DHA YURT BÜLTENİ-13

'İSTİSMARA SESSİZ KALMAYALIM' Bu tür olayları her yarda rastlamanın mümkün olduğunu ifade eden Saadet Özkan şöyle devam etti: "Dünyanın ve Türkiye'nin her yerinde bu sorun var. Bizim burada yapmamız gereken çocukların sesini duyurmak. Okullardaki öğretmenlere sesleniyorum. Valilikler bununla ilgili genelgeler yayınlıyorlar. Devletin kademeleri bunlarla ilgili, 'Çocuklarınızın başına, öğrencilerinizin başına böyle bir durum geldiğinde yetkili makamlara bildirin' diyorlar. Yetkili makamlara bildirmediğinizde açıkça söylüyorum, bulundukları okullarda, kurumlarda, bulundukları yerlerde çocuklar bu durumu yaşıyorlarsa ve bu durumu bildirmiyorlarsa suç işliyorlar. Vatanlarına ihanet ediyorlar. Bu memleketin çocuklarına sahip çıkmıyorlar. Bizim bu memleketin çocuklarına sahip çıkmamız lazım. Çocukları görmezden, duymazdan gelmeyin, kendi mahkemenizi kurmayın. Bu ülkenin mahkemeleri, yargıçları var. Bu ülkenin bütün sisteminde çocukları koruyacak mekanizmalar ve yasalar var. Çocuklarımıza istismar bir felakettir, istismara sessiz kalmayalım. Lütfen bu çocukları hep birlikte koruyalım."

"Bizi güçlü kılan mücadelemizdir. Mücadelemizi var eden fikriyattır. Fikirler tecrit edilemez. Bu fikriyata da bu mücadeleye de İmralı'ya da sayın Öcalan'a da selam olsun. İşte bu fikirlerden, barıştan, demokrasiden korkuyorlar. Korktukları için de tecrit var. Korktukları için her gün HDP'ye saldırmaya devam ediyorlar. Korktukları demokrasidir, barıştır, insanca yaşamdır, haktır, adalettir, hukuktur. Bakın 8 seçim atlattık. Hepsinde bize karşı her türlü ittifakı, pazarlığı yaptılar. Her türlü zoru, baskıyı uyguladılar. Ama buna karşılık her seferinde biz kazandık."

MUHALEFET PARTİLERİNE İTTİFAK MESAJI

2019 'da yapılacak yerel seçimlere de değinen Temelli, "Geçmişte bir takım ayrılık ve gayrılıklar olabilir. Ama şimdi yan yana gelme ve birlikte mücadele etme zamanıdır. Bu ülkeye güce güç katma zamanıdır" dedi.

Tek liste ile gidilen kongrede, Bahattin Kahraman ve Öznur Batın HDP'nin İpekyolu ilçe Eşbaşkanlığına seçildi.

