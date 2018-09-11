DHA YURT BÜLTENİ 13

Hatay’da orman yangını HATAY'ın Erzin ilçesi Amanos Dağları kırsalında çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü. Erzin ilçesi Amanos Dağı Küllü mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangına müdahale ederek, 7 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangına 3 yangın söndürme helikopter, 1 uçak, 4 arazöz, 1 su tankı, 1 greyder ve 50 yangın söndürme işçisi ile söndürme çalışması başlattıklarını, yangının 7 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındığını belirtti. Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğünü kaydeden Ketmen, kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına başlandığını kaydetti. Görüntu Dökümü

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-Yangın bölgesinden genel görüntü

-Helikopter içerisinden yangına müdahale görüntüsü

-Yangının söndürülmesinin ardından bölgeden genel görüntü SÜRE: 00'32" BOYUT: 16.5 MB

Haber- Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY (DHA)

====================================== Suriyeli genç, Dicle Nehri'nde boğuldu Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, Suriye uyruklu Muhammed el Tamer (22), yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak, boğuldu. Mardin'de yaşayan Suriyeli Muhammed el Tamer, arkadaşlarını ziyaret etmek amacıyla Şırnak Cizre'ye geldi. Suriyeli genç, Kurtuluş köyü yakınlarında, yüzmek için Dicle Nehri'ne girdi. Suda yüzmeye başlayan Muhammed, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Suriyeli gencin çırpındığını gören kıyıdakiler, kurtarmak için suya atladı; ancak Muhammed el Tamer, gözden kayboldu. Bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. İhbarla olay yerine Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi ile gönüllü dalgıçlar, sevk edildi. Polis tarafından kıyıda güvenlik önlemi alınırken, AFAD ekipleri de arama- kurtarma çalışmalarına katılmak üzere geldi. Ekiplerin nehirde yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu Suriyeli gencin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Muhammed el Tamer'in cansız bedeni, Cizre Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri,

Detaylar ====================================== Balıkesir'de egzoz ve kask kontrolünde sürücülere ceza yağdı BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen, abartı egzoz ve kask uygulamasında 41 bin 554 araç kontrol edildi, 1745 araca toplam 731 bin 382 TL idari para cezası kesildi. Abartı egzoz nedenıyle otomobiline ceza kesilen bir sürücü, polisin üzerine yürüyünce gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan '100 Günlük Trafik Kazalarını Önleme Eylem Planı' kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bugün 14.00-15.00 saatleri arasında Anafartalar Caddesi’nde abartı egzoz ve kask uygulaması yapıldı. Uygulamada durdurulan motosiklet ve araçlar kontrol edilirken, bazı sürücüler ile polisler arasında ceza tartışması yaşandı. Bir sürücü, abartı egzoz nedeniyle kendisine ceza kesilmesine sinirlererek, İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Serdar Gökmenoğlu'nun üzerine yürüdü. İsmi açıklanmayan sürücü uygulama yerindeki çevik kuvvet polisi tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakıldı. Uygulama sırasında bazı sürücülerin itirazlarına rağmen polisler, eksikleri bulunanlara ceza yazdı. Kontrollerde bazı elektrikli motosikletler de durdurularak, kontrol edildi. Ehliyetsiz ve ruhsatsız motosikletlere ekipler tarafından el konuldu.

BİR AYDA 41 BİN 554 ARAÇ KONTROL EDİLDİ Uygulama hakkında bilgi veren Balıkesir İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Serdar Gökmenoğlu, 8 Ağustos tarihinde başlayan uygulamanın 15 Kasım tarihine kadar devam edeceğini söyledi. İlk olarak Kurban Bayramı’nda ‘Kırmızı Düdük’ eğitimleri ile denetimlere başladıklarını söyleyen Gökmenoğlu, “Bunu uygulamalar ile devam ettiriyoruz. İlimiz genelinde yapılan abartı egzoz ve kask uygulamalarında, 41 bin 554 araç kontrol edilmiş 1745 araca toplam 731 bin 382 TL. idari para cezası kesildi. 490 araç trafikten men edildi. Emniyet kemeri ve hız ile ilgili kurulan eğitim timleri tarafından, son 1 hafta içerisinde 10 umuma açık yerde toplam 326 vatandaşımıza ve yaklaşık olarak 1500 öğretmenimize eğitim verilmiştir. Emniyet kemeri uygulamasında ise 20 bin 753 araç kontrol edilmiş, 341 araca toplam 29 bin 622 TL. idari para cezası tatbik edilmiştir. 100 Günlük Trafik Kazalarını Önleme Eylem Planı kapsamında, uygulamalarımız 'Bir can bir candır' sloganıyla, büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecektirö diye konuştu.