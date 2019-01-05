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DHA YURT BÜLTENİ -13

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 17:41 | Son Güncelleme

DHA YURT BÜLTENİ -13 Şehit Mehmetçikler'in kardan heykellerine yoğun ilgi (2) KARDAN HEYKELLERİN AÇILIŞI YAPILDI Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan Mehmekçikler anısına yaptırılan kardan heykellerin açılışı yapıldı.

DHA YURT BÜLTENİ -13

Şehit Mehmetçikler'in kardan heykellerine yoğun ilgi (2)
KARDAN HEYKELLERİN AÇILIŞI YAPILDI

Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan Mehmekçikler anısına yaptırılan kardan heykellerin açılışı yapıldı. 8 metre yüksekliğindeki heykel üzerine asılan Türk bayrağı da Gençlik ve Spor Makanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile törene katılanlar tarafından açıldı. Heykele kırmızı karanfil bırakan Bakan Kasapoğlu şunları söyledi:
"Şehitlerimizin bize emanet olarak bıraktığı bu vatana sahip çıkmak için, gençlerimizi bu bilinçle yetiştirmek için, tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu organizasyonda gerek bakanlık olarak gerek diğer bakanlıklarla işbirliği ve Kars ilimizin tüm yetkilileriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik 8'inci yılına giriyor. İnşallah yarın tüm şehitlerimizi bu yürüyüş vesilesiyle yadedeceğiz, onları rahmetle, minnetle anacağız. Biz Spor Bakanlığı olarak gençliğimizin bu ruhla yetişmesi yönünde tüm imkanlarınmızı ortaya koyuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon bunlardan bir tanesi. Ülke genelinde tüm gençlik merkezlerinde gerek Sarıkamış'ı gerek Çanakkale'yi pek çok anımızı, şühedamızın bize bıraktığı emaneti, diri tutma noktasında gayretlerimiz ve etkinliklerimiz var. İnşallah yarın ki organizasyonu hayırlısıyla, bu çerçevede gerçekleştireceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun heykellerin açılış törenine katılması
-Açılış töreni
-Türk Bayrağının heykellerin üzerinden kaldırılması
-Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun konuşması
-Heykellerden detay
-Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlunun fotoğraf çektirmesi

SÜRE: 04.51 BOYUT: 583 MB

Haber:Turgay İPEK

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