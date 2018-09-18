DHA YURT BÜLTENİ 13

JANDARMADAN, OKUL ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ BURSA İl Jandarma Komutanlığı, okulların açılması ve öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim almalarını sağlama kapsamında, 17 ilçedeki toplam 220 okulun çevresinde asayiş, trafik ve KOM timleri ile üst seviyede güvenlik önlemleri aldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Faaliyetler kapsamında, trafik timi ve motor timlerince okul çevrelerinde meydana gelen trafik yoğunluğu düzenlenerek öğrencilerin okula giriş ve çıkışları güvenli şekilde sağlandı, ayrıca servis araçları ile şoförleri denetlendi. Asayiş timlerince okulların çevresindeki park ve bahçeler denetlendi, metruk binaların tespiti yapıldı, okulla ilişkisi bulunmayanlar çevreden uzaklaştırıldıö denildi. Faaliyetler sırasında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) unsurlarınca, okul çevrelerinde sigara, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etmeye çalışanların tespitinin yapıldığı ve narkotik köpeği ‘Varis’ ile uyuşturucu madde araması yapıldığı da kaydedildi.

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-Faaliyetler HABER/KAMERA: BURSA (DHA) ====================================== ÇANAKKALE'DEKİ TERMİK SANTRALDE YANGIN VE PATLAMA ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde yeni devreye alınan Çan-2 Termik Santrali'nde kömürlerin depolandığı bölümde çıkan yangınla birlikte patlama meydana geldi. Yangın söndürülürken, müdahale sırasında gazdan etkilenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı.

ODAŞ Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen 330 Megavat kurulu güce sahip termik santralde, bugün öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Kömür depolanan bölümde kömürlerin tutuşmasıyla çıkan yangınla birlikte gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamanın ardından bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangına müdahale sırasında gazdan etkilenen 6 işçi ise kontrol amaçlı hastanelere kaldırıldı. Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çan ODAŞ Termik Santrali'nde, kömür depolanan yerde (Kömür Bunkeri) kömür kendi kendine tutuşarak bir yangın meydana getirmiştir. Gaz sıkışması dolayısı ile patlama meydana gelmiştir. Ancak patlamadan kaynaklı bir zarar yoktur. Olaya müdahaleye giden 6 işçi gazdan etkilenerek, kontrol amaçlı 112 ekiplerince hastahaneye kaldırılmıştır. Yangında alevli kısım söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam etmekte. Çan Belediyesi İtfaiyesi ve ekiplerimiz tedbir amaçlı olay bölgesinde beklemektedir" denildi.

KAYMAKAMLIK: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Çan Kaykamlığı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "İlçemizde faaliyette bulunan ODAŞ Çan- 2 Termik Santrali'nde kömür depolama sahasında yangın çıkmıştır. Yangın soucunda 6 işçi dumandan etkilenme ihtimaline karşın, tedbiren Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İşçilerin ayakta tedavisi yapılmış olup, sağlık durumları iyidir. Yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. ŞİRKETTEN AÇIKLAMA ODAŞ Elektrik Üretim A.Ş., termik santralde bugün öğle saatlerinde meydana gelen patlama ve yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Çanakkale'nin Çan ilçesinde 340 MW kurulu gücüne sahip Çan-2 Termik Santrali'nde bugün çıkan yangına derhal müdahale edilmiş ve yangın söndürülmüştür. Dumandan etkilenen dört kişiye gerekli müdahale yapılmıştır. Tüm önlemlerin alındığı ve durumun kontrol altında olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. ÇANAKKALE/DHA ==================================================== AK PARTİ'Lİ YILMAZ: TUNCELİ'DE HUZUR ORTAMININ PEKİŞMESİ EKONOMİK HAYATA CANLILIK KATTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli'de son zamanlarda sağlanan huzur ortamının ardınan ekonomik ve yatırım alanında bir canlılığın yaşandığını ifade ederek, "Burada istihdam sayısı 2 bin 500'ü aşmış durumda. Belediyemiz, Valiliğimiz öncülüğünde iş dünyamızdan da gelen katkılarla Tunceli artık ihracatçı bir kente haline geldi" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye gelen AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Valilik makamında kamu kurum kuluşu yetkilerinin de katımıyla yapılan toplantıya katılan Yılmaz, kentte son dönemlerde yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirildi. Toplantıda konuşan AK Parti'li Yılmaz, Tunceli son bir yılda önemli gelişmelerin yaşandığını, bu yıl tarihi bir turizim dönemi geçirildiğini söyledi. Huzur kenti haline gelen Tunceli'de terörle mücadelede tarihi başarılar elde ettiğini ifade eden Cevdet Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada huzur ortamının da pekişmesiyle altyapıya yapılan yatırımlarla birlikte ekonomik hayatta ayrı bir canlılık başladı. İstihdam sayısı 2 bin 500'ü aşmış durumda. Belediyemiz, Valiliğimiz öncülüğünde iş dünyamızdan da gelen katkılarla Tunceli artık ihracatçı bir il haline geldi. Türkiye olarak en büyük ihtiyacımız üretmek ve ihraç etmek. Özellikle ülkemize dönük bu ekonomik saldırılarak verilecek en güzel cevap bu. Daha çok çalışmak, üretmek ve ihraç etmek. Uzun vadede bizi 2023 hedeflerine ve sonrasına taşıyacak ana güzergah bu. Birlik ve beraberlik içinde, huzur içinde daha çok üreteceğiz, ihraç edeceğiz. Ülkemizi daha ileri götüreceğiz. İnsanlarımızı da daha müreffeh kılacağız. İnanıyorum ki, bu istihdam artışı tersine göçü de tetikleyecektir. Bingöl, Tunceli yıllardır dışarıya göç verdiler. Şimdi inşallah tersine göçü göreceğiz."

'FİZİKİ HİZMETLER İŞİN BİR TARAFI. AMA İNSANIMIZLA GÖRÜL BAĞI KURMAK İŞİN ESASIDIR'

Tunceli'de ulaşım alanında çalışmaların devam ettiğini anlatan Yılmaz, Pülümür-Erzincan karayolunun yapılmasıyla apayrı bir erişim noktasına gelineceğini belirterek, "Pertek yolumuz bitmek üzere. Bütün bunlarla birlikte sosyal ve ekonomik kalkınma süreci ivmelenerek devam edecek. Fiziki hizmetler işin bir tarafı. Ama insanımızla görül bağı kurmak işin esasıdır. Valimiz ve idarecilerimizi bu anlamda tebrik ediyorum. Sürekli halkın arasında, sürekli halka dokunan, insanlarla bir araya gelen, gençlerimizle ilgilenen idarecilerimizle iftihar ediyoruz. Biz de elimizden geldiğince buna katkı sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Yılmaz, valilik ziyaretinin ardından kentte yapılan yatırımlara yerinde inceledikten sonra Tunceli'den ayrıldı. Görüntü Dökümü:

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-Yılmaz'ın karşılanması

-Valilik şeref defterinin imzalaması

-Valilik makamından görüntü

-Yılmaz'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntü