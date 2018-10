DHA YURT BÜLTENİ-13

"İlgili makamlara bu gayretleri için teşekkür ediyoruz. Ümit ediyorum ki hepinizin yardımlarıyla ve özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının da izinleriyle 15 Ağustos 2019’da Meryem Ana Günü’nü, eskiden de olduğu gibi bu manastırda ayin yapacağız. İlişkilerimiz son derece dostanedir. Geleceğe ve bütün insanlara her zaman iyi niyetle, optimist olarak bakıyorum. Her şey için ümitliyim, her şeyin daha iyi olacağına inanıyorumö

Sümela Manastırı girişindeki Aya Varvara Klisesi'ni de ziyaret eden Bartholomeos, kemençe çalıp atma türkü seslendiren kişiye 50 lira da bahşiş verdi.

Geceyi Trabzon'da geçierecek olan Bartholomeos, yarın Giresun'a gideceği, ve buradaki tarihi mekanları ziyaret edeceği bildirildi.

KAYIP KÖPEĞİN SAHİBİNDEN SOSYAL MEDYADA GÖZÜ YAŞLI YARDIM TALEBİ

ISPARTA'da oturan Sema Bağbak, kayıp köpeği 'Fındık'ın bulunması için sosyal medyadan paylaştığı videoyla yardım istedi. Sema Bağbak, "Fındık, 4 gündür kayıp. Ne olur Allah aşkına paylaşın. Köpek yok, nerede bilmiyorum? Haber vermediğim yer kalmadı" diye gözyaşı döktü.