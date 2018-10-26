DHA YURT BÜLTENİ 13

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, Diyarbakır programını yarıda kesti Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyarbakır'da katıldığı Uluslararası Diyarbakır Tarih-Toplum-Ekonomi Kongresi programını yarıda kesip, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenecek Fransa, Almanya ve Rusya'nın katılacağı dörtlü zirvenin hazırlıkları için Ankara'ya döndü. Cegerxwin Kültür Merkezi'nde Kayapınar Kaymakamlığı ile Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Diyarbakır 'Tarih-Toplum-Ekonomi Kongresi'ne, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ak Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ile kongre üyeleri katıldı. Kongrede konuşan İbrahim Kalın, Diyarbakır'daki programını Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın liderliğinde yarın düzenlenecek olan zirve hazırlıkları için yarım bırakmak zorunda kalacağını söyledi. Yarın önemli bir zirvenin olacağını anlatan Kalın, şöyle konuştu:

"Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa'nın katılımıyla Suriye konusunu ele alacağımız bir dörtlü zirvenin hazırlık toplantılarını yapmak için erken ayrılmak zorundayım. Sağ olsunlar, sayın bakanım sayın valimiz güzel bir program yapmışlardı. Ben de kalıp Diyarbakır'ın havasını biraz daha teneffüs etmek istemiştim. Ama nasip, evdeki hesap çarşıya uyumadı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle yapılan, İdlib mutabakatı sonrasında Suriye'de biliyorsunuz siyasi süreç hem sahada, hem de diplomatik çerçevede yeni bir evreye girdi. Şimdi yarınki zirvede hem İdlip mutabakatı, hem siyasi ve diplomatik süreçlerin takibi, hem sahada yaşanan gelişmeler, mülteciler, insani yardımların ulaştırılması, anayasa komisyonunun kurulması ve siyasi geçiş sürecinin sağlanması ile ilgili kapsamlı konuların ele alınacağı bir zirve yapılacak. Bu zirvede bizim öncelikli amacımız Suriye'de çözümün askeri değil, siyasi olduğu gerçeğinden, ilkesinden hareketle acaba yeni ne tür formüller üretebiliriz konuları üzerinde durmak olacak. Bu çerçevede İdlib mutabakatının muhafaza edilmesi ve özellikle rejim kaynaklı ihlallerin önlenmesi yönünde, değerlendirmeleri olacak Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bu yarınki zirve aslında Astana grubunda bulunan garantör ülkelerle küçük grup diye bilinen Almanya ve Fransa'nın içinde yer aldığı grubun ilk defa bir araya geldiği bir zirve de olacak. Bu yönüyle hem Astana, hem Cenevre, hem Birleşmiş Milletler, hem de küçük grup girişimlerini bir araya getiren önemli bir zirve olacak. Yine bu çerçevede zirvenin uluslararası ayağını, Birleşmiş Milletler boyutunu teyit etme bakımından Suriye özel temsilcisi De Mistura da bu zirveye davet edildi. Kendisi de orada bir sunum yapacak, şu ana kadar yürüttüğü çalışmalarda geldiği son nokta hakkında liderlere bilgi verecek. Tabi en önemli somut beklentimiz, bu zirveden siyasi çözüm yolunda atılacak adımların netleştirilmesi, yol haritasının belirlenmesi olacak. Özellikle Anayasa Komisyonu'nun kurulması, Suriye'nin yeni anayasasını yazacak bu yapının oluşturulması da bu zirveden önemli beklentilerimizden bir tanesi" dedi.

Bugün ve yarına ilişkin yeni hikayeler yazmak durumunda olduklarını belirten İbrahim Kalın, "Biz aslında masalları olan bir coğrafyanın ve tarihin evlatlarıyız. Ama yaklaşık iki asırdır, kendi hikayelerimizi ve masalarımızı unuttuk. Başkalarının masalları içerisinde kendimize bir yer aradık. Başkalarının kahramanlarını kendi kahramanlarımızla karşılaştırıp, 'Bizim niye böyle kahramanlarımız yok' diye adeta kendi kendimizi kahrettik. Biz bugün ve yarına ilişkin yeni hikayeler yazmak durumundayız" dedi. Öğleden sonra Bismil ilçesinde hazırlanan programa da katılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu programını iptal ederek, saat 12.15 uçağı ile Ankara'ya döndü.

Görüntü Dökümü

Toplantıya katılanlar

Kalın'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA) ================================== KARAMAN'DA MANTARDAN ZEHİRLENEN KADIN ÖLDÜ KARAMAN'da araziden toplayıp yediği mantardan zehirlenen Havva Bilir (44), hastanedeki iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Karaman'da oturan Havva Bilir, 15 gün önce önce araziden mantar toplayıp yedikten sonra rahatsızlandı. Bilir, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Tedavisi süren Havva Bilir, dün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bilir'in cenazesi bugün kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. 16 Ekim günü de Dudu Akın (66) mantardan zehirlenip, yaşamını yitirmişti. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, Akın'ın ölümünün ardından 1- 17 Ekim tarihlerinde farklı yerlerde oturan 12 kişinin yedikleri mantardan zehirlenmesi sonucu hastaneye başvurduğunu ve bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, mantar yenilmesi konusunda uyarıda bulunmuştu.

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- Cenaze namazının kılınması

- Tabutun omuzlarda taşınması Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN (DHA) ================================== OTOMOBİLDE 19 BİN 600 ECSTASY HAP ELE GEÇİRİLDİ ANTALYA'da bir otomobilin kapılarına gizlenmiş 19 bin 600 ecstasy hap ele geçirildi, 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Döşemealtı ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde uzman ekipler tarafından yapılan aramada, kapıların döşemelerine gizlenmiş 19 bin 600 ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili M.D. adlı kadının yanı sıra, E.D., A.Ö., O.S. ve R.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğünden çıkışı

- Birlikte ekip arabasına yürümeleri

- Aracın hareket etmesi

- Detaylar

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Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Bakan Soylu: Türkiye göçü önlemeyi değil, yönetmeyi tercih etmiştir (2) BAKAN SOYLU, TRABZONLULAR DERNEĞİNİN AÇILIŞINA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Göç, Mültecilik ve İnsanlık' konulu Kartepe Zirvesi'nin ardından Kocaeli Trabzonlular Derneği’nin yeni binasının açılışına katıldı.

Açılışa Bakan Soylu ile birlikte Kocaeli valisi Hüseyin Aksoy, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Açılış kurdelesini kesen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün katkısı olanlara bu güzel dernek binasının açılışına vesile olanlara ve bugün burada dernek binasının açılışında hep birlikte olarak bu coşkuya katılanlara, her birine ayrı ayrı ve buradaki kıymetli hemşerilerimize, hem Kocaelililere hem de Trabzonlulara her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, Kocaeli Trabzonlular Derneğinin açılışının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin daim olmasına büyük bir vesile ve katkı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, hayırlı olmasını tekrar temenni ediyor ve açılışımızı Bismillahirrahmanirrahim diyerek hep birlikte yapıyoruz" dedi. Kurdelenin kesilmesinin ardından dernek binasını gezen Bakan Soylu, kendisiyle birlikte fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların taleplerini kırmadı. Bakan Soylu, dernek binasını gezmesinin ardından alandan ayrıldı.