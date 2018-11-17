DHA YURT BÜLTENİ 13

Kurtarma römorku ile de müdahale edilen gemi için gün boyu çalışmalar yapıldı. Olay yerinin sahil kısmında Jandarma ekipleri de yer aldı. Türk bandıralı gemilerin hacizli olması nedeniyle İstanbul Pendik açıklarında demirlendiği, bakım ve onarım nedeniyle Yalova kıyılarına yaklaştıkları iddia edildi. Karaya oturan geminin kurtarılabilmesi için çalışma yürüten Yalova Liman Başkanlığı, olayla ilgili de tahkikat başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Nazilli Koca Camiden detay görüntüler

- Cenaze namazının kılınmasından görüntüler.

- Cenazenin omuzlar üzerinde cenaze aracına götürülüşü

- Eğriboyun mezarlından detay görüntüler.

- Mustafa Alptuğ Sözen'in toprağa verilişinden görüntüler.

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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6 İLDEKİ TELEFON DOLANDIRICILIĞI OPERASYONUNDA 31 TUTUKLAMA

TELEFONLA aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişilere yönelik Şanlıurfa merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 50 şüpheliden 31’i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, yürütülen soruşturma kapsamında, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bir ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak suçlamalar yönelterek verdikleri hesaba para yatırılmasını sağlayarak dolandırıcılık yapan 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 tabanca, 36 cep telefonu, 45 sim kart, 39 bin lira para ele geçirildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin telefonla tuzaklarına düşürdükleri kişileri 1 milyon 300 bin lira zarara uğrattıkları da tespit edildi.