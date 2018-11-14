DHA YURT BÜLTENİ 13 Bakan Ersoy: Potansiyel sorunları çözmek istiyoruz KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turist sayısının hızla yükseldiğine dikkati çekerek, "Hızlı bir şekilde turizm bölgelerimizde altyapı sorununu veya oluşabilecek potansiyel sorunları çözmek istiyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya geldi. Programı kapsamında ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Ersoy, ardından Kemer ilçesinde incelemelerde bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi idaresindeki 2 arıtma tesisini gezen Ersoy, yetkililerden bilgi aldı. Ardından ilçedeki otelde Kemerli turizmcilerle bir araya gelen Ersoy, onların sorularını yanıtladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Menderes Türel de katıldı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Ersoy, turizmin hızlı geliştiğini söyledi. Turist sayısının da hızla yükseldiğini belirten Ersoy, öncesinde oluşabilecek potansiyel duruma karşı önlem alınması gerektiğini aktardı.

'YENİ SEZONA KADAR YATIRIMLARI SONUÇLANDIRACAĞIZ'

Bakanlığın katkı ve koordinasyonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üstlendiği projelere destek olmak amacıyla incelemelerde bulunduğunu kaydeden Bakan Ersoy, "Sezonun yavaşladığı bu dönemde bölge yatırımcılarıyla görüşerek, onların katkılarını aldık. Hızlı bir şekilde turizm bölgelerimizde altyapı sorununu veya oluşabilecek potansiyelleri çözmek için rutin ziyaretimizi yaptık. Yeni sezona kadar bölgedeki yatırımları sonuçlandıracağız" diye konuştu.

ARITMALARIN KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Turizmcilerin, arıtmaların kapasitesinin artırılmasını istediğini vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, buna yönelik yatırım programlarını oluşturduklarını belirterek, "Yatırımlarımızı hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Arıtmaların kapasiteleri artıracağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ak Parti il başkanlığı detay

- Kemer arıtma gezisi

- Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıklama Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA) ======================== Sendika genel başkanın katil zanlısı adliyeye sevk edildi (4) SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın cenazesi sendikanın sosyal tesislerinde düzenlenen törenin ardından İzmit Fevziye Camii'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergin Atalay, sendikanın eski genel başkanı olan CHP Milletvekili Kani Beko, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Abdullah Karacan'ın eşi Tülay Karacan, kızları Esra Aktaş, Ebru Tanyaver, Büşra ve Kübra Karacan, daire müdürleri, sendika yöneticileri, lastik işçileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazenin başında taziyeleri Abdullah Karacan'ın ağabeyleri Yaşar ve Atilla Karacan, eşi Tülay Karacan ve kızları kabul etti. Ebru Tanyaver ve Büşra Karacan babalarının tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından cenaze Bağçeşme Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

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-Cenaze namazı

-Cenazeye katılanlar

-Tabutun omuzlar üzerinde taşınıp cenaze aracına götürülmesi HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT, (DHA) ====================================== Mavi Balina' oyunu oynadığı iddia edilen liseli Ahmet, toprağa verildi TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde iddiaya göre 'Mavi Balina' oyunu oynadıktan sonra evden aldığı tabancayla intihar ederek yaşamına son veren Ahmet Kağan G. (16), gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay, önceki gün ilçenin Akköse Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Cansız Kom Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ahmet Kağan G., son zamanlarda gençleri intihara sürüklediği iddiasıyla gündeme gelen 'Mavi Balina' oyununu oynadıktan sonra evlerinin bahçesine çıktı. Ahmet Kağan G., evden aldığı tabancayla başına ateş etti. Silah sesi üzerine bahçeye çıkan yakınları, Ahmet Kağan G.'yi kanlar içinde yerde yatarken bulup, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, gencin yaşamını yitirdiğini saptadı.

TOPRAĞA VERİLDİ Okul arkadaşlarını ve ailesini hüzne boğan Ahmet Kağan G. için ilçede cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükcüoğlu, İlçe Kaymakamı Murat Yıldız, Çaykara İlçe Belediye Başkanı Hanefi Tok, gencin okul arkadaşları, öğretmenleri çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye katılan kalabalık, Ahmet Kağan G.'nin acılı ailesine taziyelerde bulunurken, gencin yakın arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. ‘BAŞKA ÇOCUKLARIN CANI YANMASIN’ Cenaze konuşan acılı baba Muzaffer G., bahse konu oyunu çocuğunun oynayıp oynamadığını bilmediğini, konunun savcılıkca incelendiğini söyledi. Muzaffer G., "Evladım kendi adına son sözü söyledi. Bize söylenecek söz bırakmadı. Bütün cihazları incelemeye verdik. Eğer böyle bir şey varsa başka çocukları canı yanmasın. Bugün onun düğünündeyiz. Allah’tan geldi, Allah’a gönderdik. Emaneti yerine teslim ediyoruz. Bizim evladımız öyle bir şey yapabilecek karakterde bir çocuk değil. Ama takdiri ilahi. Bir oyundan bahsediliyor, ben onu takip edemiyorum. Ben oyun ile ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben o tarz bir oyun oynadığını görmedim. Çocuğumla ilişkilerim iyiydi. Varsa da biz gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Savcılık cep telefonu ve bilgisayarı alarak gerekli incelemeyi başlattı. Devletimiz bu konuda gerekli çalışmaları yapacaktır. Bizde bu konuda onların hassasiyetine güveniyoruzö dedi.

‘BU TERCİH GENÇLİĞİN BİR ÇIĞLIĞIDIR’ Cenaze başında gençlere ve ailelerine uyarılarda bulunan Dernekpazarı Müftüsü Mülayim Bayındır da, “Ahmet Kaan kardeşimiz neden böyle bir tercihte bulundu işte bu noktada sormamız gereken soruları vardır. Benim kanaatime göre Ahmet kardeşimizin bu tercihi gençliğin bir çığlığıdır. Bizim farkımıza varın, bizim elimizden tutun bize rehber olun bizi boşlukta bırakmayın çığlığıdır. Merhum kardeşimizin bu çığlığı doğrultusunda alacağımız mesajlar vardır. Hepimizin çıkaracağı dersler vardırö diye konuştu. Ahmet Kağan G., Merkez Mahallesi, Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Öte yandan jandarma ekiplerince, evdeki odasında 'Anlamsız, hakkınızı helal edin’ yazılı not bıraktıktan bir süre sonra intihar eden gencin el konulan ve bahse konu oyunu oynadığı düşünülen bilgisayar ve cep telefonundaki incelmelerin sürdüğü belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze başında babanın taziyeleri kabul etmesi

Cenaze namazının kılınışı

Omuzlarda cenaze arabasına taşınması

Baba ile röportaj Detaylar

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR-Yaşar FALCI/DERNEKPAZARI (Trabzon), (DHA)- ====================================== Yangın çıkan evde ölü bulundu TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yalnız yaşayan Aziz Aydoğan(72), evinde çıkan yangında ölü olarak bulundu. Olay, Malkara'nın Kadıköy Mahallesi'nde gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Tek katlı evinde yalnız yaşayan Aziz Aydoğan'dan haber alamayan komşuları girdikleri evde cansız bedenini bulup, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Jandarma ve itfaiye ekipleri Aydoğan'ın öldüğünü belirlerken, evde çıkan küçük çaplı yangının da kendiliğinden söndüğünü tespit etti. Felçli olduğu belirtilen Aydoğan'ın çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aziz Aydoğan'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kadıköy Mahallesi Muhtarı Yılmaz Sarıkaya, Aydoğan'ın evinde yalnız yaşadığını ve felçli olduğunu belirterek, "Tahminimiz sigarayı çekyata düşürdü. Sigaranın çekyata düşmesi sonucu çıkan bir yangın diye sanıyoruz. Çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyoruz. İnceleme sonucu ne olduğu belli olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yanan evden detay

-Jandarma ve itfaiyenin gelişi

-Evin dışından detaylar

- Ölen Aziz Aydoğan'ın fotoğrafı Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) ====================================== Cinayet davasında 'Sperm insan vücudunda kaç gün kalabilir?' raporu istendi Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, kayıp olarak aranırken, tarlada battaniyeye sarılı cesedi bulunan Dilara Kandak (23) cinayetiyle ilgili tutuklanan eski eşi Ahmet Yorulmaz'ın (25) yargılanmasına başlandı. Duruşmada, spermin cansız veya canlı insan vücudunda kaç gün kalabileceğine, 40 gün kalıp kalamayacağına ilişkin Adli Tıp'tan rapor istendi.

Korkuteli ilçesinde yaklaşık 40 gün haber alınamayan Dilara Kandak'ın cansız bedeni, 4 Mart'ta Gülova mevkisinde, çıplak halde battaniyeye sarılı olarak toprağa gömülü; eli, kolu ve ayakları ise iple bağlı bulundu. Otopside boğularak, öldürüldüğü anlaşılan 2 çocuk annesi Kandak'ın cesedinin üzerindeki spermlerin, kadının eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan, 2'nci evliliğini yaptığı ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirlenen Yorulmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya ilişkin duruşmada; tutuklu sanık Ahmet Yorulmaz ile Dilara Kandak'ın babası Metin Kandak, annesi Dilek Kandak, kardeşi ve taraf avukatları hazır bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca da davaya müdahil olundu. Duruşmada söz verilen sanık Ahmet Yorulmaz, başka erkeklerle ilişkisi olduğu gerekçesiyle eski eşinden ayrıldığını öne sürdü. Eski eşiyle çocukları nedeniyle zaman zaman bir araya gelmek zorunda kaldıklarını kaydeden Yorulmaz, çocukların velayetini görüşmek için buluştukları Kandak ile 22 Ocak'ta kendi rızasıyla ilişkiye girdiklerini ileri sürdü.

Mahkeme başkanı, sanığa 4 Mart'ta cesedi bulunan Dilara Kandak'ın vücudunda kendisine ait sperm kalıntılarının tespit edildiğini hatırlatarak, "40 gün boyunca spermler kadının üzerinde nasıl kaldı?" sorusunu yöneltti. Sanık Yorulmaz ise buna kendisinin de yanıt veremediğini ve anlamlandıramadığını söyledi.

Duruşmada söz alan Dilek Kandak ise 21- 22 Ocak günlerinde kızının kendi evlerinde olduğunu, dışarı çıkmadığını ve bu nedenle sanığın söylediği tarihin doğru olmadığını kaydetti.

Dilara Kandak'ın cesedinin sarılı olduğu battaniyenin kendisine ait olmadığını öne süren Ahmet Yorulmaz, boşandığında kendisine ev kiraladığını ve eşyaları o eve taşıdığını söyledi. Battaniyenin de o eşyalar arasında olduğunu iddia eden Yorulmaz, battaniyeyi evden kendisinin çıkarmadığını ileri sürdü. Sanık avukatı ise soruşturmanın eksik yürütüldüğünü savunarak, bazı isimlerin dinlenmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, spermin cansız veya canlı insan vücudunda kaç gün kalabileceğine, 40 gün kalıp kalamayacağına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine, HTS kayıtlarından HTS haritası oluşturulması için bilirkişi tayin edilmesine ve maktulün evindeki bütün battaniyelerin incelenmek üzere adli emanete alınmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

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////////// ARŞİV

Zanlının görüntüleri

Dilara Kandak'ın fotoğrafı ====================================== Doktorlar yasa teklifini protesto etti İZMİR'de Tabip Odası üyesi doktorlar, sağlık alanındaki değişiklileri içeren kanun teklifini protesto etti. Doktorlar adına açıklama yapan Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Obuz, hem yasa teklifindeki şiddeti önlemeye yönelik maddelerin hem de KHK'lı doktorlarla ilgili düzenlemenin değiştirilmesini istedi. Sağlık alanındaki değişikliklere ilişkin AKP milletvekilleri tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifi Meclis Sağlık Komisyonu’ndan geçti. Teklifin beşinci maddesinde yer alan KHK’yla ihraç edilmiş sağlık çalışanlarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmesi olan sağlık kuruluşlarında çalışmasına yasak getirilmesine ve diğer maddelere karşı İzmir'de 20 doktor, İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplandı. Doktorlar, hekimlere yönelik şiddet olaylarını protesto etti, slogan attı. Sağlıkta şiddetin son bulmasını istedikleri pankartlar taşıyan doktorlar adına açıklamayı İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Obuz, yasa teklifindeki bazı maddeler ile KHK'lı doktorlara yönelik yapılan düzenlemenin kabul edilemez olduğunu söyledi. Şiddeti önlemeye yönelik etkin tedbirlerin alınmasını beklediklerini de ifade eden Funda Obuz, KHK'lı doktorlarla ilgili bazı değişikliklerin yapıldığı bilgisinin geldiğini ancak bunun halen açıklanmadığını, bu konuda olumlu adımlar atılmasını beklediklerini de anlattı.