DHA YURT BÜLTENİ -13

Aksaray'da kaza: 1'i ağır, 2 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında toprak alana girdi. Kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Aksaray- Ihlara karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Davut Özkay (38) yönetimindeki 68 RA 623 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tepenin eteklerindeki toprak alana girdi. Kazada, Özkay ile yanındaki Aşire Özkay (60) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aşire Özkay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Tek tipleştirilen bir kadın modeli oluşturulmaya çalışılıyor

SÜMEYYE Erdoğan Bayraktar, kadınlara yabancıların gözlükleriyle bakmadıklarını belirterek ,"Ne yazık ki günümüzde küresel bir fabrika tek bir tür kumaş dokurcasına herkesi tek tipleştiren bir kadın modeli oluşturmaya çalışıyor" dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 45’inci temsilciliğini Aksaray'da açtı. Kültür Park Gala Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Aksaray Valisi Ali Mantı, milletvekilleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende konuşan Kadem Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Şehri Süleyha olarak nitelendirilen iyi ve güzel insanların yaşadığı yer Cemaleddin-i Aksaray-i’nin, Somuncu Baba’nın şehri Aksaray'ın bulunduğu topraklarda 45’inci temsilciliğimizi açmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu topraklar bizim için gurur kaynağıdır. Üstünlük ancak takva iledir, düsturu ile hareket ederek Allah katında insanın değerinin yaşadığı topraklarda sağladığı fayda ve gösterdiği fedakârlık ile ölçülebileceğine inanıyor ve olanın insan ile bir araya gelerek bu yolda yürümek olduğunu düşünüyoruz. Bizler kurulduğumuz günden bu yana kadın ve erkeklerin hep birlikte toplumu inşa etmek ile mükellef olduğunu biliyoruz. Bu sebeple adalet, hakkaniyet ve dengenin toplumun en küçük yapı taşı olan aileden başlayarak tüm insanlığa yayılması için mücadele ediyoruz" dedi.

KADINLARA YABANCILARIN GÖZLÜKLERİYLE BAKMIYORUZ

KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da, kadınlara yabancıların gözlükleriyle bakmadıklarını belirterek şunları söyledi:

"KADEM, bu toprakların birikiminin harmanlandığı bir mecra. KADEM olarak bizler bu toprakların kadınlarına yabancıların gözlükleriyle bakmıyoruz. Sorunlarımızı kendi değerlerimiz, kendi kavramlarımız, kendi hassasiyetlerimiz ışığında ele alıyoruz. KADEM’in en önemli motivasyonlarından biri kadınlarımıza kendi özlerini muhafaza etmenin en büyük özgürlükleri olduğunu hatırlatmaktır. Ne yazık ki günümüzde küresel bir fabrika tek bir tür kumaş dokurcasına herkesi tek tipleştiren bir kadın modeli oluşturmaya çalışıyor. Bizlere de özgürlük, eşitlik, demokrasi gibi değerlere ancak onların kalıplarına sorunsuz bir şekilde girersek ulaşabileceğimizi söylüyor. Dolayısıyla o fabrikanın tek tip ürünü haline gelmez isek eksik olduğumuzu hissettiriyor. Oysa bizim kendi referanslarımıza kendi değer kriterlerimize ihtiyacımız var" diye konuştu.

'KADINA YAPILAN DESTEK AİLEYE YAPILAN DESTEK DEMEKTİR'

Kadına yapılan her desteğin aileye yapılan destek demek olduğunu ifade eden Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Aile, adeta bir şehrin surları gibi toplumları muhafaza eder ve korur. Aile insani değerlere aşılandığımız bir ocaktır. KADEM olarak ailenin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden her türlü toplumsal hastalıkla mücadele ediyoruz. Ve şunu da biliyoruz ki kadına yapılan her destek aileye yapılan destek demektir. Donanımlı, üretken, hayırlı, her anlamda sağlıklı ve mutlu kadınlar hem ailelerin hem de her katmanıyla toplumların güçlenmesinde hayati rol oynarlar. Yerel yönetimlerde kadınların etkin varlığı o şehrin aydınlatılmasından tutun kaldırım düzenine, sosyal hizmetlerine kadar birçok düzenlemenin kadınların ve ailelerin de ihtiyaçları gözetilerek yapılması demektir. Aksaray’ın kadınları artık çok büyük bir ailenin KADEM ailesinin bir parçasıdır" dedi.