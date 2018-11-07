DHA YURT BÜLTENİ 13

MARKETE GİDERKEN 1 YILLIK EV KİRASI BULUNAN CÜZDANINI DÜŞÜRDÜ AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Semra Arslan (25) dün markete ekmek almaya giderken, içinde 1 yıllık ev kirası bulunan 4 bin liranın bulunduğu cüzdanını kaybetti. Semra Arslan, durumu polise bildirip, belediye hoparlöründen anons yaptırdı, ancak cüzdan bulunamadı. Sandıklı'ya bağlı Ece Mahallesi'nde oturan Semra Arslan, dün saat 11.30 sıralarında 9 aylık bebeğini arabasına bindirip markete ekmek almaya gitti. Semra Arslan, markete girdiğinde, içerisinde eşinin inşatta çalışarak kazandığı ve 1 yıllık ev kirası olan 4 bin lira ile kendisi ve bebeğinin kimlikleri bulunan cüzdanı düşürdüğünü fark etti. Geri dönüp geldiği yollarda arama yapan Semra Arslan, cüzdanı bulamayınca polise bildirdi. Haber verdiği eşi Mehmet Arslan ile birlikte belediyeye de giden Semra Arslan, anons sisteminden ilan vererek, cüzdanı ve parayı bulanların getirmesi konusunda yardım istedi. 'EV KİRASI VERECEĞİMİZ PARAYDI'

Semra Arslan, ev kiralarının içinde olduğu cüzdanı düşürdüğü için çok üzgün olduğunu belirterek, "Dün 11.40 ile 12.00 saatleri arasında markete giderken cüzdan yanımdaydı. Markete ekmek almak için vardığımda yanımda cüzdan yoktu. Hemen geri döndüm, çevreyi aradım, bulamadım. Polise gittim. Eşime haber verdim. Ev kirası vereceğimiz paraydı. Polis de araştırıyor. Mahalledeki güvenlik kameralarına bakıyorlar ama henüz bulunmadı" dedi.

'İNŞAATLARDA ÇALIŞARAK BİRİKTİRDİM'

İlçede yevmiye usulüyle serbest elektrikçilik yapan Mehmet Arslan, "Ev sahibim yurt dışında yaşıyor. Ev kirasını biriktirip yatırıyordum. Cüzdandaki 4 bin lira 1 yıllık kiramızdı. Bu parayı günlük yevmiye şeklinde çalışarak inşaatlarda biriktirdim. Cüzdanı bulanların insaniyet namına polise veya belediyeye getirmelerini istiyorum" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mehmet ve Semra Arslan'ın cüzdanın kaybolduğu sokakta arama yapması

- RÖP 1: Semra Arslan

- RÖP 2: Mehmet Arslan

- Arslan ailesinin sokakta cüzdanı arayarak evlerine gitmesi 215 MB /// 01.55" HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) ==================================== YÜKSEKOVALI ÖĞRENCİLER İÇİN ATKI ÖRDÜLER BURSA’nın İnegöl ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ‘Her ilmek bir adım’ projesi kapsamında ilmek ilmek ördükleri atkıları, Hakkari Yüksekova'nın Ünlüce Mahallesi'ndeki ikokulunun öğrencilerine gönderecekler. Okulun çok amaçlı salonunda 139 atkı, sergilendi.

Açılışa Milli Eğitim Şube Müdürleri, İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Alpir, öğretmen ile öğrenciler katıldı. Sergi açılışında konuşan İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Yasemin Dal, “Bir ay boyunca hayalini kurduğumuz, heyecanlandığımız ‘Her ilmek bir adım’ projemizi sizlerle paylaşıyoruz. Bir sınıfı hedefleyerek çıktığımız yolda sizlerin desteğiyle Hakkari Yüksekova Ünlüce Mahallesi ilkokulunun tamamı 139 öğrenciye ulaşabileceğiz. Projede öncelikle amacımız; doğu ve batı arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek, Türkiye’nin doğu ve batı olarak ayrı olmadığını, bir bütün olduğunu belirtmek, aradaki bağı güçlendirmek için ilmeklerle örülmüş bir köprü kurmak. Biz onlara batıdan doğuya uzanan bir el olmak, hiç tanımadığımız kardeşlerimize kilometrelerce uzakta bir kardeşleri olduğunu güvencesini vermek istedik. Bu proje de öncelikle başından sonuna dek bize destekleyen okul müdürümüze ve öğrencilerimize teşekkür ederimö dedi.

'İLMEK İLMEK ÖRÜLDÜ'

Okul Müdürü Mahmut Alpir ise, “Öğrencilerimizin el emekleriyle oluşturduğumuz her ilmek bir adım adlı sergimizin açılışını yapıyoruz. İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak, geçtiğimiz yıllardan bu yana gerçekleştirdiğimiz sosyal projelerle gerçekten önemli bir hizmet sunmaktayız. Bu projemiz Hakkari Yüksekova Ünlüce Mahallesi ilkokulunun öğrencilerine atkı gönderiyoruz. Buradaki atkıların tamamı öğrencilerimiz tarafından ilmek ilmek örüldü. Bu atkılarımızı 139 öğrenciye göndereceğiz. Kış mevsimi başlamadan, oradaki öğrenciler bu atkıları kullanacaklarö dedi.

Görüntü dökümü

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-Genle görüntü

-Müdür ve öğretmenin açıklaması

-Sergi açılışı

-Detaylar Haber - Kamera:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) ====================================== AFYONKARAHİSAR'DA KIŞ TEDBİRLERİ KONUŞULDU KIŞ mevsiminde alınacak olan tedbirlerle ilgili toplantıda konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, "Hazırlıklı olmadan bu olumsuzlukları bertaraf etmemiz mümkün değildir. Hepimiz en uçta bulunan karakoldaki görevli arkadaşımızdan, karayollarındaki çalışan arkadaşımızdan merkeze kadar her aşamada görevlerinin sorumluluğu içerisinde olması lazım" dedi. Afyonkarahisar Valiliği tarafından kış mevsiminde alınacak tedbirlerle ilgili Afet ve Acil Durum (AFAD)Müdürlüğü konferans salonunda toplantı düzenlendi. Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, ilçe kaymakamları, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, bölge ve birim müdürleri katıldı. Toplantıda önceki kış döneminin değerlendirilmesi, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, Afyonkarahisar'da yaşanabilecek mevsim şartlarının olası olumsuzlukları karşısında alınması gereken tedbirlerle ilgili AFAD İl Müdürü Buldan ile trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özer birer sunum yaptı.

Sunumların ardından konuşma yapan Vali Mustafa Tutulmaz, artık teknolojinin geliştiğini ve problemlerin çözülmesi gerektiğini söyledi. Tutulmaz, "Türkiye'de karayolu ağının en fazla olduğu illerden birisiyiz. Dolayısıyla kış bizim için önemli bir mücadele konusu oluyor ama kar yağsın, daha çok kara ihtiyacımız var. Bizim de kar yağışının sıkıntıları ile oluşabilecek olumsuzlara karşı mücadeleye hazırlıklı olmamız lazım. Hazırlıklı olmadan bu olumsuzlukları bertaraf etmemiz mümkün değildir. Hepimiz en uçta bulunan karakoldaki görevli arkadaşımızdan, karayollarındaki çalışan arkadaşımızdan merkeze kadar her aşamada görevlilerin sorumluluğu içerisinde olması lazım. Yani meteorolojinin bilgilerini iyi değerlendirmek, gözlemleri iyi yapmak ve dikkatli olmak lazım. Bu problemleri çözebilecek donanım ve organizasyonumuz var. Bunu bizim iyi bir şekilde koordine etmemiz lazım" dedi.

Vali Tutulmaz, toplantıya katılanları tedbirler konusunda uyararak, "Eskiden insanlar ilçelerde, yollarda sıkıntı olduğunda çoğu zaman bunu kabulleniyordu veya tepkisi olsa da bu yerelde kalıyordu, artık bugün öyle değil. Bizim bunu iyi yönetmemiz lazım. Özellikle ilçe kaymakamlarımızın, il müdürlerimizin bu konuda daha duyarlı olması lazım. Problem gelmeyecek şekilde bir organizasyonu sağlamamız gerekiyor. Geçen yıllarda neler yapıldı, nelerle karşı karşıya gelindi ve günümüzde neler yapılacağını sunumda ayrıntılı bir şekilde gördük. Yapılan çalışmalarla ilgili olumlu tecrübeler de var, olumsuz tecrübeler de var. Onlardan ders alınarak olumluya yönlendirilen tecrübelerimiz de var. Geçmişten gelen tecrübeleri iyi şekilde yeniden kurgulayabilirsek bir sıkıntı yaşamadan ve yaşatmadan kışı geçirmiş oluruz. AFAD merkezi, GAMER ve 112'nin hepsinin aynı bölgede olması bizim ilimiz açısından büyük bir avantajdır. Afetlerin ve bu tür sıkıntıların giderilmesi yönünde bütün kamu kurumları ile işbirliği içerisindeyiz. İnşallah hep beraber el ele vererek bu kış dönemini de sağlıklı bir şekilde geçiririz diye ümit ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlardan detay

- Vali Tutulmaz'dan detay

- Sunum yapanlardan detay

- Vali Tutulmaz'ın konuşması HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ==================================== ADIYAMAN'DA SAĞANAK ADIYAMAN’da sağanak yağıştan dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Adıyaman'da, öğleden sonra başlayan sağanak yağış kısa sürede kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara girerek kendilerini korumaya çalışırken, trafikteki sürücüler de su birikintileri nedeniyle hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehir merkezinden görüntüler

- Vatandaşların yağmurdan kaçmaları

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:112 MB ====================================== BAŞSAVCI TEKNE, KIZILAY'A KAN VERDİ OSMANİYE Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına adliyede kurulan bağış alanında kan vererek destek oldu.

Valilik Kompleksi içerisinde bulunan Adalet Sarayı'ndaki toplantı salonunda, Türk Kızılayı Adana Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından kan bağışı kampanyası için stant kuruldu. Başsavcı Ahmet Tekne'de bazı savcılarla birlikte toplantı salonuna gelerek kan bağışında bulundu. KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK ÇAĞRISI Başsavcı Tekne, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanın önemli bir ilaç olduğunu belirterek, "Kızılay yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonunda, daha önceki çalışmış olduğumuz adliyelerdeki uygulamayı, Osmaniye'de de tekrarlamayı kararlaştırdık. Amacımız Kızılay'a kan bağışında bulunmaktır, buda önemli bir vatandaşlık görevidir. Bu vatandaşlık görevinin ifası için tüm Osmaniyelileri Kızılay'a desteklerini bekliyoruz. Kan bulunmayan bir ilaçtır ve kaynağı da insandır. İnsanlardan temin edilebilen bir ilaç olması sebebiyle tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Adliyemizde de var olan bu hassasiyetin geliştirmek ve arttırmak amacıyla bu organizasyonu düzenledik. Bu çalışmamız sebebiyle bizlere katkı sağlayan değerli Kızılay görevlilerimize teşekkür ediyor, kan bağışında bulunan katılımcılara şükranlarımı arz ediyorum" dedi. Gün boyunca devam eden kan bağışı kampanyasına, adliyedeki hakim, savcı, polis ve sivil memurlar kan vererek destek oldular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Türk Kızılay'ı yazısından detay

- Katılımcıların tansiyonlarının ölçülmesi

- Kan bağışında bulunan görevliler

- Kan bağışçılarından detay

- Başsavcı Ahmet Tekne'nin kan testi yapılması

- Başsavcı Ahmet Tekne'nin bağışta bulunması

- Başsavcı Ahmet Tekne ile röportaj BOYUT: 69.1 MB SÜRE: 02'11" Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) ================================ MOBESE'NİN KAYDETTİĞİ DRİFT YAPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜNE 5 BİN LİRA CEZA KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde drift yaparken mobese kameralarının kaydettiği otomobilin sürücüsüne 5 bin 10 TL para cezası kesildi. Tavşanlı ilçesindeki Haşim Benli Bulvarı'nda gece saat 01.15'de drift yapan kırmızı renkli bir otomobil, mobese kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, plakasından belirledikleri araç sürücünü gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan otomobil sürücüsüne yeni trafik kanunu gereğince 5 bin 10 lira para cezası kesildi, ayrıca hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da yasal işlem başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-Otomobilin drift yaparken mobese kameraları tarafından çekilen görüntüleri) Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI,(Kütahya),(DHA)- =============================== YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİL ÇARPTI ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, Veli Kaya (3) oyun oynadığı parktan evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucunda yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Korupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallelerindeki parkta oyun oynayan Veli Kaya, evine gitmek için yolun karşısına geçerken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi’ne götürülen Kaya, durumunun ağır olması nedeniyle ilk müdahale sonrası Adıyaman'a sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı çocuğun sedyede götürülmesi

- Hemşirelerin müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 30 MB