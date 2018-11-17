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DHA YURT BÜLTENİ 13

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 18:58 | Son Güncelleme

HACİZLİ KURU YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU Yalova’nın Armutlu ilçesinde Keçikaya Mevkii açıklarında borçları nedeniyle hacizli olan iki kuru yük gemisinden birisi, hava muhalefeti nedeniyle karaya oturdu.

HACİZLİ KURU YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU

Yalova’nın Armutlu ilçesinde Keçikaya Mevkii açıklarında borçları nedeniyle hacizli olan iki kuru yük gemisinden birisi, hava muhalefeti nedeniyle karaya oturdu.

Kurtarma römorku ile de müdahale edilen gemi için gün boyu çalışmalar yapıldı. Olay yerinin sahil kısmında Jandarma ekipleri de yer aldı. Türk bandıralı gemilerin hacizli olması nedeniyle İstanbul Pendik açıklarında demirlendiği, bakım ve onarım nedeniyle Yalova kıyılarına yaklaştıkları iddia edildi. Karaya oturan geminin kurtarılabilmesi için çalışma yürüten Yalova Liman Başkanlığı, olayla ilgili de tahkikat başlattı.

Görüntü dökümü;
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-Gemiden detaylar

Süre: 36 saniye, Boyut: 7.76 MB
Haber: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,(DHA) - Kamera: YALOVA,(DHA)

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RAYLARA DÜŞEN ALMAN'I KURTARDIĞI SIRADA ÖLEN TÜRK GENCİ TOPRAĞA VERİLDİ

ALMANYA'nın Frankfurt kentinde tren istasyonunda beklediği sırada raylara düşen Alman vatandaşını kurtarmak istediği anda trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Mustafa Alptuğ Sözen, memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi.
Almanya'nın Frankfurt kentinde metro istasyonunda tren raylarına düşüp bayılan Alman vatandaşını kurtarmaya çalışan Mustafa Alptuğ Sözen,tren çarpması sonucu hayatını kaybetti. Türk genci Mustafa Alptuğ Sözen'in cenazesi, dün (cuma) Hanau Müslümanlar Cemiyeti'nde kılınan cenaze namazının ardından havayoluyla İzmir'e, oradan karayoluyla baba ocağı Aydın'ın Nazilli ilçesine götürüldü. Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık'ın da aralarında bulunduğu vatandaşlar cenaze törenine katıldı. Sözen'in cenazesi, Nazilli Kocacami'de öğle vakti kılınan namazdan sonra Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Nazilli Koca Camiden detay görüntüler
- Cenaze namazının kılınmasından görüntüler.
- Cenazenin omuzlar üzerinde cenaze aracına götürülüşü
- Eğriboyun mezarlından detay görüntüler.
- Mustafa Alptuğ Sözen'in toprağa verilişinden görüntüler.

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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6 İLDEKİ TELEFON DOLANDIRICILIĞI OPERASYONUNDA 31 TUTUKLAMA

TELEFONLA aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişilere yönelik Şanlıurfa merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 50 şüpheliden 31’i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, yürütülen soruşturma kapsamında, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bir ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak suçlamalar yönelterek verdikleri hesaba para yatırılmasını sağlayarak dolandırıcılık yapan 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 tabanca, 36 cep telefonu, 45 sim kart, 39 bin lira para ele geçirildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin telefonla tuzaklarına düşürdükleri kişileri 1 milyon 300 bin lira zarara uğrattıkları da tespit edildi.

Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u serbest bırakılırken, 31 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Gözaltına alınan şüpheliler
- Şubeden çıkartılan şüpheliler
- Adliyeye çıkartılan şüpheliler
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 219MB

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