DHA YURT BÜLTENİ 13

1)KAYINVALİDESİNİ SOKAK ORTASINDA BÖYLE DÖVDÜ BURSA'da, Sevim A. (55), alzheimer hastası kayınvalidesi Fatma A.'yı (82) sokak ortasında dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Olay anı cep telefonuyla görüntülenirken, Sevim A., "Ben bir şey yapmadım. Evden kaçmıştı, gelirken düşmüş ve başını vurmuş" diye kendini savundu. Merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi 114'üncü Sokak'ta oturan alzheimer hastası Fatma A. önceki gün gelini tarafından sokak ortasında dövüldü. Saçından çekilip yere itilen ve daha sonra sürüklenerek eve götürülen yaşlı kadının dövülme anını mahallede oturan Abdurrahman K. (24) cep telefonu ile kaydetti, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Tepkiye neden olan görüntülerin ardından Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş eve giderek oğlunu ikna ettiği yaşlı kadını alıp önce karnını doyurdu, daha sonra huzurevine yerleştirdi. Öneş, Alzheimer hastası yaşlı kadına, burada çok iyi bakacaklarını söyledi.

Olayın ardından gözaltına alınan Sevim A. hasta olan kayınvalidesinin sürekli evden kaçtığını belirtip yöneltilen suçlamayı kabul etmedi, "Ben bir şey yapmadım. Evden kaçmıştı, gelirken düşmüş ve başını vurmuş" dedi.

Görüntüleri çeken Abdurrahman K. ise "Yaşlı teyze gerçekten hasta. Yüzünde zaman zaman morluklar oluyordu. Düşerek bunun oluştuğunu düşünüyorduk" dedi.

Sevim A.'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Gelinin kayınvalidesini döverken görüntüsü

-Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş in açıklaması BURSA/DHA ====================================================== 2)MUDANYA'DA YANAN ORMAN ALANININ TEMİZLENMESİNE BAŞLANDI BURSA'nın Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde 35 hektar kızılçam ağacının yanarak kül olmasına neden olan yangın sonrası arazideki yanmış ağaçların kesimine başlandı. Bu çalışmaların ardından konutların bulunduğu bölgeye tampon görevi yapması için geç yanan ağaçlardan, diğer araziye ise kızılçam fidanı dikilecek.

Mudanya'nın Çağrışan Mahallesi'nde geçtiğimiz Ağustos ayında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Bademli ve Göynüklü'ye sıçrayan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ve rüzgarın etkisini azaltması sonucu konutlara zarar vermeden kontrol altına alındı. Yangında, 35 hektar alanda 8 bin 500 kızılçam yanarak kül oldu. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bu arazinin tamamen ağaçla kaplanması için başlattığı çalışmalar sonucu ilk etapta yanan ağaçların kesilmesi için ihale yapıldı. İhaleyi kazanan firma 20 kişilik ekip ile ağaçların kesimine başladı. Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile yanan bölgede incelemelerde bulundu. Ağaçların kesilmesinden sonra arazinin sürülüp fidan dikimine hazır hale getirileceğini belirten Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Ardından konutlara yakın olan bölgeye olası yangında hemen yanmayan incir, erguvanv ve servi gibi ağaç fidanları dikeceğiz. Tampon oluşturması için diğer alanlar ise kızılçam olacak. Bir metrekare alan da olsa bu bölge tamamen ağaçlanacak" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yanan alanların havadan drone ile çekilmiş görüntüleri ARŞİV

-Yanan alanlarda yapılan çalışmalar

-Bölge müdürü açıklama

-Detaylar

4 dk 42 sn, 525 MB (Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO- Berktuğ ÖNCÜ-BURSA, (DHA) ================================================= 3)GÜVENLİK NEDENİYLE KAPATILAN YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI KİLİS'te, artan terör saldırıları sonrası trafiğine kapatılan Kilis Adliyesinin yanındaki cadde, güvenlik nedeniyle yapılan kaldırım yıkılarak yeniden trafiğe açıldı.Kilis adliyesinin yanında bulunan cadde Suriye'den terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD tarafından düzenlenen roketli saldırılar ve olası bombalı araç saldırılarını önlemek için yaklaşık 1 yıl önce güvenlik amacıyla kaldırım taşı örülerek trafiğe kapatıldı. Kentte tepkilere yol açan uygulama, sınır güvenliğinin sağlanması ve huzur ortamının sağlanmasıyla bugün yeniden açıldı. Adliye binası yanındaki caddede bulunan kaldırım taşları iş makinesiyle kırılarak, yeniden araç ve yaya ulaşımına açıldı. Caddedeki esnafları mutlu eden uygulamayı kentteki huzur ortamının sağlanmasıyla başlattıklarını anlatan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, "Bir zamanlar böyle bir ortamda oturmamız mümkün değildi, başımıza DEAŞ ile PKK'nın füzeleri yağıyordu. Nerede ne zaman bir araç patlatılacağı, belli değildi. O sıkıntıları geçirdik. Eski Başsavcımız adliyenin yanındaki caddenin kapatılmasını istemişti. Bugün ise Kilis güvenlik açısından normalleşti ve caddeyi yeniden açıyoruz" dedi.