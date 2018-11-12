DHA YURT BÜLTENİ-13

DİKİLİ'DE KAÇAK TEKNESİ BATTI: 13 KAYIP (EK)

1)ÖLÜ SAYISI 4'E ULAŞTI İzmir'in Dikili ilçesinde kayıp kaçaklar için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Batan teknede bulunan 14'ü Afganistan ve 1'i İran uyruklu olduğu öğrenilen 15 kişilik gruptan şimdiye kadar 3 yetişkinin sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Ayrıca 2'si çocuk ve 2'si yetişkin olan toplam 4 göçmenin cesedine ulaşıldığı kaydedildi. Kayıp olduğu değerlendirilen 6 göçmenin bulunması için yürütülen çalışmalar sürüyor. Kaçaklardan 2'si ise kendi imkanlarıyla yüzerek kıyıya çıkmıştı. Görüntü Dökümü

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- Sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışması ( Haber- Kamera: DİKİLİ (İzmir), (DHA) ============================================= 2)CERABLUS'TA BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLADI; ÖLÜ VE YARALILAR VAR GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan polis merkezine yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Araçta meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Öğle saatlerinde, Cerablus kent merkezinde bulunan yerel polis merkezinin bulunduğu binaya yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Araçta yüklü patlayıcı, polis merkezi yakınında infilak etti. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamada ölen ve yaralananlar olduğu, çevredeki binalarda hasar oluştuğu bildirildi. Kentte paniğe yol açan patlamada yaralananlar tedavi için hastanelere kaldırıldı. Patlamanın ardından kentte önlemler artırılırken, saldırının PKK/PYD'li teröristler tarafından yapıldığı belirtildi.

GAZİANTEP, (DHA)- ========================================================= 3)PANSUMAN İÇİN GİTTİĞİ HASTANEDE PARMAĞI KIRILDI, TENDONLARI KOPTU ZMİR'de, özel davetlerde aşçılık yapan Yağmur Güney Hıncal (53), yemek hazırlığında kesilen parmağına pansuman yaptırmak için gittiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde, iddiaya göre, kadın sağlık görevlisi, yarayı incelediği sırada parmağa aniden bastırıp, hızla hareket ettirince eklem kırıldı, kemik dışarı çıktı, tendonlar koptu. Ameliyatı saatler süren Hıncal, aylarca işini yapamayacağını, parmağını da bir daha kullanamayabileceğini söyledi. Hıncal, savcılığa suç duyurusunda bulunurken, toplam 100 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. İzmir'de verilen özel davetlerde aşçılık yapan Yağmur Güney Hıncal, eşinden boşandı ve 2 çocuğunun geçimini sağlamaya başladı. Hıncal, 11 Ekim'de, Bornova'daki ev partisi öncesi yemek yapmak için mutfağa girdi. Yemekle ilgili hazırlıklarını sürdürdüğü sırada Hıncal, sol elinin baş parmağını kesti. Kanın durmasına rağmen yarayı kontrol ettirmek için sağlık merkezine giden Hıncal, dikiş atılma olasılığına karşı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil servisine yönlendirildi.

SAĞLAM PARMAĞI KIRILDI, BÜYÜK ŞOK YAŞADI Acil servis sorumlusu doktor, parmağı muayene ettikten sonra dikiş atılmasına gerek olmadığına; ancak yeniden pansuman yapılmasına karar verdi. Hıncal'ın yanına gelen kadın sağlık görevlisi, yarayı incelediği sırada aniden bastırdığı parmağı hareket ettirmeye başladı. Bu sırada parmak, eklem yerinden kırıldı; kemik, etten dışarı çıktı ve tendonlar koptu. Bunun üzerine panikleyen görevlilerin röntgenini çektiği parmağa, 2 saat süren operasyon yapıldı. Parmağın normal işlevini sürdürüp, sürdüremeyeceği 2 ay sonra alçının çıkarılmasının ardından yapılacak kontroller ve fizik tedavi sonrası belli olacak. SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, MADDİ- MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇTI Başına gelenler nedeniyle büyük şok yaşayan ve aylarca çalışamayacak duruma geldiğini anlatan Yağmur Güney Hıncal, avukatı Keziban Işık aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu, 100 bin TL'lik de maddi ve manevi tazminat davası açtı. Yaşadıklarını anlatan Hıncal, şunları söyledi: "Yemeği hazırladım, limondan gül yapmak istediğim sırada parmağımı kestim. Sağlık merkezine gittim, bana dikiş gerekebileceği söylenince de acil servise gittim. Burada sorumlu doktor kontrol ettikten sonra pansuman yapılması için yanına çağırdığı görevliye durumu anlattı. Ancak sağlık memuru, parmağımdaki yaraya bakıp aniden bastırınca kemiğim eklem yerinden dışarı çıktı. Panikle diğer doktorun yanına gittik. O da sağlam parmağımın nasıl bu hale geldiğini görevliden öğrenmeye çalıştı. Sonra parmağımı ameliyat ettiler. Aylarca çalışamayacağım. Parmağımı kullanamama durumum bile var. Ben ailemi parmaklarımla geçindiriyorum. Bir küçük yara böyle garip bir hal aldı, kocaman yaraya döndü. Kadın görevli bilinçsizce hareket ettiği için hem savcılığa suç duyurusunda bulundum hem de tazminat istiyorum. O kadına bir ders vermek istiyorum."

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Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - ======================================================= 4)EĞİRDİR GÖLÜ'NDE 'KURUMA' TEHLİKESİ TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği Isparta Temsilcisi emekli akademisyen Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nün son 10 yıl içerisinde aşırı kayıpla birlikte su seviyesinin 6-7 metreye kadar düştüğünü belirterek, "Göl kritik su seviyesinin altına inmektedir" dedi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su gölü olma özelliği taşıyan stratejik önemli birinci derecede içme suyu olan Eğirdir Gölü'nde son dönemde su seviyesinde önemli oranda azalma gözlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir SU Ürünleri Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Isparta Temsilcisi Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nün kuruma periyoduna girdiğini söyledi.

Önceki yıllarda 520 kilometrekare olan gölün yüzey alanının 445 kilometrekareye düşerek göl aynasının giderek küçüldüğünü vurgulayan Erol Kesici, genişleyen kıyı alanlarının da yapı ve meyve bahçeleriyle işgal edildiğini kaydetti. Önceki yıllarda ortalama 16 metre su seviyesine sahip gölün son 10 yıl içerisinde aşırı oranda su kaybetmesiyle birlikte ortalama su seviyesinin 6-7 metreye kadar düştüğüne dikkati çeken Kesici, "Bunun temel nedeni gölden aşırı oranda su alımıdır. Gölde bu yıl 1,5- 2 metre kadar seviye kaybının başlıca nedeni gölün Karaot mevkisinde sondaj kuyusuyla çapları 3,5 metre borularla su alımlarıyla göl adeta boşaltılmaktadır. Gölün kurumasının esas nedenleri buharlaşma değildir. Yıllardır gölde buharlaşma var" dedi.

'KİRLİLİK SORUNU GİDEREK ARTMAKTADIR'

Yağışların azlığı nedeniyle gölün kuruma periyoduna girmesinin söz konusu olamayacağını, gölü besleyen dere, çay ve yüzey sularının önüne çok sayıda gölet, baraj yapımı ve HES'lere su verilmesi olduğunu savunan Erol Kesici, gölün beslenmesi için gerekli olan suların ulaşamadığını, göl havzasında binlerce yasal ya da yasal olmayan kuyu bulunduğunu kaydetti. Erol Kesici, "Su seviyesi azaldıkça gölün yıllardır var olan kirlilik sorunu giderek artmaktadır. Sudaki çözünür madde miktarı artarak gölün içme suyu olarak kullanımı tehlikeye girmektedir. Göl bu yoğun baskılar sonucu kritik su kotu altına düşmektedir" diye konuştu.

'SORUN AYNI, ÇÖZÜMÜ BELLİ'

Eğirdir Gölü'nü kurtarmak için çözüm yolunun basit olduğunu anlatan Erol Kesici, gölün korunması gerektiğini, gölle ilgili koruma yasaları ve özel hükümlerin uygulanması gerektiğine işaret etti. Kesici, "Politik ve popülist bakıştan vazgeçilmelidir. Su yönetimi, bilimsel, teknolojik bilinenlerle yönetilmelidir. 5 milyon yılı aşkın süredir doğasına müdahale edilmeyen ve su çevrimiyle döngüsünü sürdüren kanallar kapatılmamalıdır. Eğirdir Gölü için komşusu olan ve coğrafyadan silinen Akşehir ve bu yıl kuruyan Eber gibi doğal göllerden ders alınmalıdır. Sorun aynıdır. 'Kurumaz' denilen dünyanın ikinci büyük gölü Aral Gölü'nün nasıl kuruduğu da unutulmamalıdır. Sorun aynı, çözümü belli, yeter ki zaman geçirmeden, daha sonra 'ah vah'lanmadan çözüme başlanmalıdır" dedi.

Görüntü Dökümü ----------------- -Eğirdir gölünün ARŞİV görüntüleri Fotoğraflar Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) =================================================== 5)BURHANİYE'DE DEVELERE TÖRENLE HAVUT GİYDİRİLDİ BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde güreş sezonu yaklaşırken, develer için havut (semer) giydirme töreni yapıldı. Törende develere tek tek havut giydirilirken mevlit okundu, dua edildi, ardından antrenman güreşleri düzenlendi.

Burhaniye'nin Bahçelievler Mahallesi'ndeki güreş alanında düzenlenen havut giydirme törenine, Kaymakam Hüseyin Öner, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal, Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bedir, CHP İlçe Başkanı Ergün İnce, daire müdürleri ve çok sayıda güreş sever katıldı. Törende, develere tek tek havut giydirildi. Havut giydirilen onlarca deve güreş alanına çıkarken, mevlit okundu ve dua edildi. Ardından yapılan antrenman güreşlerinde develerin mücadelesi büyük alkış aldı. Törende vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

Katılımcılara teşekkür eden Deveciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tunay Yanbakan, "Borabey develerinin sahibiyim. Bugün burada havut giydirme töreni yapmaktayız. Develerimizi Aralık ayında başlayacak olan güreşlere hazırlamak için havut giydirme töreni yapıyoruz. Burada pilav ve keşkek dağıttık. Dualarımızı yaptık. Hayırlı sezonlar diliyoruz. Bütün develere Allah, kaza bela vermeden güreşmeyi nasip etsin" dedi.