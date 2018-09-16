DHA YURT BÜLTENİ 13

Çoucukların da içinde olduğu göçmen teknesi su aldı... İmdada Sahil Güvenlik yetişti İzmir'in Menderes ilçesi Özdere Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin su almaya başladığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, olay yerine ekip gönderdi.

Sahil Güvenlik ekipleri, batmak üzere olan fiber teknedeki Afganistan uygurlu 5 çocuk, 3 kadın toplam 15 kişiyi kurtardı. O anlar Sahil Güvenlik ekiplerince kaydedildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kurtarılan göçmenleden genel ve detaylar

-Kadın ve çocukalrın görüntüsü

-Detaylar İZMİR (DHA) ====================================== Kayseri Belediye Başkanı Çelik’in pekmez mesaisi KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bağ bozumunun ardından kolları sıvayarak, pekmez kaynattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bağında yetiştirdiği üzümleri hasat ettikten sonra pekmez yapmak için ailesi ile birlikte işe koyuldu. Melikgazi İlçesi Kergah Bağlarındaki, bağ evinde ürettikleri üzümlerin hasadının ardından odun ateşi yakan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra üzümleri kazana dökerek, pekmeze dönüştürdü. Annesi Sevim, eşi İkbal ve çocuklarıyla birlikte pekmez kaynatan Çelik, yaptığı pekmezi de tattı. Çelik, “Artık yazın sıcak günlerini geride bıraktık. Ve bağcılar için ürünleri toplayıp şehre dönme zamanı geldi. Tabi bir ürünü dikmek, büyütmek ve ondan mahsul elde etmek bin bir emekle, zahmetle oluyor. Ama en güzeli ve en lezzetlisi de emek vererek yetiştirdiğin ürünleri yemek oluyor. Biz de artık yaz boyunca adeta bir çocuk gibi büyütüp yetiştirdiğimiz üzümlerimizi topladık. Şimdi ailece zahmetli ama tatlı bir işe girişerek bir arada olmanın da mutluluğuyla, keyifle pekmezimizi kaynatıyoruz. Rabbim ağız tadıyla yemeyi nasip etsinö dedi.

Görüntü dökümü:

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-Başkan Mustafa Çelik’in ailesi ile birlikte pekmez yapımı

-Başkan Çelik’in üzüm pekmezi yapımını anlatması

-Detaylar Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

2 dakika 53 saniye / 92 MB ====================================== Elazığ'da otomobil ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı ELAZIĞ-Pertek karayolunda bir otomobil ile bir çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Elazığ-Pertek karayolunun 15'inci kilometresinde Tunceli istikametinden gelen Ali Akipek yönetimindeki 23 AAH 668 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 HC 284 plakalı çekici çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleme de sürücü 65 yaşındaki otomobil sürücüsü Ali Akipek’in olay yerinde hayatını kaybetti belirlendi. Yaralanan çekici sürücüsü ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) ====================================== Başkan Kafaoğlu: 2018’i asfalt ve yol yılı ilan ettik BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu, bu yılı asfalt ve yol yılı ilan ettiklerini belirterek, 2018 yılı sonuna kadar bin 125 kilometrelik yeni yol, bin 200 kilometrelik yol bakım ve 1 milyon 150 bin metrekarelik de kilit parke taşı döşeme çalışmasının tamamlanacağını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, yol yapım ve onarım çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenledi. Bir restoranda düzenlenen toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Şahin, Fen İşleri Daire Başkanı Ayhan Arık, şube müdürleri ve basın mensupları katıldı. Toplantıya, Bandırma ve Erdek’te etkili olan yağışlar sonrası yaşanan doğal afetle ilgili bilgiler vererek başlayan Başkan Kafaoğlu, bu tür afetlerin dünyanın her yerinde yaşandığını söyledi. Bu tür büyük afetlere ne alt ne de üstyapının dayanabildiğini belirten Kafaoğlu, “Yaşanan yoğun yağmurdan oluşan mağduriyetin ve sıkıntıların giderilmesi için BASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6 iş makinesi, 3 kuka, 2 vidanjör, 13 dalgıç pompa, 1 adet 100 lt/sn santrifij pompa, 36 personel ile AFAD, DSİ ve ilçe belediyelerinin ekipleri ile birlikte teyakkuza geçti ve mağduriyetleri gidermek için yoğun mesai harcadı. Acil Çağrı Merkezi’ne gelen 945 ihbarın tamamına müdahale eden İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, sel baskınında 32 araç ve 115 personel ile görev yaptı. Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın da 13 araç, 16 personel ile destek verdiği çalışmalarda, yapılan müdahale çalışmaları neticesi araçlarında, evlerinde, işyerlerinde, hatta tarlalarında mahsur kalan 700’e yakın vatandaşımız Büyükşehir kurtarma ekiplerince güvenli bölgeye alındılarö dedi.

YOL ÇALIŞMASI YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Balıkesir’de yapılan anket çalışmalarında, vatandaşların en büyük sorunun yol ve asfalt olduğunun belirlendiğini ifade eden Kafaoğlu, 2018 yılını ‘Asfalt ve Yol Yılı’ ilan ettiklerini açıkladı. Bu kapsamda planlama ve ihaleler yaptıklarını söyleyen Kafaoğlu, sezonun başlaması ile süratle çalışmalara başladıklarını vurguladı. Balıkesir’de şu ana kadar 450 kilometre sati kaplama yağıldığını ifade eden Başkan Kafaoğlu, şöyle konuştu: "125 kilometre bitümlü sıcak karışım yapılmış vaziyette. Yaklaşık olarak da kırsal mahallelerimize 300 kilometre kilit parke taşı döşemesi yapıldı. Toplamda 875 kilometrelik yol çalışmalarımız şu an için tamamlanmış durumda. Bunun yanında şu anda sezon sonuna kadar 45 günlük bir çalışmamız olacak. Bitümlü sıcak karışımda hatta Kasım ayı sonuna kadar çalışılabiliyor. 250 kilometre daha yol çalışmamız devam edecek. Bin 200 kilometre yol bakım çalışmaları yapıldı. 600 kilometre daha yol bakım ve tamirat çalışmaları da devam edecek.ö