikle hem mevcut kolektörün kullanım ömrü uzatılacak hem de Güzelyalı, Göztepe ve Mehmet Ali Akman mahallerinde atık su sisteminde yaşanan sorunlar ortadan kalkacak" denildiği hatırlatıldı. Bugün yapılan açıklamanın devamında ise "İZSU Genel Müdürlüğü, Büyük Kanal Revizyonu kapsamında Gazi Bulvarı ile Basmane Meydanı arandaki basınçlı iletim hattına 1141 metrelik ilave ikinci bir iletim hattı yapmış, Gümrük Pompa İstasyonu'na da iki adet pompa daha alarak kapasitesini artırmıştı. Böylelikle Gümrük Pompa İstasyonu'nda toplanan evsel atıkların rahatlıkla Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaşmasını sağlamıştı. İZSU ayrıca, Büyük Kanal Projesi'nin Arap Deresi'nin altından geçen bölümüne ilave hat yaparak kapasitesini artırmıştı. Revizyon çalışmaları için yaklaşık 5 milyon liralık yatırım yapan İZSU Genel Müdürlüğü, 14 yıllık dönemde yağışlarda sıkıntı yaşanan bölgelerde yağmur suları ile kanal sularını da birbirinden ayırmak amacıyla 452 kilometrelik yağmur suyu hattı oluşturdu. Yağmur suyu hattı imalat çalışmaları halen kentin farklı bölgelerinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artırmak için de çalışmalarını sürdüren İZSU, sağlıklı bir şekilde çalışması için Büyük Kanal kolektör hatlarında da periyodik olarak temizlik yapılıyor" denildi.

Görüntü Dökümü

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- Röportajlardan görüntü.

- Kirlilik yaşanan alandan görüntü. Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA) =================================================== 4)TUTUKLUK YAPAN TABANCAYI KONTROL EDERKEN KENDİNİ VURAN DOKTOR ÖLDÜ KONYA'nın Akşehir ilçesinde, tutukluk yapan tabancasını kontrol etmek isterken yanlışlıkla kendisini vurduğu ileri sürülen pratisyen hekim Hasan Akdemir (39), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tanıdığının düğününe davetli olarak katılan sağlık ocağında pratisyen hekimlik yapan Hasan Akdemir, iddiaya göre düğünde eline aldığı tabancasıyla havaya ateş açmaya başladı. Bir süre sonra tutukluk yapan tabancasını kontrol etmek isteyen Akdemir, silahın ateş alması sonucu başından vuruldu. Davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR GEÇİLECEK Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- =================================================== 5)İNEGÖL'DE TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ DEVAM EDİYOR BURSA'nın İnegöl ilçesinde Kulaca Mahallesi'nden geçen derede toplu balık ölümleri yaşandı. Ölen balıklardan ve sudan numuneler alan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin nedenini araştırıyor

İnegöl'de Hasanpaşa Mahallesi'ndeki derede yaşanan toplu balık ölümlerinin benzeri bu kez Kulaca Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle muhtarı Sedat Seçim üç yıl önce mahalleden geçen derede yine toplu balık ölümlerinin meydana geldiğini belirtip, "Koca derede balık kalmadı. Binlerce balık öldü. Yazıktır, günahtır. Çevre katliamı yapılıyor. Bunun hesabını kim nasıl verecek. Çok üzülüyoruz" dedi.

İnegöl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Ekren, Kulaca Mahallesi'ne gelerek derede incelemelerde bulundu. Ölü balıklardan ve sudan numune alan Ekren, "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Balıkların ölüm nedeni araştırılacak. Suyun kirlilik derecesine bakacağız, kirliliğin nedenini belirleyceğiz, sonra da gereğini yapacağız" dedi

Görüntü dökümü

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Dere genel görüntüsü

Balıkların görüntüsü

Muhtar açıklama

İlçe tarım müdürü açıklama Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa)(DHA)- ================================================== 6)KAN KUSAN HASTA TEKRAR TEDAVİYE ALINDI İZMİR'de, akciğer kanseri olan ve tedavi gördüğü hastaneden çıktan sonra biraz ileride rahatsızlanıp, oturduğu bankın üzerinde kan kusmaya başlayan hasta, tekrar tedaviye alındı.

Bugün sosyal medyada, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınındaki bir bankta oturan 55 yaşlarındaki bir erkeğin kan kustuğu görüntüler paylaşıldı. Çeşitli sosyal medya hesaplarında, 'hastayla ilgilenen olmadı' şeklinde yorumlar da yer aldı. Ancak söz konusu hastanın, hastanenin Onkoloji Kliniği'nde tedavi gören bir akciğer kanseri hastası olduğu ve radyoterapi tedavisi aldığı öğrenildi. Hastalığının son evrelerini yaşadığı bildirilen ve ismi açıklanmayan hasta, fenalaşıp, kan kusmaya başlamısının ardından yoğun bakıma alındı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan hastayla, Prof. Dr. Nurettin Ünal'ın bizzat ilgilendiği bildirildi.