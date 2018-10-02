DHA YURT BÜLTENİ 13

Zonguldak'ta pistten çıkan uçak için kurtarma çalışması devam ediyor(EK)

1)UÇAK KURTARILDI Zonguldak'ta aprondan çıkarken sağ tekerleği pist dışına çıkan uçak, 4 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Uçağın toprağa saplanan tekerleğinin çevresini kazan ekipler, zemine sac yerleştirdi. Ardından itfaiye aracıyla uçak sac üzerinden çekilerek piste sokuldu. Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, çalışmaları başından itibaren takip etti, uçağı çıkaran ekibi kutladı. Görüntü Dökümü

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-Uçağın itfaiye aracına bağlanması

-Çalışmalar

-Uçağın çekilmesi

Süre: (4.32) Boyut: (505 MB) Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA) ================================================== 2)ASILI BULUNAN MEDİNE'NİN GÜNLÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI, AİLESİ EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU HATAY'ın Dörtyol ilçesinde bir yıllık evliyken, evinde asılı halde bulunan Medine K.'nin (37) ailesi, kızlarının yaşadıklarını yazdığı günlüğünü buldu. Medine K.'nin günlükte yazdığı, "Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin. Ailen yüzünden beni defalarca dövdün. Bana attığın o dayakları, o küfürleri, hakaretleri vücudumdaki o izleri silemem" şeklindeki sözler üzerine ailesi eşi Mehmet K.'den şikayetçi oldu. Adana'da yaşayan Medine K., aynı iş yerinde çalıştığı Ahmet K. (37) ile 24 Eylül 2016 tarihinde evlendi. Evliliğin ardından işinden ayrılan Medine K. ile eşi, Hatay'ın Dörtyol ilçesine taşındı. Medine K., 8 Eylül 2017'de evde iple asılı halde ölü bulundu. Polis, eşini evde asılı halde bulan Ahmet K.'yi ifadesinin ardından serbest bıraktı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Medine K.'nin boyun ve arka kısmında ip izlerine rastlanılırken, vücudunda da morluklar tespit edildi. Otopsi raporunda ise Medine K.'nin asılmaya bağlı öldüğü saptandı. Adli Tıp raporu üzerine Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı vererek dosyası kapattı.

AİLE İTİRAZ ETTİ Ancak Medine'nin ailesi, kızlarının intihar etmediğini eşi tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü ve karara itiraz etti. Mahkeme iki rapor arasında çelişki olduğunu belirledi ve takipsizlik kararını kaldırdı. Bunun üzerine savcılık yeniden soruşturma başlatarak mağdur olarak ifadesi alınan Ahmet K.'nin bu kez şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurdu. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ahmet K., "Eşimin psikolojik sorunları nedeniyle tartışmalar yaşardık. O gün yine tartışmıştık. Daha önce de mutfak tüpünü açarak intihar girişiminde bulunmuştu" dedi. TESADÜFEN GÜNLÜĞÜ BULUNDU Olaydan sonra kapısına kilit vurulan eve gidip, kardeşine ait eşyaları alan abla Nuray Değirmenci (46) tesadüfen Medine'ye ait günlüğü buldu. Bebek yastığı içindeki günlüğü okuyan abla okuduklarından sonra harekete geçti. Hatay Cumhuriyet Savcılığı'na günlüğün fotoğraflarını gönderen Değirmenci, kardeşinin intihar etmediğini, eşi tarafından öldürüldüğünü savundu. Değirmenci, "Herkes günlüğüne güzel anılarını yazarken, talihsiz kardeşim çektiği acıları yazmış. Olaya intihar süsü vererek, onu iple asan kocasıdır" dedi.

'AĞZIMA SİLAH DAYADIN' Günlükle yazan "Eve ruhsatsız silah getirerek defalarca beni tehdit ettin. Ben ayrılalım dediğimde 'aileni öldürürüm seni öldürürüm' dedin. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin. Ailen yüzünden beni defalarca dövdün. Bana attığın o dayakları, o küfürleri, hakaretleri vücudumdaki o izleri silemem. Ailenle birlikte oldun. Bana yaşatmadığın zorlukları yaşattın" sözleri Medine K.'nin ailesinin yüreğini dağladı. Görüntü Dökümü

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- İntihar eden 37 yaşındaki Medine Kara'nın ablası ile röp

- Düğün fotoğrafları

- Günlük defterinin görüntüsü

- Genel ve detaya görüntüler SÜRE:04'33" BOYUT:503 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA) ================================================= 3)TSK UÇAĞIYLA GETİRİLEN KARACİĞER, SİROZ HASTASINA NAKLEDİLDİ ISPARTA'da, 6 aydır nakil bekleyen siroz hastası Kamil Parlak (57), Rize'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan karaciğeriyle hayata tutundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) uçağıyla Isparta'ya getirilen karaciğer, 10 saatlik operasyonla Parlak'a nakledildi. Rize'de yüksekten düşmesi sonucu beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının ailesi tarafından bağışlanan organlarından karaciğeri, Isparta'daki siroz hastası Kamil Parlak'a umut oldu. Organ nakli için görevlendirilen Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki ekip, 27 Eylül'de karaciğeri TSK'ya ait uçakla Isparta'ya getirdi. Yaklaşık 10 saat süren operasyonla karaciğer, Kamil Parlak'a nakledildi. Nakli yapılan Parlak, organı bağışlanan kişiye rahmet dilerken, organ bağışının önemine dikkati çekti.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ ve Doku Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu da Kamil Parlak'ın adının 6 ay önce organ nakli listesine yazıldığını belirterek, ameliyat sonrası hastanın genel durumunun iyi olduğunu kaydetti. Organ bağışının önemine vurgu yapan Sabuncuoğlu, çok fazla nakil bekleyen hasta olduğunu söyledi.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ==================================================== 4)ANNESİNİ 49 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI ESKİŞEHİR'de eşi Elvan Dedeler'i (30), 49 yerinden bıçaklayarak öldüren Sedat Dedeler (35) mahkemede yaptığı savunmada, "Olay günü eşime 'çay yap' dedim. 'Yapamam' diyerek hakaret etti, daha sonra da 'seni adattım' dedi . O anda ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi. Çiftin 13 yaşındaki oğulları, anne ve babasının sürekli tartıştıklarını o gün de çay demleme nedeniyle tartışma çıktığını belirtip, annesini öldüren babasından şikayetçi olmadını söyledi. 2016 yılında Şarhöyük Mahallesi Kuyulu Sokak'ta meydana gelen olayda, işsiz Sedat Dedeler, eşi 4 çocuk annesi Elvan Dedeler'i çeşitli yerlerinden 49 bıçak darbesiyle yaraladı. Ağır yaralanan Elvan Dedeler komşuları tarafından bir otomobille hastaneye kaldırıldı. Elvan Dedeler, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Sedat Dedeler Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Sedat Dedeler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Tutuklu sanık Sedat Dedeler, bugün hakim karşısına çıktı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Sedat Dedeler, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü avukatı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcileri ile Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri katıldı.

Sedat Dedeler yaptığı savunmada eşi ile sürekli sorunlar yaşadığını belirterek, "Olay günü kendisine 'çay yap' dedim. 'Yapamam' diyerek hakaret etti. Yüzüme 'seni aldattım' dedi. Bağırıp çağırmasının ardından o anda ne olduğunu hatırlamıyorum. Zaten psikolojik rahatsızlığım vardı. Kendisi ile sürekli çocuklarımın yanında tartışıyorduk. Bana hakaretlerde bulunuyordu. Kendimi kaybettim. Bıçakla üzerine yürüdüm, gerisini hatırlamıyorum" dedi.

Duruşmada mağdur sıfatıyla dinlenen çiftin oğlu O.D. ise annesi ile babasının sürekli tartıştığını söyledi. O.D., "Babam, anneme çay yapmasını söyledi. Annem de babama 'Yapamam, sen cinlisin, perilisin' diyerek küfretti. Bunun üzerine babam bıçağı alıp annemi öldürdü. Babamdan şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme heyeti, Sedat Dedeler'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 02 Kasım 2018 tarihine erteledi.

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ======================================================

5)ÇUKURCA İLÇESİNDEKİ PRESTİJ CADDE ASFALTLANDI HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ilçede yapacakları prestij caddesinde yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyip, firma yetkililerinden bilgi aldı. Kaymakam Ayca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ilçede asfalt ve parke taşı yapılan yolların güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ilçede sürdürülen asfalt ve parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.Kaymakam Ayca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekle ilçedeki ana caddeyi, prestij cadde yapıp asfaltlandığını,mahalle yollarına ise, parke taşı döşendiğini belirtti.

Kaymakam Ayca,"Çukurca Merkez'deki Cumhuriyet Caddesi'ni prestij cadde yapmak için çalışmalar aralıksız sürürken, mahalle yollarına da parke taşları döşeniyor. Bu çalışmaların bir hafta içinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Daha sonra aydınlatma direklerimiz gelecek. Bunun yanında, tek tip levhalar olacak. Dükkanlarımızın çatılarını değiştiriyoruz. Bir kaç renk ve desende boyayacağız. Bunları tamamladığımızda burası inşallah çok güzel bir cadde olacak. İki ay içinde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Çukurca layık olduğu çok güzel bir caddeye kavuşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Çukurca halkını layık olduğu yere getirmeye çalışıyoruz. Bu yatırımlar imkânlarımızla olacak işler değildi. Kardeş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.