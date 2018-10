DHA YURT BÜLTENİ 13

Samsun'daki alışveriş merkezinde, yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşen ve yaralanan öğrencilerle ilgili valilikten yazılı açıklama yapıldı. Yürüyen merdivende meydana gelen kazada, 28 öğrencinin 15 ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldığının belirtildiği açıklamada, "Kazada yaralanan öğrencilerimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Can kaybının yaşanmadığı olayda öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimizle acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

'ANDIMIZ TEKRAR OKUTULSUN'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslenen Kahveci açıklamasını şöyle sürdürüdü:

"Bakana tavsiyem bu kararla ilgili itirazını yapması ve kısa zaman içerisinde Milli Eğitime bağlı okullarımızda, özel okullarda andımız tekrar okutulsun. Bu and Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış, yayınlamış olduğu temel kanunun milli eğitimin temel amaçlarıyla örtüşen bir anttır. Açsın baksınlar andımızı eleştirenler, her kim eleştiriyorsa, siyasetçisi de toplumun farklı kesimleri de Milli eğitimin genel amaçlarına baksınlar, orada nasıl bir nesil yetiştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Milli şuurdan, Milli bilinçten bahsediliyor. Tam da bu and o Milli Eğitimin genel amaçlarıyla örtüşen bir anttır. Buradan farklı bir şeyler çıkartmaya gerek yoktur. Burada mesele, sorun Türk ifadesi midir? Sorun Atatürk ifadesi midir? Nedir? Anlamakta ben işin açıkçası zorlanıyorumö dedi.

“SİZ KİM OLUYORSUNUZDA MAHKEME KARARINI TANIMIYORSUNUZ'

Türkiye Kamu-Sen olarak andın okullarda okutulana kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Kahveci, "Ankara’da 1’nci Meclis önünde cuma günü saat 11.00’da Türkiye genelinde de eş zamanlı olarak bütün vilayetlerde andımızla ilgili basın açıklamaları yapacağız ve hep bir ağızdan da andımızı okuyacağız. Bir tavsiyem de sözde sendikacılara kamu çalışanlarının bu kadar sorunu varken, ekonomik sorunları, sosyal problemleri çalışma şartlarından kaynaklanan bu problemler varken hele hele son dönemde yaşadığımız ekonomik sarmaldan en fazla etkilenen kesim kamu çalışanları ve emeklilerken siz bunlarla ilgili üç kelime söylemeyeceksiniz, ama andımızla ilgili mahkeme kararı çıktığı günün ertesi gün sahayı bilmeyenler, alanları bilmeyenler, meydanları bilmeyenler biz bu mahkeme kararını tanımıyoruz diye açıklama yapacaksınız, siz kim oluyorsunuz da mahkeme kararını tanımıyorsunuz. İşinize gelince rahip meselesinde bağımsız yargı, and meselesinde yargı haddini aştı. Yok, öyle bir şey bir ülke ya hukuk devletidir, ya da değildir. Hukukun verdiği karar ortada herkes bu karara saygı duymak zorundadırö diye konuştu.