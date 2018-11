DHA YURT BÜLTENİ-13

Görüntü Dökümü:

-Minarede iki işçinin taşları sökerken çekilen görüntüsü,

-Yıkılacak olan caminin genel görüntüsü bulunuyor.

Haber-Kamera: Cafer ELMAS-BİLECİK/DHA

4)ARMAĞAN İLCİ VE ARKADAŞLARI ANILDI

BURDUR eski Belediye Başkanı Armağan İlci ölümünün 20'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında 13 Kasım 1998 tarihinde geçirdiği trafik kazasında basın danışmanı Gülçin İlci ve şoför Ahmet Uğuz'la birlikte yaşamını yitiren eski Belediye Başkanı Armağan İlci'nin mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.

Anma etkinliğine Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, başkan yardımcıları Serdar Başgül, Hasan Duygulu ve Ali Say, Armağan İlci'nin eşi Birsen İlci, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, belediye çalışanları, İlci ve Uğuz aileleriyle vatandaş katıldı.

Başkan Ali Orkun Ercengiz, "Ölümünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen halen daha Burdur halkının gönlünde yeri farklı olan değerli büyüğümüz Armağan İlci ve mesai arkadaşlarını saygıyla anıyoruz" dedi.

Ercengiz, İçişleri Bakanlığı'na Armağan İlci ve arkadaşlarının görev şehidi sayılması talebinde bulunduklarını ancak bunun kabul edilmediğini de söyledi.

Armağan İlci'nin eşi Birsen İlci de "Armağan'ın görev döneminde yaptığı çalışmaların takdir ediliyor olması biz geride kalanları mutlu ediyor, duygulandırıyor. Geçen 20 yıl boyunca sevenleri, dostları bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Burdurlular her zaman vefalarını gösterdi. Her zaman yanımızda oldunuz. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kur'an okunmasının ardından katılımcılar Armağan İlci, Gülçin İlci ve Ahmet Uğuz'un mezarlarına karanfil bıraktı.