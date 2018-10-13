DHA YURT BÜLTENİ 13

Münbiç devriyesine katılacak ABD askerleri Gaziantep'te eğitimde Mücahit YOLCU/ GAZİANTEP,(DHA)- SURİYE'nin Münbiç kentinde, Türkiye ile ABD Silahlı Kuvvetleri'nin birlikte yürüteceği ortak devriye faaliyetlerine katılacak her iki ülkenin askeri personellerinin katıldığı eğitim, Suriye sınırındaki Gaziantep'te sürüyor.

Türkiye ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Münbiç Yol Haritası kapsamında, Münbiç kenti çevresinde yürüteceği ortak devriye öncesi düzenlenecek eğitimlere katılmak için ABD Silahlı Kuvvetleri'nden ilk grup personel, 2 Ekim'de Türkiye'ye geldi. Gaziantep'e gelen ABD askerleri, Türk askerleriyle birlikte 5 Ekim'de güvenlik nedeniyle açıklanmayan kışlada ortak eğitime başladı. Askeri kaynaklar, iki ülkenin askeri personelinin, eğitimde ilk olarak ordularının taktiksel araçları ve silah sistemleri hakkında bilgiler edindiği ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'na bağlı olarak 66 ülke veya uluslararası kuruluşa bağlı askeri birimler tarafından terör örgütü DEAŞ ile Suriye'deki faaliyetlerine karşı askeri mücadele amacıyla oluşturulan Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı ekibinin de izlediği eğitim sonrası ABD ile Türkiye, Münbiç çevresinde ortak devriyeye başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fotoğraflar GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================== İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısında zehirlenip ölen işçi toprağa verildi İZMİR Adliyesi'nde, yangın tüplerinin periyodik bakımını yaptığı sırada sızan karbondioksit gazından zehirlenen ve tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren Salih Ataoğlu (47) toprağa verildi. Bayraklı ilçesinde bulunan İzmir Adalet Sarayı'nın zemin katında, geçen perşembe günü saat 11.30 sıralarında, yangın tüplerinin periyodik bakımının yapılmasına başlandı. Bu sırada sızan karbondioksit gazı nedeniyle, bakım işlemini gerçekleştiren Salih Ataoğlu ile firma sahibi kardeşi Osman Cemil Ataoğlu (42) zehirlendi. İhbar üzerine adliyeye gelen sağlık görevlileri, kalbinin durduğu belirlenen işçi Salih Ataoğlu'na müdahale etti. Kalp masajı ile hayata döndürülen Ataoğlu, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Cemil Ataoğlu ise ambulansla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayda, gazden etkilenen iki kardeşe müdahale etmek için gelen sağlık görevlileri, polis ve özel güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu 27 kişi daha gazdan etkilenip hastanelik oldu. Hastanelere kaldırılan toplam 29 kişiden 28'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Salih Ataoğlu ise doktorların çabalarına rağmen, solunum ve dolaşım yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

Salih Ataoğlu için bugün ikindide Karabağlar ilçesinde bulunan Yunus Emre Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cezane törenine aynı olayda zehirlenip, hastanedeki tedavisinin ardından bu sabah taburcu edilen kardeşi Osman Cemil Ataoğlu, babası İbrahim Atatoğlu ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Ataoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Sarnıç Mezarlığı'na defnedildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenaze töreninden genel ve detay görüntüler

- Ölen Salih Ataoğlu'nun fotoğrafı Haber-Kamera: Davut CAN, Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA) ====================================== CHP'li Özel'den Rahip Brunson değerlendirmesi CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Barosu genel kurulunda, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmasını değerlendirdi, kuvvetler ayrılığı vurgusu yaptı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa Barosu seçimli genel kuruluna katıldı. Genel kurulda konuşan CHP'li Özel, ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmasıyla ilgili değerlendirme yaparak, şunları söyledi:

"Somut olarak hatırlamak gerekirse, yüksek yargı başkanlarının cübbelerinde olmayan düğmelerini iliklemeye çalışarak yürütmenin başını karşılamaları, onun çay toplama partilerine iştirak etmeleri ve bunun ödülünü de kendi kızlarının o kadar hakim, savcı adayı varken iki günlüğüne Elazığ'dan saraya atanmasıyla almaları en somut örneklerindedir. Sizde kuvvetler ayrılığı yoksa, birileri sizden, kimselerden isteyemeyeceği şeyleri ister. Çıkar Trump der ki, 'Benim rahibi ver.' Sen ise, 'Sende de bizim bir papaz var. Ver papazı, al papazı' dersen, kuvvetler ayrılığının olmadığını, mahkemelerin bağımlı olduğunu söylemiş olursun. Son 15 günde istediğin kadar, 'Bizde mahkemeler bağımsızdır' de. Bu iç politikaya yönelik bir algı operasyonundan öteye gitmez. Sana da kimse inanmaz. Tüm dünya da Türkiye de biliyor ki, Türkiye'de kimin içeri gireceğine Recep Tayyip Erdoğan, kimin dışarı çıkacağına dünya liderleri karar veriyor. Deniz Yücel'i Angela Merkel'in, Büyükada tutuklularını Schröder'in dışarı çıkardığı gibi, Brunson'ı da Trump dışarı çıkardı. Bunu görmek lazım. 'Hukukun Üstünlüğü Endeksi' diye bir endeks var. Türkiye, o endekste 113 ülke arasında 101'inci sırada. Ben bizden sonraki ülkeleri değil, bizden önceki 50 ülkenin haritalardaki yerini bilmiyorum. Bu ülkeler bile bizden daha iyi noktada."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Özgür Özel'in açıklamaları

- Genel ve Detay görüntü HABER: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) ================= Eşinin aldattığı iddiasıyla sokağa çıplak çıktı HATAY'ın İskenderun ilçesinde sokağa çırılçıplak çıkan bir kişi, eşinin kendisini bir yakınıyla aldattığını iddia ederek protesto etti. Çevredekilerin tepki gösterdiği çıplak protestocu, karakola götürüldü. Olay, saat 11.00 sıralarında Çay Mahallesi’nde Namık Kemal Caddesi üzerinde çok katlı otoparkın zemininde elbiselerini çıkarıp, çırılçıplak kendisini caddeye atan ismi öğrenilemeyen bir kişi, "Ben Mecnun’um, Leyla'mı koklatmam" diye bağırdı. Eşinin kendisini aldatıldığını öne süren kişiye, çevredekiler tepki gösterdi. Vatandaşlar, çıplak adamın üzerini çarşafla kapattı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çıplak protestocuyu karakola götürdü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çıplak vatandaşın caddede bağırması

- Bir vatandaşın tepki göstermesi

- Diğer vatandaşlarla birlikte tartışması

- Tepki gösteren vatandaşların çıplak vatandaşı yere yatırması

- Üzerini örtüyle örtüp polisin gelmesini beklemeleri

- Polisin gelmesi ve çıplak vatandaşın götürülmesi

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== HDP'li Temelli'den Brunson değerlendirilmesi: Bu mudur adalet ? HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ABD'li rahip Andrew Brunsun'ın serbest bırakılmasıyla ilgili "Rahibi tutuklayın' diyor tutukluyorlar, 'Serbest bırakın' diyor bırakıyorlar; bu mudur adalet?" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin Şanlıurfa İl Teşkilatı'nın kongresine katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen kongrede konuşan Temelli, ABD'li din adamı Adrew Brunson'un serbest bırakılmasını değerlendirirken, şunları söyledi:

"Dün meşhur rahibimiz var ya onunla ilgili bir karar alındı. Rahip serbest bırakıldı, gitti. Adalet adına bu ülke aslında bir utancı daha yaşandı. Bu ülkede rahibe yapılan da zulümdü ama bu pazarlık da ayrı bir şiddettir, ayrı bir adaletsizliktir. Pazarlıklara sıkıştırılmış mahkemeler var artık. Kime ne ceza verileceğinin talimatı saraydan geliyor. O saraydan gelen talimatlara göre savcılar, hakimler hareket ediyorlar. 'Rahibi gözaltına alın' alıyorlar, 'Tutuklayın' tutukluyorlar, 'Serbest bırakın' bırakıyorlar. Bu mudur adalet?"

Tek listeyle gidilen kongrede Halil Akbaş ile Aliye Kızıldamar, Şanlıurfa eş il başkanlığına seçildi.