DHA YURT BÜLTENİ 13 Çanakkale'de 35 Afgan kaçak yakalandı İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmet üzere hazırlık yapan Afganistan uyruklu 35 kaçak yakalandı. Yunan adalarına yasa dışı geçişleri önlemek için mücadele eden Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah Ayvacık ilçesinin Behramkale köyündeki Kadırga koyuna operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 35 kaçak, Midilli Adası'na gitmek üzere uygun zamanı beklemek için saklandıkları inşaat halindeki evin bahçesinde yakalandı. Kaçaklar, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Kaçaklardan genel detay görüntüler. Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) ====================================== Bahçeli, MHP Antalya İl Başkanlığı binasının açılışını Belek Turizm Merkezi'nde yapılan il başkanları ve belediye başkanları toplantısına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha sonra Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'nda yeni yapılan MHP Antalya İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı. Burada kendisini karşılayanları selamlayan Bahçeli, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İl Başkanı Mustafa Aksoy ve protokol üyeleriyle açılış kurdelesini kesti. Binayı gezen Devlet Bahçeli, il başkanlığı makamında partililerle bir araya geldi. Bahçeli burada Kepez Belediye Başkanı AK Partili Hakan Tütüncü ve partililerle sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İl binası dış plan görüntü

Partililerin görüntüsü

Devlet Bahçelinin gelişi

Açılış kurdelasının kesimi

Devlet Bahçeli il başkanlığında görüntüsü

Devlet Bahçeli parti binasından ayrılması 170 MB -- 01.32 /// HD

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ============================================ SANKO'lu öğrenciler 'beyaz önlük' giydi Gaziantep'te, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başlayan öğrenciler için 'Beyaz Önlük Giyme' töreni düzenlendi. Özel SANKO Okulları Abdülkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene; SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, akademisyenle, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Abdülkadir Konukoğlu, öğrencilerden tek isteğinin mezun olduktan sonra hastaları kendi anne babaları gibi görmeleri olduğunu belirterek şunları dedi:

"Bugün Tıp Fakültesi öğrencilerimizin doktorluğa ilk adım atma günü. Bizim onlardan tek ricamız ilerde hastalarını kendi anne ve babaları gibi görmeleri. Çünkü sonuç olarak onlar da birilerinin annesi veya babasıdır. Eğer bunu böyle yaparsanız hep güler yüzle karşılanırsınız. Ben hepinize, öğrencilere ve ailelere bizim okulu seçtikleri için teşekkür ediyorum. Biz hakikaten onlar için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Üniversitemizin bir kampüse ihtiyacı var. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Öncelik Tıp fakültemizin tamamlanması. Daha sonra belki başka bölümler açma ihtimalimizde var. Tam karar vermedik ama düşünüyoruz. Arsamız var 170 dönüm bir arsa, hepinize koşmak için, basketbol oynamak için yeterli bir alan diye düşünüyorum. Bana rektörümüz böyle bir tören düzenleyelim dediği zaman önce bir düşündüm olur mu diye. Biz tekstilciyiz ne anlarız okul yönetiminden? Ama bilmemek ayıp değil araştırmamak ayıp. Dediler ki 'önlük ancak mezun olduğu zaman giyilir,' Sonra rektöre tekrar sordum, o da 'bizim bir ayrıcalıklar yapmayız' dedi. Bizim okulda da diploma törenleri yapılıyor. Bende zaman zaman gidiyorum. Bir gün dedim ki, 'Bu diplomaları hep bürokratlar veriyor, hocalar veriyor, anneleri babalı versin' dedim. Bizim ortaokul ve lise bölümünde anneler babalar diploma verdi. Aynı şeyi üniversitede de uygulayalım dedim. Anne babalar çocuklarını yetiştirmiş, bir okula koymuş. Bir anne baba için bundan şerefli bir şey var mı? Bugünü de böyle anne babanın çocuklarına önlük giydireceği şekilde ayarladılar. Ben tüm katılımcılara anne, babalara bizi tercih eden öğrencilere teşekkür ederim."

Konuşmalarında Tıp Fakültesi'ne yeni başlayan öğrencilere beyaz önlük giydirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törene katılanlar

- Abdülkadir Kokoğlu'nun konuşması

- Öğrencilere önlük giydirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 380 MB ============================================ Annesini dövüp, parmaklarını gözüne soktu Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen H.K. (40) tartıştığı annesi Sultan K.'yi (69) döverek, gözlerine sokarak zarar verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, ağır yaralanan annesi hastaneye sevk edildi.

Emirdağ'a bağlı Davulga beldesi Karakuyu Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan H.K., aynı evde yaşadığı annesi Sultan K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K. annesini dövmeye başladı. Sultan K., dengesini kaybedip yere düşerken vurmaya devam eden H.K., parmaklarını annesinin gözlerine soktu.

Olayı duyan komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı Sultan K.'ye müdahale ederken, jandarma ekipleri ise evdeki H.K.'yi gözaltına almak istedi. Jandarmaya güçlük çıkaran H.K. gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Ambulansla götürüldüğü Emirdağ Devlet Hastanesi'nde iki gözünün de zarar gördüğü belirlenen Sultan K. daha sonra Eskişehir'e sevk edildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

H.K., jandarma eşliğinde sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan kontrolün sonrasında jandarma ekiplerinin hastaneden çıkardığı H.K., yeniden Emirdağ'a götürüldü. Şüphelinin burada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Diğer yandan H.K.'nın yüzünde çizik ve yara izleri oluştuğu görüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane önünden detay

- Jandarma aracından detay

- Şüphelinin hastaneden çıkarılıp, araca bindirilmesi 107 MB /// 00.57" HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ============================================ Öğretmen ve öğrencilerden 'Öğretmenler Günü' klibi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde öğretmenler ve öğrencilerin Öğretmenler Günü'ne özel seslendirdikleri 'Benim adım öğretmen' şarkısının klibi sosyal medyada ilgi gördü.

Alaplı'da İMKB Anadolu Öğretmen Okulu öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan ekip 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 'Benim adım öğretmen' şarkısını seslendirdi. Farklı yerlerde çekilen klipte öğrenci ve öğretmenler yer aldı. İMKB Anadolu Öğretmen Okul Müdürü Ersin Güler, klibin öğrenciler tarafından 3 haftada hazırlandığını söyledi. Sosyal medyada paylaşılan klip büyük ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğrencilerin yaptığı klip Süre:(4.51) Boyut: (44 MB )

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak) ============================================ Sofya Orduevi'nde Türk ve Bulgar müziği şöleni Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nin Sofya Orduevi'nde düzenlediği 'Türk-Bulgar Dostluk Konseri'nde her iki ülkenin klasik müzik eserleri seslendirildi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nin 'Kültürel Köprüler' etkinlikleri kapsamında Nadejda Belediyesi Kültür Enstitüsü ile düzenlediği 'Türk-Bulgar Dostluk Konseri' Sofya Merkez Orduevi'nde gerçekleştirildi. Konserde, Nadejda Kültür Merkezi Orkestrası, Şef Kiril Lambrev yönetiminde Türk ve Bulgar klasik müzik eserlerini seslendirdi. Konserde, Cemal Reşit Rey'in eserlerinin yanı sıra Şef Lambrev'in, Türk halk ezgilerinden esinlenerek bestelediği eseri ilk kez seslendirildi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, dostluk ve hoşgörü köprülerinin kültürden geçtiğini belirterek, "Büyükelçilik olarak burada iki ülke arasındaki dostluk ve iyi ilişkileri geliştirmek için kültürel faaliyetler yapıyoruz. Bu da üçüncüsü, son üç ayda. Şimdi kültür iki ülkeyi birbirine yaklaştıran en önemli unsur. Biz bu faaliyetleri her alanda yapıyoruz. Bugün de klasik müzik konseriyle yapıyoruz. İki ülkeyi aynı zamanda bir araya getiren soydaşlarımız da var. Soydaşlarımızın da mevcudiyeti ve huzuru bizim için çok önemli. Bugün de herkes bir arada mutlu mesut anlar yaşayacağız diye ümit ediyoruz" dedi.

Nadejda Belediye Kültür Merkezi Orkestra Şefi Kiril Lambrev ise küçük yaştan itibaren Türk müziğine aşina olduğunu söyledi. Lambrev, Cemal Reşit Rey gibi ismi dünyaya mal olmuş bir bestekârın uyarlamalarını seslendirmenin onur olduğunu belirtti. Lambrev, "Orkestra şefi olarak dünyanın farklı yerlerinde çalışım. Rusya'da, Türkiye'de şeflik yaptım. Besteci olan dedem de Türk müziği uzmanıydı. Hatta Türklerin yaşadığı bir yerde yaşıyorduk ve düğünlerimizde, bayramlarımızda hep bu müziği söylerdik" diye konuştu. Sofya'daki konsere Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nden temsilciler, müftülük, diplomasi çevreleri, iş insanları, soydaşlar ve Bulgar sanatseverlerden oluşan kalabalık davetli topluluğu katıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Konserden detaylar

Konseri izleyenler

Büyükelçi Hasan Ulusoy ile röp.

Konserden şarkılar

Detaylar Haber-Kamera: SOFYA (Bulgaristan), (DHA) ============================================ D&R Trabzon'da yeni mağazasını açtı Kültür sanat ve eğlence dünyasının yeniliklerini tek çatı altında birleştiren D&R, Trabzon'da 200'üncü mağazasını hizmete sundu.

Türkiye'de her geçen gün arttırdığı mağaza sayısına bir yenisini daha ekleyen D&R'ın Trabzon Meydan mağazası hizmete açıldı. Açılışa, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, D&R yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı. D&R'ın 'cadde' konseptli yeni mağazası, Trabzon'da Atatürk Alanı'nda ziyaretçileriyle buluştu. Kentte yer alan tarihi belediye eski binasının, dokusu bozulmadan restore edilmesiyle hizmete açılan D&R, 150 metrekarelik alanda; 15 bin ürün ile hizmet vermeye başladı. Açılışta, yazar İclal Aydın da okurlarıyla buluştu. İclal Aydın, açılışı yapılan D&R Trabzon Meydan mağazasında gerçekleşen imza gününde, çok satanlar listesinde, üst sıralarda yer alan kitaplarını okurları için imzaladı. Böyle bir mekanın ilk yazarı olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden İclal Aydın, "Trabzon'da bir tane daha D&R olmasından dolayı çok mutluyum. D&R hepimiz için çok önemli, kitabımızın raflarda olması, okurla buluşması, okuru ve yazarı böyle etkinliklerle buluşturuyor olması çok değerli. Üstelik böyle güzel tarihi bir binada, bu kadar güzel bir mekânın ilk yazarı olmak da inşallah bana da uğurlu gelirö dedi.