DHA YURT BÜLTENİ 13

SEDANUR'UN CENAZESİ ERZURUM ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ - Kayıp Sedanur'un cansız bedeni bulundu (6) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazenin adli tıpa getirilmesi Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================= ALACAK BORÇ TARTIŞMASINDA AÇTIĞI ATEŞLE ASTSUBAYI YARALADI, TUTUKLANDI ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde alacağı olduğu iddiasıyla adı açıklanmayan bir kişiyle tartışarak tabancayla ateş ettiği sırada, kızıyla ekmek almaya giden jandarma astsubay T.S.'yi yaralayan Mustafa K. tutuklandı.

Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Mustafa K., kamyonetle Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde seyir halindeyken alacağı olan ve adı açıklanmayan bir kişiyle karşılaştı. İkili arasında trafikte başlayan tartışmada Mustafa K., kamyonetindeki tabancayla ateş etti.

Mustafa K.'nın tabancasından çıkan kurşunlardan biri o sırada caddede kızıyla ekmek almaya giden Akseki Jandarma Taburu'nda görevli jandarma astsubay T.S.'nin koluna isabet etti. T.S.'nin yaralanmasının ardından taraflar araçlarıyla kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan T.S., Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hafif yaralı olan T.S. tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili Mustafa K. ile kimliği açıklanmayan bir şüpheli Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

TUTUKLANDI

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mustafa K. adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinde yaşanan olaydan dolayı çok pişman olduğunu belirten Mustafa K., "Ben sadece alacağımı istemiştim. Yoldan geçen suçsuz birisi, bir astsubay yaralandığı için çok üzgünüm" dedi.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mustafa K. tutuklandı. Diğer şüpheli ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Manavgat adliyesinden görüntü

- Mustafa K.'nin adliyeye getirilmesi

- Mustafa K.'nin adliyeden çıkarılması

136 MB /// 01.13" HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ============================ KÖPEK ÇAKO'NUN TEPKİSİ MOTOSİKLETTEKİ ESRARI YAKALATTI DENİZLİ'de, okulların açılmasıyla birlikte polis ekipleri, lise ve ortaokul önlerinde denetim yaptı. Narkotik köpeği 'Çako'nun tepki verdiği motosiklette esrar bulundu, sürücüsü gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Narkotik Şubesi ekipleri, bugün Pamukkale ilçesindeki lise ve ortaokul önlerinde denetim yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı denetimde narkotik köpeği 'Çako' da görev aldı. Polis ekipleri, denetim sırasında okul önlerinde şüpheli kişilerin kimlik kontrollerini yaptı. Şüpheli bulunan araçlar, titizlikle arandı. Polisin durdurduğu bir motosiklete narkotik köpeği 'Çako'nun patisiyle tepki vermesi üzerine arama yapan polis, koltukla yakıt deposu arasına gizlenmiş, bir miktar kubar esrarı buldu. Motosiklet sürücüsü ise bunun üzerine gözaltına alındı. Öğrenciler, denetimi ilgiyle izledi. Denetimde 338 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı, 115 araç ve metruk binaların kontrol edildiği kaydedildi. Öte yandan uyuşturucu kullandığı belirlenen 3 kişinin yakalandığı, üzerinden 6 gram esrar çıktığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Polislerin denetim yapması

- Araçlarda arama yapılması

- Kimlik kontrolü yapılması

- Okul önlerinde çocuklardan görüntü

- Motosiklette köpeğin tepki vermesi ve arama yapılması

- Bulunan esrar maddesinden görüntü Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ==================== BAKAN ERSOY: DÖRTLÜ SİNERJİYLE YENİ TURİZM HAREKETLİLİĞİ OLACAK KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa’daki UNESCO dünya mirasına giren Göbeklitepeyi gezdi. Bakan Ersoy, 4 ili kapsayan yeni bir tanıtım programı hazırlandığını belirterek, "Göbeklitepe de buna sebep olan en önemli noktalardan biri. Bu dörtlünün yarattığı sinerji ile buraya yeni bir turizm hareketinin başlayacağını düşünüyoruz" dedi. Mardin’deki programının ardından Şanlıurfa’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile çok sayıda yetkili ve partili karşıladı. Karşılamanın ardından kent merkezine geçen Bakan Ersoy, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Burada Şanlıurfa ve müze ile ilgili tanıtımları izleyen Bakan Ersoy, daha sonra beraberinde heyetle birlikte Mozaik Müzesi'ni ziyaret ederek bilgi aldı. Müze ziyaretinin ardından 12 bin yıllık tarihi ile dikkat çeken Göbeklitepe'ye geçen Bakan Ersoy, 4 ili kapsayan yeni bir turizm programı hazırladıklarını belirtti. Bakan Ersoy, Göbeklitepe'nin buna sebep olan en önemli noktalardan biri olduğunu belirterek, "Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Gaziantep, bu dörtlü mekanizma içerisinde buraya yeni bir turizm tanıtım programı hazırlıyoruz. Göbeklitepe de buna sebep olan en önemli noktalardan biri. Bu dörtlünün yarattığı sinerji ile buraya yeni bir turizm hareketinin başlayacağını düşünüyoruz. Turizm yatırımcılarının da dikkatini çekeceğini düşünüyoruz. Biz zaten bakanlık olarak yatırım ve planlara öncü olacağız. Geleceği çok açık bir bölge olarak görüyorum" dedi.

Bakan Ersoy, Göbeklitepeyi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerle de bir süre sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şanlıurfa Müzesi

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

- Yetkililer eserler hakkında bilgi vermesi

- Göbeklitepe’yi gezen bakan Ersoy

- Göbeklitepe’de kısa açıklamada Bakan Ersoy

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 641 MB ====================== CAMİDE, İMAM İLE TARTIŞAN DERNEK BAŞKANI İÇİN SUÇ DUYURUSU BURSA'nın İnegöl ilçesinde Halitpaşa Camii'nde görev yapan İmam Nuri Kaçan ile Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gazi Balcı arasında iddiaya göre baskı ve lojman kirası nedeniyle camide çıkan tartışma, kavgaya dönüşmeden cemaat tarafından önlendi. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olay sonrası Bursa Müftülüğü, cami içerisinde din görevlisine yapılan hakaret hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Diyanet- Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Tevfik Bak, "Dernek başkanları camilerimizde imamların amiri değildir. İmamlarımıza ahkam kesen, emirler yağdıran bu kişiler hayır hasenat vasfını kişiselleştirmektedir" dedi.

İnegöl'de Halitpaşa Camii'nde yaklaşık 2 yıldır imamlık yapan Nuri Kaçan, geçen hafta çarşamba günü akşam namazını kıldırdıktan sonra Halitpaşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gazi Balcı ile camide tartıştı. İmam ile dernek başkanı arasındaki sert tartışma, kavgaya dönüşmeden araya giren cemaat tarafından önlendi.

Diyanet- Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Tevfik Bak, meslektaşı imam Nuri Kaçan'a yapılan bu sataşmayı basın açıklaması ile kınadı. Camilerin kişileştirilmesinin söz konusu olamayacağını belirten Bak, "Camiler halkımıza hizmet vermek için inşa edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilmiş imamlarımız camilerimizin resmî sorumlularıdır. İmamlarımızın bağlı oldukları kurum, Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. İnegöl’de yaşanan olay bir kurumun işleyişine, din görevlilerinin mücadelesine büyük bir hakarettir" dedi.

Açıklamasında, dernek başkanlarının camilerin imamlarının amiri olmadığını ifade eden Balcı, şunları söyledi:

"İmamlarımıza ahkam kesen, emirler yağdıran bu kişiler, hayır hasenat vasfını kişiselleştirmektedir. İmamlarımızın görevleriyle ilgili en ufak bir sıkıntı yaşanmazken, imam lojmanları ile ilgili esas kanun ve hükümler ortadayken ‘burası benim, senin kiranı bin lira yaptım ve bunu elden ödeyeceksin’ demek camiyi ticarethane gibi kullanmaktır. Camilerimizin eksikleri ile uğraşması gerekenler, tek fazlalık imamlarmış gibi davranamaz. İnegöl’de yaşanan bu talihsiz olayda astığım astık, kestiğim kestik minvalinde tavırlar sergileyen Dernek Başkanı caminin içinde imam kardeşimizin üzerine yürümüş, cemaatin araya girmesi ve imam kardeşimizi camiden uzaklaştırması sonucu ciddi bir kavga önlenmiştir. Fakat dernek başkanının ‘Burası benim, ben ne dersem o olur’ söylemi, yapılan hayrı da hasenatı da itibarsızlaştırmaktadır. Halkımızdan ricamız şudur, eğer ki camileri önce hayır adı altında inşa edip, sonra ticarethaneye çevirecekseniz, camilerin altına dükkanlar dizip, adeta ticari bir pazar oluşturacaksanız ve ben bu caminin sahibiyim deyip ibadethanelerin işleyişini kendi çıkarlarınıza odaklayacaksanız ne olur, ne cami yaptırın, ne de dernek başkanı olun. Biz burada bütün dernek başkanlarını kastetmiyoruz. Kendilerini imamın amiri, caminin sahibi sanan dernek başkanlarını kastediyoruz. Unutmayın, camiler Allah’ın birer mabedi, imamlar da Diyanet İşleri Başkanlığımızın birer görevlileridir. Hesap soracak olan kurum bellidir, hesap verecek olan görevliler bellidir. Bir daha bu tarz olayların yaşanmaması adına bu talihsiz vakadan ders çıkarılmalı, hukuki haklarımızı arayacağımız unutulmamalıdır."

Bu arada, Bursa Müftülüğü olayın kendilerine iletildiğini, camide imamla tartışan dernek başkanı hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu, konuyla ilgili olarak idari soruşturma başlattıklarını söyledi.

Halitpaşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gazi Balcı ise olayla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Caminin görüntüsü

- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Gazi Balcı (FOTO) HABER/KAMERA: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa), (DHA) ============================ VAN GÖLÜ'NDE, ANTİK YOLDAN ÇARPANAK ADASI'NA YÜRÜDÜLER VAN Gölü'ndeki 4 büyük adadan biri olan Çarpanak Adası'nın tanıtımı için etkinlik düzenlendi. Tekneyle Çarpanak Yarım Adası'na gelen dalgıç ve aktivistler, antik yolda yürüdü, sular altında kalan bölümde de yüzerek Çarpanak Adası'na geçti. Tuşba Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği tarafından tarihi Çarpanak Adası'nın güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla antik yolda yürüyüş yapıldı. Tekneyle Çarpanak Yarım Adası'na gelen dalgıç ve yüzücü ekipler, bir bölümü sular altında kalan antik yol üzerinden Çarpanak Adası'na geçti. Geçiş sırasında ekiplere tekneler de eşlik etti. Van Gölü ve çevresinin önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Çarpanak Adası'nı tanıtmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Özgökçe, "İnsanlarımızın sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam etmeleri için başta yürüme yollarını, koşu yollarını ve bisiklet yollarını oluşturarak halkımıza bir hizmet olarak sunma gayreti içinde olduk. Bugün de Van Gölü Aktivistleri ile Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneğimizle birlikte tarihi antik yolda Çarpanak Adası'na yürüyüş gerçekleştirdik. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda Çarpanak Yarım Adası'ndan, Çarpanak Adası'na yüzme gerçekleştirildi. Van Denizi dünyanın en önemli ekosisteminden bir tanesini oluşturuyor. Van Gölü ve çevresi çok önemli turizm potansiyeline sahiptir. Bugün de Çarpanak Adası'nı bütün dünyaya tanıtmak için buraya geldik. Çarpanak Adası'na antik yoldan yürüyüş etkinliğini geleneksel hale getireceğiz. Yerel yönetimler olarak insanlarımızın daha mutlu, huzurlu bir yaşam sürdürmelerini amaçlıyoruz. Yürümeyi teşvik etmek amacıyla Tuşba Belediyesi olarak İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte 'Her gün 10 bin adım' sloganıyla bir etkinlik yapmıştık. Bu vesileyle bütün insanlarımızı harekete davet ediyoruz. Bugün de Çarpanak Adası'nın güzelliklerini halka tanıtmak için buradayız. Biz bu etkinlikleri her yıl devam ettireceğiz" dedi.