DHA YURT BÜLTENİ 13

Porsuk Çayı'nda damacanalı kurtarma eğitimi

Eyüp KELEBEK- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ile zabıta personeline Porsuk Çayı'nda 'Suda boğulmalara karşı müdahale yöntemleri' konusunda uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlerde, suda boğulmakta olan bir kişinin nasıl kurtarılacağı gösterildi.

AKUT tarafından hazırlanan, Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da desteklenen 'Sen de bir hayat kurtar' projesi kapsamında Porsuk Çayı'nda kurtarma eğitimi düzenlendi. Porsuk Çayı'nın Köprübaşı iskelesinde Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ile Zabıta müdürlüklerinde görevli 30 personele yönelik düzenlenen eğitimin açılışına Eskişehir Emniyet Müdür yardımcıları Korkut Aydın ve Serkan Gökırmak, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker, AKUT İl Temsilcisi Mete Kızıl da katıldı.

'BOĞULMA, KISA VE SESSİZ GERÇEKLEŞIYOR'

Eğitimde, Porsuk Çayı'nda meydana gelebilecek boğulma vakalarında, can simitleri ile bazı basit materyallerin kullanılması yoluyla kazazedelere nasıl müdahale edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. AKUT Eskişehir Birim Sorumlusu İsmail Külgömen, can simidi olmadığı yerlerde damacana, basketbol topu ve süpürge saplarıyla da suda boğulmak üzere olan kişilerin kurtarılabileneceğini söyledi. Daha önce de 84 emniyet mensubuna suda kurtarma eğitimi verdiklerini belirten Külgömen şöyle konuştu:

"Boğulma olayları herkesin de bildiği gibi çok kısa ve sessiz gerçekleşen olaylar. Maalesef çok yakınınızda bir insan hayatını kaybedebilir. Şaka yaptığını bile sanabilirsiniz. Ama maalesef üzücü sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden boğulma vakalarına ani müdahale çok çok önemli. Can simidinin olmadığı anlarda hangi ekipmanları kullanabiliriz? Süre kısıtlı olduğu için süre odaklı çalışmanız gerekiyor. Suda batmayan her nesne bir kurtarma ekipmanı olabilir. Bunlar bir damacana olabilir. İçine bir miktar su koyun, ağırlık olsun ki kolayca atabilirsiniz. Bu damacana sayesinde boğulmakta olan kişi hayata tutunmuş olur. Bir top da kurtarma malzemesi olabilir. Topun da bir yüzebilirliği var."

'KURTARMA DOLAPLARI KIRILDI'

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker de Porsuk Çayı kıyısına 90 adet can kurtarma dolapları koyduklarını söyledi. Bu dolapların camını, çıkardığı ayakkabısıyla kırıp içerisinden can simidini çıkaran Peker, "Büyükşehir Belediyesi olarak 90 adet can kurtarma dolabı koyduk. Hepsinin içine can simitlerini, iplerini koyduk ve bunları vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. 90 tane dolabın yaklaşık 60 adedi kırılmış durumda. Bunların 5-6 tanesi amaç doğrultusunda, geri kalanı amacı dışında kırıldı. Biz hepsini kırıldığı aynı gün değiştiriyoruz" dedi.

Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı Korkut Aydın da "Biz bu proje kapsamında resmi ekiplerimizin tamamına halat, can simidi ve teleskopik merdiven dağıttık. Bu cankurtaran dolaplarına zarar verilmesi durumunda kamu malına zarar verildiğinin ve fiili gerçekleştirenlerin de kamu malına zarar vermek suçundan işlem göreceğini hatırlatmak istiyoruz. Bir de vicdani boyutu var. İhtiyaç halinde o malzemenin olmamasından dolayı bir can kaybı yaşanırsa vicdani rahatsızlığın hesabı biraz daha güç olur" diye konuştu.