DHA YURT BÜLTENİ 13

DEMİRÖREN MEDYA'YA 4 ÖDÜL BU yıl ilki düzenlenen Doğru Hasar Merkezi Medya Ödülleri, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede, Demirören Medya bünyesindeki Kanal D, CNN Türk ve Posta Gazetesi 4 ödülün sahibi oldu. Doğru Hasar Merkezi Danışmanlık A.Ş. ana sponsorluğunda Sherwood Exclusive Hotel'de gerçekleştirilen 1. Medya Ödülleri törenine sanat, siyaset ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Gecede sinema, müzik, televizyon ve gazete dallarında çeşitli ödüller dağıtıldı. Çiğdem Tunç, Ali Erkazan, Nuri Alço, Bahar Öztan, Arif Selçuk gibi gösteri dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra, yazılarıyla gündeme yön veren magazin, ekonomi ve spor yazarları ile ses sanatçısı Alex Tataryan da geceye katıldı.

Organizasyonu düzenleyen IST Production & PR Ajans'ın Genel Koordinatörü Başar Büyükkol, amaçlarının, Antalya'ya, Uluslararası Antalya Film Festivali gibi yıllarca ev sahipliği yapacağı bir organizasyon kazandırmak olduğunu söyledi. Doğru Hasar Merkezi Genel Müdürü Tamer Tezcan ise Türkiye'nin dört bir köşesine yayılmış acente temsilcileri ile değerli isimleri Antalya'da buluşturdukları için mutlu olduklarını belirtti.

Gecede, geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybettiği için protez kullanan ses sanatçısı Çiğdem Bezci'nin sahne performansı büyük ilgi gördü. Koltuk değneği kullanarak sahneye çıkan Bezci, şarkılarıyla salondakilere keyifli anlar yaşattı. Çiğdem Bezci'nin performansının ardından medya ödülleri verildi. Yılın Yaşam Kanalı ödülü Kanal D'ye verilirken, CNN Türk yılın haber kanalı seçildi. Yılın Haber Programı ise CNN Türk'ten 'Hafta Sonu' programı ile Hakan Çelik'e verildi. Yılın Köşe Yazarı ödülüne de Posta Gazetesi'nden Hakan Çelik layık görüldü. Kanal D, CNN Türk ve Hakan Çelik adına ödülleri, Demirören Haber Ajansı Antalya Büro Yönetimi Şefi Yılmaz Kılıçkaya aldı. Gecede ayrıca Çiğdem Tunç ve Ali Erkazan'a, 'Yaşam Boyu Onur Ödülü', Bahar Öztan ve Arif Selçuk'a 'Türk Sineması Emek Ödülü', Alex Tataryan'a da 'Yılın Çıkış Yapan Sanatçısı Ödülü' verildi.

Tören, diğer dallarda ödüllerin verilmesiyle sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan detay görüntüler

- Sanatcılardan detay görüntüler

- Kanal D, CNN Türk ve Hakan Çelik'in ödüllerini Yılmaz Kılıçkaya'nın alması

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Haber:Süleyman EKİN- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA(DHA) ================= KART BASMA YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI, ŞOFÖRÜN BURNU KIRILDI ANTALYA'da halk otobüsü şoförü Erkan Güner (45), yerleşik yabancı olduğu tahmin edilen kadınla yaşadığı çocuk için kart basma tartışması sonrasında, kadının eşi A.C.'nin saldırısına uğradı. Burnu kırılan Güner, S.C.'den şikayetçi oldu.

Olay, geçen cumartesi günü 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Şirinyalı Mahallesi-Lara güzergahında sefer yapan 07 AU 0245 plakalı özel halk otobüsün şoförü Erkan Güner, İsmet Gökşen Caddesi'ndeki duraktan yolcu almaya başladı. Bu sırada, ismi öğrenilemeyen ve yerleşik yabancı olduğu tahmin edilen bir kadın, okul çağındaki çocuğu ile otobüse binip bir kere kart basarak içeri yöneldi. Bu sırada şoför Güner, kadına, kızı için de kart basması gerektiği uyarısında bulundu. Tekrar giriş kapısına yönelen kadın, Güner'e kartı neden basması gerektiği yönünde sorular yöneltti. Güner, çocuğun okul çağında olduğunu, 7 yaşını dolduran çocuklardan da ücret alındığını belirterek, çocuğun kaç yaşında olduğunu sordu. Türkçesi zayıf olduğu öğrenilen kadın, kartını bir kez daha basmak istedi ancak bakiye yetersiz ikazıyla karşılaştı.

ARAÇTAN İNİP FOTOĞRAF ÇEKTİ

Erkan Güner, araçtaki yolculardan kart alıp, çocuğu için de cihaza kart bastırması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine tekrar içeri yönelen kadın, bir müddet sonra ücretinin iade edilmesini söyleyip inmek istedi. Güner'in ücreti geri ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine, kadın otobüsten inip iddiaya göre aracın fotoğraflarını çekip eşine durumu anlattı.

Birkaç dakika sonra başka bir durağa yanaşan Güner'in kullandığı otobüsün önü, tartıştığı kadının da içinde olduğu bir araç tarafından kesildi. Kadının eşi olduğu belirtilen S.C., aracından inip otobüse girerek iddiaya göre şoföre vurmaya başladı. Yumruklu kavgayı araya giren yolcular ayırırken, Güner burnundan yaralandı. Yolcular tarafından otobüsten indirilen S.C., kavga esnasında eşine ve çocuğuna hakaret edildiğini, ardından da şoförün aracı üzerine sürdüğünü iddia etti.

BURNU KIRILDI

Aldığı darbeler sebebiyle burnu kanayan Erkan Güner için yolcular 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Otobüsteki kavga, şoförün de aşağı inmesiyle yeniden çıktı. Yolcuların yeniden araya girmesiyle aracına binen S.C. ve eşine bazı yolcular da tepki gösterdi. Kavga esnasında burnu kırılan Erkan Güner ise ambulansı beklemeyerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Darp raporu alan Erkan Güner, S.C.'den şikayetçi oldu.

KAVGA ANI KAMERADA

Olay anı ise otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadın ve otobüs şoförünün kart tartışmasının ardından kadının eşiyle birlikte otobüsün yolunu otomobille kestiği görülüyor. Görüntülerde, aracından inen S.C.'nin otobüse yönelip önce Erkan Güner'e, "Senin derdin ne, Milletin karısına çocuğuna nasıl küfür edersin" dediği, ardından 'Aracı üzerime sürdün' diyerek vurduğu anlar yer alıyor. Kavga anında otobüsün içerisinde aralarında çocukların da bulunduğu yolcuların yaşadığı panik de görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Link geçildi Haber: Süleyman EKİN-- Kamera: Antalya-DHA) ===================== HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, KAMERAYI FARK EDİNCE MARKETİ YAKTI KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde hırsızlık için girdiği marketteki güvenlik kamerasını fark eden şüpheli, çıkarken iş yerini ateşe verdi. Market yanarak kullanılamaz hale gelirken, jandarma kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, ilçeye bağlı Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede market işleten G.Y, iş yerini kapatıp Konya şehir merkezine gitti. Bir kişi, marketin arka tarafında bulunan korkulukları kırıp içeri girdi. Marketten para ve sigara çalan şüpheli, çıkarken güvenlik kamerasını fark edince iş yerini ateşe verip, kaçtı. Marketten alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri marketi saran alevlere hemen müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, işyeri tamamem kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri şüphelinin daha önce de benzer iki olaya karıştğı tespit edilen A.K. (17) olduğunu belirledi. Jandarma A.K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü dökümü:

--------------------------- - Marketin yanması

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

- Marketten detaylar Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA) ====================================================== Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı (2)

BABA VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İsa Kacur ve babası Yusuf Kacur'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Baba- oğulun cenazeleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Osmanbey Mahallesi'ndeki evde helallik alınmasının ardından Osmanbey Camisi'ne getirildi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın da katıldığı ikindi vakti kıldırılan cenaze namazlarının ardından Yusuf Kacur ve oğlu İsa Kacur, Malik Ejder Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yanan kazada yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim Ceylan ve eşi bahar Ceylan ile kamyonette hayatını kaybeden Yusuf Kacur'un eşi Gülhan Kacur'un tedavileri ise kaldırıldıkları hastanelerde devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazeler

- Dua edilmesi

- Helallik alınması

- Cenaze namazlarının kılınması

- Tabutların taşınması

- Cenaze aracına konulması

- Cenaze aracının gidişi Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 405 MB ================ ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE ŞÜPHELİ PAKET ALARMI SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde kaldırım üzerine bırakılan poşet içerisindeki kutu paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan kutudan çöp çıktı.

Saat 14.00 sıralarında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yakınında kaldırımdaki çöp kovasının altına bırakılmış poşet içerisindeki kutu dikkat çekti. Kutuyu gören öğrenciler, patlayıcı olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu kapatarak caddede güvenlik önlemi aldı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı, şüpheli kutuyu uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Parçalanan kutunun içinden çöp çıktı. Görüntü Dökümü:

-Kampüsten görüntü

-Polisin önlemleri

-Bomba imha uzmanını pakete müdahalesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) ================================ EN GÖRKEMLİ KALEDE HORONLU CUMHURİYET KUTLAMASI KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin en görkemli kalesi seçilen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Zil Kale'de, Cumhuriyet kutlaması gerçekleştirildi. Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Çamlıhemşin ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin en görkemlisi seçilen Zil Kale'de kutladı. Türk bayrakları eşliğinde marşlar söyleyen grup, tulum eşliğinde horon oynadı. Gruba, yeni evliler de eşlik etti.

Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu, cumhuriyete sahip çıkma adına, 5 yıldır bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Cerrahoğlu, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Farklı bir etkinlik yaparak, Zil Kale'de kutlama yapıyoruz. Geçmişimize sahip çıkıp, geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek istiyoruzö diye konuştu. Görüntü Dökümü

Zilkale drone görüntüleri

Zilkaledeki etkinlik görüntüsü

Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlunun konuşması

Marş ve horon detayları

HABER KAMERA: Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) ====================================== RUS SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ ÇANAKKALE Boğazı'ndan Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk' geçti. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden saat 13.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi 'Orsk', saat 15.20'de Çanakkale önlerine ulaştı. Güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra gözden kayboldu. Rus savaş gemisinin, 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamladıktan sonra Marmara Denizi'ne açılacağı ardından da bağlı bulunduğu filoya katılmak üzere Karadeniz'e çıkacağı öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Rus savaş gemisinin boğaz geçişinden görüntüler. Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) ================ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NEVŞEHİR'DE COŞKUYLA KUTLANDI TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yıldönümü tüm Türkiye ve yurt dışı temsilciliklerinde olduğu gibi Nevşehir’de de coşkuyla kutlandı.

Dün Valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenklerin konulması, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına bugün saat 09.30’da Nevşehir Valiliğinde devam edildi. Vali İlhami Aktaş makamında, protokolün Cumhuriyet Bayramı kutlama tebriklerini kabul etti. Daha sonra Gazi Stadında devam eden Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve Nevşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı. Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu. Kutlama töreninde daha sonra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, vatandaşların ve bayrama katılan öğrencilerin bayramını kutladı. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında daha sonra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş halka hitap etti. Vali Aktaş, tarih boyunca verdikleri mücadeleler ve kurdukları devletlerle bugünlere gelmemizi sağlayan atalarımızı, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle andığını belirtti. Konuşmasında Cumhuriyetin kurulduğu dönemdeki aynı ruhun halen devam ettiğine vurgu yapan Aktaş, ''1923 yılında Cumhuriyetin kurulduğu günlerde milletimizde olan idrak ve ruh bugünde aynı canlılıktadır. Devletimiz bir yandan ülkemizin birliği ve bütünlüğü için hain PKK, FETÖ ve diğer yasa dışı örgütlerle etkin bir mücadele gerçekleştirirken diğer yandan da cumhuriyet ilkelerini halkımıza hizmet olarak sunmak için var gücü ile uğraşmaktadır. 19 Mayıs’ da Gazi Mustafa Kemal Atatürk etrafında kenetlenerek büyük fedakarlıklarla ve bir büyük azim ile Türk Milleti önce yurdunu düşmanlardan temizlemiş ve daha sonra da bunu Cumhuriyetle taçlandırmıştır. Cumhuriyet Türk Milleti’ne bırakılmış en büyük miras ve değerdir. Bizler de 2023 hedeflerine ve sonrasında da 2053 ve 2071 vizyonuna uygun bir şekilde her alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.