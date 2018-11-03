DHA YURT BÜLTENİ 13

OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA AYAĞI KOPAN TEMİZLİK İŞÇİSİ, KURTARILAMADI KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, çöp toplarken otomobilin çarpması sonucu sol ayağı kopan belediyede temizlik işçisi Erdoğan Duranoğlu (43), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, gece yarısı Darıca'da Şantiye Sokak'ta meydana geldi. İstanbul yönüne giden ve plakası ile sürücününün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, belediyenin çöp toplama kamyonuna doğru hızla yaklaştı. Üzerlerine gelen otomobili gören temizlik işçisi Erdoğan Duranoğlu, kendisini çöp kamyonunun arkasına atmak istedi. Ancak, otomobil Duranoğlu'nun sol ayağına çarpıp, kopardı.

Olay sonrasında otomobil sürücüsü hızla kaçarken, Erdoğan Duranoğlu'nun arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Duranoğlu'nu kopan ayağıyla birlikte yaralıyı Gebze Merkez Hastanesi'ne götürdü. Burada saatlerce süren ameliyatla yaralı işçinin kopan ayağı yerine dikildi. Ancak, Erdoğan Duranoğlu aşırı kan kaybı sonucu yaşamını yitirdi.

Erdoğan Duranoğlu'nun cenazesi, otopsi sonrasında Darıca Ulu Çınar Cami'nde kılınan öğle namazı sonrasında Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yakınlarının getirip polise teslim ettiği öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

-Kaza anı güvenlik kamera kaydı Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- ================ MİLLET BAHÇESİ OLACAK MALATYA İNÖNÜ STADYUMU'NUN YIKIMI BAŞLADI CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yerine yapılacak 'Millet Bahçesi' için İnönü Stadyumu'nun yıkımına meşaleler arasındaki törenle başlandı. 1970 yılında açılan ve 2016- 2017 TFF 1'inci Lig sezonunda oynanan Boluspor müsabakasıyla futbol müsabakalarına kapanan İnönü Stadı'nda yıkım işlemleri törenle başladı. Yıkım törenine; AK Parti milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polar, İlçe Belediye Başkanları, partililer, STK, kurum, kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Uzun yıllar Malatya futbolunun yükünü çeken İnönü Stadı, Yeni Malatya Stadyumu'nun hizmete girmesiyle birlikte yıkılacağı günü beklemeye başlamıştı. Adını aslen Malatyalı olan 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'den alan efsane stat, Malatyaspor'un Balkan Kupası ve UEFA Kupası gibi uluslararası müsabakalarına da ev sahipliği yaptı. İnönü Stadı Malatyaspor'un 1983-84 sezonunda namağlup olarak 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e çıkması, 1987-88 sezonunda 1'inci Lig'deki en iyi derecesini yaparak ligi 3'üncü sırada tamamlaması, 1988-89 sezonundaki Balkan Kupası, 2000-01 sezonunda 1'inci Lig'e çıkması ve 2004 yılında UEFA Kupası'nda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşmasına tanıklık etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımı gerçekleştirilen Uçbağlar Mahallesinde 3 bin 996 ada ve 17 nolu parsel üzerinde bulunan İnönü Stadyumu, Kapalı Spor Salonu, Turgut Özal Kamp Merkezi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binası, Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ek binasının yıkım ihalesi, enkazından çıkacak malzemeler karşılığında açık teklif usulü ile yapılmıştı. Zamanla kentin ortasında kalan İnönü Stadyumu'nun yerine içerisinde yaşam alanlarının da olacağı 'Millet Bahçesi' Projesi yapılacak. Millet Bahçesi için yıkıma katılanların butona basmasıyla gerçekleştirildi. Taraftarlar tarafından tribüne bırakılıp yakılan meşaleler eşliğinde yıkım yapıldı. Yıkıma katılan bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken, bazı vatandaş ise fotoğraf çekindi.

BAŞKAN POLAT: MALATYA'MIZIN TARİHİ VAR BURADA Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine yaptığı açıklamada, İnönü Stadı'nda Malatya'nın tarihinin olduğunu belirterek, "Ben ilkokuldayken, o zaman 23 Nisan, 19 Mayıs programları ilkokulun 23 Nisan programlarında burada yapmıştık. Yine ortaokul ve lise dönemimdeki 19 Mayıs gençlerin programları burada yapılıyordu. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda bu stadyum bir hafızamız ama burası yaklaşık 10 yıl önceki deprem testlerinde 'depreme dayanıklı olmadığı' ortaya çıkmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimlerinde burayı Malatya'mıza 'Millet Bahçesi' olarak hediye etti. Bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz, Malatya halkı adına teşekkür ediyorum. Burası nüfusun yoğun olduğu bir bölge. TOKİ burada AVM veya rezidans türü bir çalışma yapacaktı ama Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buranın 'Millet Bahçesi'ne dönüşmesi genelde Malatyamız ama özelde de bu bölge için çok büyük önem arz ediyor. Buradaki yüzme havuzunu yine inşallah 'Millet Bahçesi'nin bütünü içerisinde kalacak. Burası da Malatya'mıza yakışır bir bahçeye dönecek" dedi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR Gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşlar da, stadın yıkıldığını, anılarının yıkıldığını, bayağı bir geçmişe döndüklerini kaydederek, "Hatıralarım aklıma geldi, burada Malatyaspor'un oynadığı maçlar, acısıyla tatlısıyla bir sürü hatıramız burada oldu. Ayrıca 19 Mayıs döneminde çok bulunduk. Bir an o günler gözümün önüne geldi. Duygusal bir an" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yıkıma katılanlar

- İnönü Stadı'ndan görüntüler

- Yıkılan trübünler

- Başkan Hacı Uğur Polat röp.

- Üzgün vatandaşlar röp.

- Yıkım töreni

- Yıkılma anı

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 637 MB =========== SON GÜN DEĞİŞEN YAŞIYLA BEDELLİ ASKERLİĞİ HAK KAZANDI SİVAS'ta yaşayan Özkan Yelok (25), bedelli askerlik yasasının çıkmasıyla yaş büyütmek için başvurduğu mahkeme dün sonuçlanınca bugün işlemlerini yetiştirerek bedelli askerlik yapmaya hak kazandı. Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Esenler Köyünde cami imamı olarak görev yapan Turan-Sadegül çiftinin üç çocuğundan en büyüğü olan Özkan Yelok kimliği çıkarılırken nüfus dairesinde yaşanan sıkıntıdan dolayı normal yaşından 16 ay küçük yazıldı. 1993 yılında doğmasına rağmen nüfus cüzdanında 1995 tarihi yazan Yelok, bedelli askerlik yasası kimlik yaşının tutmamasından dolayı mahkemeye başvurdu. Yelok'un mahkemesi bedelli askerlik yasasının biteceği son günden bir gün önce sonuçlanınca bedelli askerliğe hak kazandı. Dün sonuçlanan mahkemenin ardından Yelok bugün askerlik şubesine giderek başvurusunu tamamladı.

Bedelli askerlik yasasının çıktığı gün mahkemeye yaşını büyültmek için başvurduğunu ifade eden Yelok "Normalde kimlikte doğum tarihim 1995 olarak geçiyordu. Kimliği ilk alırken nüfusta bir sıkıntı olmuş kimlik bilgilerim yanlış geçmiş. Mahkemeye başvurarak bunu düzelttirdim. Resmi gazetede yayınlanan bir madde vardı. 25 yaşında olma şartı var bir de resmi hastane kayıtlarına göre bilgiler yanlış girilmişse hastaneden belge alınıp şubeye başvurulabiliyordu. Tabi mahkeme kararıyla olacak bu iş. Bende mahkemeye başvurarak yaşımı büyüttüm. Kimlikte yaşım 1,5 yaş küçük görünüyor. 1995 yazıyordu doğum tarihim onu 1993 olarak düzelttirdim 1,5 yaş büyüdüm yani. Bedelli askerlik yasası çıkınca hemen mahkemeye başvurdum. Mahkemeye başvurduktan sonra hakim beyle görüştüm yasadan bahsettim onlarda sağ olsun anlayışla karşıladılar ve süreç biraz daha hızlandı. Kemik tespiti yapıldı, diş hastanesinde dişlerimden muayene yapıldım. İlkokula başladığım okuldan öğrenim belgesi istendi. Bedelli için son tarih 3 Kasım'dı. Mahkemeyi dün halledebildim. Bugün de askerlik şubesine giderek başvurumu yaptım. Mahkeme dün sonuçlanmamış olsaydı yetişmemiş olacaktı. İnsanlarda bedelli askerlik yapanlara karşı bir ön yargı var. Askerliği 12 ayda olsa 24 ayda olsa yapardım. Benim sadece şöyle bir sıkıntım var. Borçlarımdan dolayı bedelli yapma kararı aldım. Uzun dönemde yapsam benim için bir sıkıntı yoktu." dedi.

Görüntü Dökümü

-Özkan Yelok'tan görüntüler

-Özkan Yelok röportaj

-Genel Detay Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- (329 MB HD Görüntü) ==================== AYDIN'DA ÇEVRECİLERDEN JEOTERMAL EYLEMİ AYDIN'ın Efeler ilçesinde yapılması planlanan jeotermal enerji santralini istemeyenler, yürüyüş ve basın açıklamasıyla seslerini duyurmaye çalıştı. Yaklaşık 80 gündür, Kızılcaköy Mahallesi'nde kurulan çadırda, yapılmak istenen jeotermal enerji santraline karşı eylemlerini sürdüren vatandaşlar, bugün yürüyüş düzenledi. Jeotermal enerji santraline karşı çıkan yüzlerce kişi, Büyükşehir Belediyesi önünden Atatürk Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Eyleme katılanlar, ellerinde santral karşıtı dövizler taşıdı, "Jeotermal istemiyoruz" sloganı attı. Meydanda ise polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. "YASALARA AYKIRIDIR" Meydanda sloganlar atarak jeotermal enerji santraline karşı tepkilerini dile getiren topluluk adına açıklama yapan avukat Akın Yakan, "Aydın'da yapılmaya çalışılan, çiftlik alanı olarak tanımlanan alandaki jeotermal tesisi halk istemiyor. Bu eylem, bu yürüyüş ve mitingin anlamı ve amacı budur. Yapılması planlanan bu tesis, Mimar Sinan Mahallesi'ne kuş uçumu 1000 metre civarındadır. Yerleşim yerlerine bu kadar yakın noktalara, yakın yerlere, jeotermal tesisi kurulması açıkça yasalara, uluslararası normlara aykırıdır. Jeotermal tesis kurulmak istenen alan birinci sınıf tarım alanıdır. Zeytin ve incir ağaçları içerisinde hiçbir şekilde jeotermal enerji santrali yapılmaz. Biz buna karşıyız" dedi.

Yürüyüş ve miting yaklaşık 2 saat sürdü. Ardından topluluk, sessizce dağıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vatandaş ve çevrecilerin Büyükşehir Belediye önüne toplanması

- Sloganlarla yürüyüşü

- Avukat Akın Yakan'ın açıklaması

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) ========================= İSKENDERUN’DA ANGUS TEPKİSİ HATAY'da İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, İskenderun’a gelen Angus yüklü gemilerden dolayı nefes alınamadığını beraberinde gelen sineklerin de çeşitli hastalıklara yol açabileceğini söyledi. İskenderun’da bulunan sivil toplum kuruluşları ve temsilcileri İskenderun Limakport kapısı önünde bir araya gelerek ‘İskenderun’da Anguslardan dolayı nefes alamıyoruz öpankartı açtı. Destek veren kuruluşlar adına konuşan İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, İzmir’de boşaltmasına izin verilmeyen Juli Ak gemisinin İskenderun’da boşaltılmasının kafalarda soru işaretleri bıraktığının altını çizerek şunları söyledi: “ Büyük ve küçükbaş canlı hayvanları taşıyan gemilerden tahliye işlemleri sırasında kent merkezinde ve limana yakın civar mahallelerde insanların genzini yakan, nefes almayı engelleyen yoğun ve ağır bir koku yayılmakta. Canlı hayvan sevkiyatı sırasında yaşadığımız coğrafyada var olmayan sinek türleri hayvanlarla beraber geldi. Bu da sineklerle beraber bulaşıcı hastalıklara neden olacaktır.ö

SADECE İSKENDERUN’UN DEĞİL, ÜLKENİN SORUNU İthal edilen hayvanlarda görüldüğü iddia edilen şarbon hastalığı, saman, et ve et ürünleri ithalatının diğer hastalık risklerini daha da arttırdığının altını çizen Yıldırım, mevcut sorunların sadece bölgenin değil, ülkenin sorunu olduğunu belirtti. İthalatların sürmesi durumunda çevre ve insan sağlını koruyan tedbirler alınması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım şöyle devam etti: “Canlı hayvan ithalatının daha sağlıklı ve güvenilir bir izleme sistemi ile yapılabilmesi için bağımsız veteriner birliklerinin de sisteme entegre edilmesi ve ülkeye giriş noktalarında teknik donanıma sahip alanlarda denetlenmesi gerekir. Bundan sonra sevkiyatlar sırasında meskun mahallerden uzak, mahal dışındaki yerlerden yapılaması ve hayvanların sıkı veteriner kontrolünden geçmeleri gerekmekte.“ Grup, açıklamanın ardından dağıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Liman giriş kapısında toplanan sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri

-Dernek başkanı Nermin Kara’nın konuşması

SÜRE:3,36 sn BOYUT:158 mb Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) ========================= İTFAİYE VE AFAD'TAN KAYALIKLARDAN KEÇİ KURTARMA OPERASYONU BOLU'nun Seben ilçesinde yaklaşık 100 metrelik yükseklikte bulunan kayalıklarda mahsur kalan 6 keçinin kurtarılması için başlatılan çalışmalarda 2 keçi kurtarıldı. Seben ilçesi Yuva Köyü’nde oturan Ömer Esmer isimli kişi geçen hafta otlattığı 13 keçisini bulamayınca çevrede arama yaptı. Esmer, keçilerin yaklaşık 100 metre yükseklikte bulunan sarp arazide mahsur kaldığını gördü. Keçilerden 7’si kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden inmeyi başardı. Ancak 6 keçi dik ve kaygan zeminden oluşan kayalıklarda mahsur kaldı. Ömer Esmer'in haber vermesiyle bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Perşembe günü bölgede keşif yapan AFAD ekipleri Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Keçileri kurtarmak için kayalıklardan sarkıtılan iple aşağı inen itfaiye eri, mahsur kalan keçilerden birisini ayaklarından bağlayarak kurtardı. Çalışma sırasında kayalıklardan düşen bir keçi ise, aşağıda bekleyen sahibi tarafından kontrol edildikten sonra diğer keçilerin yanına salındı. Mahsur kalan 4 keçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.