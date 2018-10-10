DHA YURT BÜLTENİ- 13

Mersin'de 100 milyon liralık sahte reçete vurgunu: 65 gözaltı (EK)

1)ŞEKLEN GERÇEK İÇERİK OLARAK SAHTE REÇETE Mersin polisinin ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları satan, aralarında eczacı ve kalfaların da bulunduğu şebekeye yönelik yaptığı operasyonda 65 kişiyi gözaltına almasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Mersin'de görev yapan bazı doktorların 2016 ile 2018 yılları arasında, Mersin ve başkaca illerde ikamet eden kurum sigortalıları ve hak sahipleri adına, şeklen gerçek içerik olarak sahte şekilde uzman hekim raporu çıkartıldığı vurgulan açıklamada şöyle dendi: "Bu raporlarına istinaden, yine şeklen gerçek ancak içerik olarak sahte şekilde reçete edilen ilaçların Mersin ilinde bulunan bir takım eczanelerden temin edildiği, olayın içerisinde hastanede görev yapan bilgi işlem personelleri, eczane kalfaları ve aracı diye tabir edilen kişilerin de olduğu hususlarının tespit edilmesi üzerine Mersin'deki 13 eczanenin sahibi, bu eczanelerde çalışan eczane kalfaları ile bu eczanelere aracılık eden (bilgi işlem personeli ve doktorlara sahte ilaç yazılmasına aracılık hususunda) toplamda 84 şüpheli hakkında bugün yapılan operasyonda 65 şüpheli gözaltına alınmıştır, 19 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam etmektedir."

ŞÜPHELİLER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ' Mersin polisinin ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları satan, aralarında eczacı ve kalfaların da bulunduğu şebekeye yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 65 kişiden 4'ü kadın 40 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Toros Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polisin bu sırada yoğun güvenlik önlemi alması dikkatlerden kaçmadı. DHA-Güvenlik - Türkiye-Mersin / Merkez - Adnan AÇIKGÖZ =================================================== 2)'OKULA GİDİYORUM' DİYE EVDEN ÇIKAN ŞÜKRAN'DAN HABER ALINAMIYOR DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde dün sabah okula gitmek için evden çıkan 8'inci sınıf öğrencisi Şükran Akşeker'den (12) haber alınamıyor. Baba Demir Akşeker, kızının bulunmasını isteyerek, "Öğretmenleri güvenlik kameralarını izlemiş. Son bir hafta birlikte olduğu, kendisinden büyük bir kızla kayıplara karışmış. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Çınar ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Şükran Akşeker, dün sabah saatlerinde okula gitmek üzere çıktığı evine bir daha dönmedi. Akşam saatlerinde kızının eve gelmemesi üzerine onu aramaya başlayan Demir Akşeker, sonuç alamayınca polisten yardım istedi. Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak kızının eve dönmediğini bildiren ve bulunmasını isteyen baba Demir Akşeker, Şükran'ın eğitim gördüğü Yatılı Bölge Ortaokulu'na da giderek öğretmenleri ve arkadaşlarıyla konuştu.

Öğretmenleri ve arkadaşlarının verdiği bilgilere göre, kızı Şükran'ın 'Merve' isimli kızla Diyarbakır'a gittiğini öğrendiğini anlatan baba Akşeker, şunları söyledi:

"6 çocuk babasıyım ve şoförlük yapıyorum. Kızım 12 yaşında ve dün sabah okula gitti. Bir daha da eve dönmedi. Normalde sabahları gider, akşamları eve dönerdi. Ama, dün dönmedi ben de onu aramaya çıktım fakat bulamadım. Emniyete gittim, durumu anlatarak kızımın bulunmasını istedim. Sonra okuluna gittim, arkadaşları ve öğretmenleri ile konuştum. Okuldaki kameraları izlemiş öğretmenler. Merve isminde bir kızla son bir haftadan beri birliktelermiş. Kızım Şükran'ın Merve ile Diyarbakır'a gittiklerini duydum. Ama kızım annesinden ya da benden izin almadan bir yere gitmezdi. Merve denilen kızı da araştırdım, daha önce çok kere evden kaçtığını öğrendim. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Devlet büyüklerimden kızımın bulunması için yardım bekliyorum. Kızımı görenler insaniyet namına lütfen bizi ya da emniyeti arayıp haber versinler."

Şükran Akşeker'in bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem okuldaki hem ilçe merkezindeki hem de yolcu minibüsleri güzergâhındaki tüm kameraları incelemeye aldı. Şükran'ın kaybolması ile ilgili ismi açıklanmayan dayısının da ifadesinin alındığı belirtildi. Çınar polisinin, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ile koordineli başlattığı çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Mehmet TÜRK/ÇINAR (Diyarbakır), (DHA)- 3)TROYA MÜZESİ ZİYARETE AÇILDI ÇANAKKALE’de 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri’nde, 2013 yılında yapımına başlanan ve yaklaşık 70 milyon TL harcanarak tamamlanan Troya Müzesi, bugün kapılarını ziyaretçilere açtı. Müzenin 10 gün boyunca ziyaretçilere ücretsiz olacağı belirtildi. Müzede sergilenen 2 bin eser içinden en çok ilgiyi altın olanlar gördü.

Çanakkale merkezine bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde bulunan Troya Ören Yeri, müzeye ‘2018 Troya Yılı’nda kavuştu. Ören Yeri’ndeki kazılara 17 yıl başkanlık yaptıktan sonra yakalandığı amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybeden Alman arkeolog Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann’ın hayalini kurduğu müze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gerçek oldu. 90 bin metrekarelik alan üzerinde yapımına 2013 yılında başlanan müze, 12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip. Müzenin 3 bin 300 metrekaresini sergi alanı, kalanını ise sosyal donatılar, ofisler ve depolar oluşturuyor. Müze için yaklaşık 70 milyon TL harcandı.

Müze, teşhir ve tanzim uygulama çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün açılarak, ilk ziyaretçilerini ağırladı. Müzede, Troya başta olmak üzere, Troas bölgesindeki ören yerlerinden çıkan eserlerden oluşan 2 bin arkeolojik kalıntı sergileniyor. Müzeye gelen ziyaretçileri giriş katında Troas kentleri, birinci katta Troya katmanları, ikinci katta antik dünya, üçüncü katta ise Doğu Roma, Osmanlı ve Çanakkale'nin 20'nci yüzyılına ait eserler karşılıyor. Bugün açılan müzeyi gezen yerli ve yabancı ziyaretçiler, en çok giriş katında sergilenen altın eserlere hayran kaldı.

İstanbul’dan Çanakkale’ye gelerek müzeyi gezen Turgut ve Ferda Erentürk çifti, mimari yapısı, eşsiz güzelliği ve sergilenen eserleriyle Troya Müzesi'ne hayran kaldıklarını söyledi. Troya Müzesi'nin bugün açıldığını duyduğunu belirten Turgut Erentürk, şöyle konuştu:

"Çanakkale'deydim. Koşa koşa müzeye geldim. Harika bir müze. Prof. Dr. Rüstem hocayla daha önceden tanışmıştık. Rüstem hocanın Troya kitabını okudum. Bütün bu ortaya çıkan çalışmaları çok beğendim. Hakikaten büyük bir emek var. Birçok müze gezdim. Fransa’da Louvre Müzesi'ni de gezdim. Çok etkileyici bir müze. Bence dünyaya örnek olacak bir çalışma olmuş. Sanıyorum bu müzeyi gezen herkes bayılacak. Bir de altınları incelerken gördüm ki, burada Troya’daki kazılardan yurtdışına çok eserler kaçırılmış. Sanırım bazı eserler iade edilmiş. Ona çok sevindim. İnşallah dünyadaki bütün müzeler, hepsi iade ederler. Zaten bu müzeyi gördüklerinde Troya’dan giden, bu topraklara ait olan eserleri tekrar yerlerine, buraya güvenle iade ederler düşüncesindeyim. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Çok güzel bir müze olmuş. Çanakkale ve bu bölgeye değer katmış."

İstanbul’dan eşi Kübra Kaya ile Troya Müzesi’ni gezmeye gelen Serkan Kaya ise "Troya Ören Yeri’ni gezdiğimiz sırada Troya Müzesi’nin açıldığını öğrendik. Bu eserleri Troya Ören Yeri’ni gezerken canlandıramıyorduk. Bu bölgedeki değişik çağları müzeyi gezdiğimiz sırada görselleriyle canlı bir şekilde görebildik. Çanakkale ve Troya içinde bu müze önemli bir değer olmuş. En önemlisi Troya Müzesi yeni yüzyıla daha çok hitap ettiğini söyleyebilirim. Bildiğimiz müze tarzlarından farklı. Daha çok yurtdışındaki müzeler gibi yeniliklere açık olmuş. Herkesin emeğine sağlık. Müzede en çok sergilenen altın eserler ilgimizi çekti. Yanı sıra heykeller, eski paralar ve oklar ilgimi çeken eserler oldu" dedi.

Bugün ziyarete açılan Troya Müzesi'nin, 10 gün boyunca ziyaretçilere ücretsiz olacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Troya Müzesi ve giriş kısmının görüntüsü

-Troya Müzesi içinden genel ve detay görüntü.

-Troya Müzesinde sergilenecek olan eserlerden genel ve detay görüntü.

-Müze’yi gezen ziyaretçilerden genel ve detay görüntü.

-Turgut Erentürk ile röp.

-Serkan Kaya ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA) Görüntü HD. Görüntü süresi 4 dakika 39 saniye. 515 MB. ============================================== 4)KARGI'DA TOKİ KONUTLARI SAHİPLERİNİ BULDU ÇORUM'un Kargı ilçesinde 690 hak sahibinin noter huzurunda yapılan çekilişte konutları belirlendi. Kargı Belediyesi Kültür Merkezi Cengizhan Düğün Salonunda yapılan kura çekimine, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, TOKİ Proje uzmanı Murat Sırt, noter üyeleri ile konut için müraacat eden 690 kişi ile aileleri katıldı. Kargı Belediyesi Başkanı Zeki Şen, yaptığı konuşmasının ardından ilk çekilişi yaptı. Açılışta seçilen ilk konutun sahibi olarak belirlenen Recep Başak, B1 12. Blok 3'üncü kat 13 numaralı dairenin sahibi oldu.

TOKİ konutlarında 3+1 208 daire, 2+1 509 daire olmak üzere 717 konut yaklaşık 1 yıldan az bir zamanda yapıldı. Yapımı tamamlanan konutlara toplam 690 kişi müracaat etti. 27 konutun satışa hazır durumda olduğu belirtildi. Bahse konu 27 konutu almak isteyenlerin paralarını yatırıp alabilecekleri de duyuruldu.

Bu arada, kurada dairesini alanların sevinçleri yüzlerinden okunurken, sonuçtan herkes memnun kaldı.