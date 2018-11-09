DHA YURT BÜLTENİ 13 Özensiz çekilen düğün fotoğrafları için 4 bin 625 lira tazminat alacaklar EDİRNE'de, 2 yıl önce dünya evine giren E.E. ve E.E. çifti, düğün fotoğraflarını özensiz çektiği gerekçesiyle fotoğrafçı G.M. hakkında açtığı tazminat davasını kazandı. Edirne 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce fotoğrafçının çifte 4 bin 625 lira tazminat ödemesine hükmedildi. Edirne'de, 2016 yılının Eylül ayında evlenen E.E. ve E.E., düğün fotoğrafı çekimi için kentte fotoğrafçılık yapan G.M. ile anlaştı. G.M., iddiaya göre, şehrin değişik mekanlarında çektiği düğün fotoğraflarını çifte gecikmeli gönderdi. Aldıkları fotoğrafları özensiz bulan ve istedikleri gibi olmadığını öne süren çift, avukatları Alican Gül aracılığıyla fotoğrafçı G.M.'ye Edirne 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 6 bin lirası manevi, 625 lirasını da maddi olmak üzere 6 bin 625 liralık tazminat davası açtı. 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, gelinlik ve damatlık ile çekilen dış mekan fotoğraflarının ve kamera görüntülerinin sözleşmeye uygun olup olmadığı incelenerek, bilirkişi raporu istendi. Raporunun mahkemeye ulaştırılmasının ardından mahkeme heyeti, fotoğrafçı G.M.'nin, çifte 2'şer bin lira manevi tazminat ve 625 lira maddi tazminat olmak üzere toplam 4 bin 625 lira tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca tazminatın, fotoğraf çekimlerinin yapıldığı 17 Eylül 2016 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte çifte ödenmesine hükmetti.

Gelin ve damadın avukatı Alican Gül, çiftin düğün döneminde fotoğraflar nedeniyle çok üzüldüğünü belirterek, mahkemenin doğru bir karar verdiğini söyledi. Av. Gül, "Müvekkillerimin bir daha yaşama ihtimali olmayan, düğün anılarıyla ilgili açtığımız davada mahkeme bilirkişiye yaptırdığı incelemesinden sonra bir karar vardı. Müvekkillerimizin bu kaybolan anılarına ilişkin bir tazminata hükmetti. Biz tam olarak yeterli olması da verilen karar sevindiricidir. İstinaf yolu açık olmasına rağmen, yerel mahkeme kararının yerinde olduğunu düşünüyoruz. Gelin ve damadın bu anları bir daha yaşama imkanı yok , ellerine geçen görüntü ve fotoğraflarda talep ettikleri doğrultuda değil. Bu nedenle büyük üzüntü yaşadılar. Mahkeme bir nebze karşılayacak bir tazminata hükmetmesi sevindiricidir" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Avukatların adliye görüntüsü

-Adliyeden çıkışları

-Avukat ile röp

-Adliyeye girişleri ve adliye binası

-Mahkeme dosyasına giren gelin damat fotoğrafları

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)

====================================== ÖSO komutanı: PYD/PKK'nın kökünü kazıyacağız SURİYE'nin Azez bölgesindeki Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden 23'üncü Tümen komutanlarından Muhammed Semir Birej, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonda görev almayı ve sınır hattını terör örgütü PYD/PKK’dan temizlemek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'na katıldıklarını hatırlatan Birej, her iki harekat ile Cerablus ile Afrin arasındaki bölgenin terör örgütlerinden arındırıldığını ifade etti. TSK'nın düzenlediği harekatlar ile terörden arındırılan bölgelere geri dönüşlerin sağlandığını ve huzurun hakim olduğunu ifade eden Birej, şimdi isteklerinin Fırat'ın doğusunun da benzer şekilde temizlenmesi olduğunu kaydetti.

23'üncü Tümen olarak TSK'nın düzenleyeceği her türlü harekata katkı sunmak istediklerini dile getiren Birej, "Türkiye yanımızda olursa, Afrin’de olduğu gibi Mümbiç ve Tel Rıfat bölgelerini de terör örgütü PYD/PKK'nın işgalinden kurtarırız. Biran önce Fırat 'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesini istiyoruz. 23'üncü Tümen ve diğer ÖSO gruplarının tamamı terör örgütü PYD/PKK'nın kökünü kazımak istiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- 23'üncü Tümen karargahı

- Komutanın konuşması

- Araç gereçlerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

210 MB ========================= Mağazanın önündeki ses sistemini çaldılar GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, iki kişi bir iş yerinin önünde bulunan yaklaşık 2 bin 500 TL değerindeki ses sistemini çalarken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay dün akşam saatlerinde, Gebze Hacıhalil Mahallesi Yazı Caddesi üzerinde bulunan perde ve ev eşyaları mağazasında meydana geldi. Gebze'nin işlek caddelerinden birinde bulunan cadde de önce müzik setinin fişini çeken kişi daha sonra tezgahta bulunan cihazı çaldı. İş yeri sahibi Fatih Malkoç güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde 2 kişinin müzik setini çaldığını görerek, şikayetçi oldu. Güvenlik kameraları incelenerek, soruşturma başlatıldı. İş yeri sahibi Fatih Malkoç, "Müzik sisteminin olmadığını fark ettik. Acaba birisi şaka mı yapıyor dedik. Kameraları incelediğimizde 2 tane genç hırsızın ses sistemini götürdüğünü fark ettik. Caddenin en işlek ve mağazada çalışan ve müşterilerin olduğu saatte oldu. Sokak kalabalık olduğu halde götürdüler. Hırsızlar çok rahat davranıyorlar. Kendi aralarında şakalaşıyorlar. Sanki mağazadan satın almış gibi sakin bir şekilde ses sistemini alıp götürdüler." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri

İş yeri sahibi ile röp. HABER-KAMERA: Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA) ====================================== Çobanın katilleri, cep telefonu sinyalinden bulundu AKSARAY'da mart ayında tüfekle vurularak öldürülen çoban Uğur Çöl'ün (22), katil zanlıları İsmail Kurt (28) ve Saim Koca (36), cep telefonu sinyali sayesinde yakalandı. Şüphelilerden Saim K.'nin, öldürülen Çöl'ün, evlilik planları yaptığı M.G. ile aralarında gönül ilişkisi olduğu ve M.G.'nin Çöl ile görüşmemesini istediği ileri sürüldü. Suçunu itiraf eden Kurt, 'kasten adam öldürme', Koca da 'azmettirme' suçundan tutuklandı.

Büyük Pörnekler köyünde oturan ve çobanlık yapan Uğur Çöl, 22 Mart günü hayvanlarını otlatmak için araziye gitti. Geri dönmemesi üzerine köylülerle birlikte çevrede arama yapan ailesi, Çöl'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edilen Çöl'in cenazesi, otopsinin ardından defnedildi.

ÇOBANIN SEVGİLİSİYLE GÖNÜL İLİŞKİSİ VARMIŞ

Cinayeti aydınlatmak için çalışma başlatan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öldürülen Çöl'ün husumetlisi olup, olmadığını araştırmak için köylülerin ifadesini başvurdu. Köylüler de Çöl'ün, evlenmeyi planladığı M.G. ile aynı köyde oturan Saim Koca'nın gönül ilişkisi olduğunu ve Koca'nın, M.G.'nin Çöl ile görüşmemesini istediği belirledi. Jandarma Çöl'ün, Saim Koca'nın Bebek köyünde oturan arkadaşı İsmail Kurt ile de aralarında husumet olduğunu saptadı.

AYNI BAZ İSTASYONUNDAN CEP TELEFONU SİNYALLERİ TESPİT EDİLDİ

Araştırmasını derinleştiren jandarma, olay günü Saim Koca, İsmail Kurt ve öldürülen Çöl'ün aynı baz istasyonundan cep telefonu sinyallerini rastladı. Çalışmasını iki kişi üzerine yoğunlaştıran jandarma, Saim Koca'nın olayın hemen ardından İstabul'a gittiğini ve yakınlarına sürekli Çöl'ün katilini bulunup, bulunmadığını sorduğunu belirledi. Koca'nın olaydan bir kaç gün öncede Çöl'ü, korkutmak için tüfekle havaya ateş açtığı tespit etti.

KIYAFETLERİNDE BARUT İZİNE RASTLANDI

İsmail Kurt'un olay günü giydiği kıyafetlerinin laboratuvarda yapılan incelemesinde ise barut artığına rastlandı.

Bunun üzerine Koca ve Kurt dün jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden İsmail Kurt, Uğur Çöl'ü, öldürdüğünü itiraf etti.

Yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail Kurt, 'kasten adam öldürme', Saim Koca da, 'azmettirme' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Adliyeye sevk edilmesi Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)) ====================================== Televizyon çalışanları canlı yayında organlarını bağışladı SİVAS'ta bir yerel televizyon kanalında sunucu Melih Delibaş 'Organ Bağışı Haftası' nedeniyle canlı yayında organlarını bağışlamak istediğini açıkladı. Organlarını bağışlayan Delibaş'a televizyonun diğer çalışanları da eşlik etti.

3-9 Kasım 'Organ Bağışı Haftası' nedeniyle, kentte yayın yapan Melih Delibaş'ın sunduğu 'Sivas ve Türkiye Gündemi' programına konuk olan Numune Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Gülseren Apak, organ bağışının önemini anlattı. Organ bağışının nasıl ve hangi durumlarda yapılabildiği konularının anlatıldığı programda, sunucu Melih Delibaş farkındalık oluşturmak için canlı yayında organlarını bağışlamak istediğini açıkladı. Organ bağış formunu dolduran sunucuya diğer televizyon çalışanları da canlı yayında eşlik etti. Televizyonun haber merkezinde görev yapan muhabirler de organlarını bağışladı. Organ bağışı konusunda vatandaşlara öncülük etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan davranış sosyal medyada vatandaşlar tarafından desteklendi.