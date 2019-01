DHA YURT BÜLTENİ -13

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleriyle dans etmeyi siyaset sananlar bin pişman olacaklar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa sokaklarının karıştığını söyleyerek, "Dün kurumlarımız içindeki ihanet şebekelerini kullanıp Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlar bugün kargaşalardan gelemiyorlar. Türkiye'yi tehdit etmesi için silahlandırdıkları terör örgütleri eninde sonunda bunlar kendi başlarına bela oldu. Terör örgütleriyle dans etmeyi siyaset sananlar bin pişman olacaklar. Ama iş işten geçmiş olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit'te, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda partisinin ilçe belediye başkan adaylarını tanıtımına katıldı. Aday tanıtım programında konuşan Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde de Kocaeli'nin yüzümüzü güldüreceğine inanıyorum. AK Parti kadroları bu seçimlerde Kocaeli'nde daha çok çalışacak ve daha çok insana ulaşacak ve 12 ilçemizde ve büyükşehirde AK Parti'nin zafer sancağını şehrimizde dalgalandıracaklardır. Bu şehir sanayinin, ticaretin, emeğin, gayretini iyi bilir. 31 Mart seçimlerinde AK Parti teşkilatlarına büyük işler düşüyor. Rabbim bizlere gerek Selçuklu, gerek Osmanlı, gerek Cumhuriyetin kuruluşunda öncü olan liderlerle beraber yeni bir tarih yazmayı nasip etsin. 12 ilçeyi 31 Mart akşamı AK Parti olarak sancağı dikiyoruz. Adres değiştirerek il ve ilçelere gelmiş üyelerinizle hemen irtibata geçmelisiniz. Oy verme hakkı kazanan her genci ekonomik, sosyal, kültürel haklar konusunda bilgilendirip partimizde siyaset yapmaya davet edeceksiniz." dedi.

Kocaeli'nde kişi başına düşen gelirin 18 bin dolara ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özel sektörün şehrimize yaptığı yatırımlar kamu yatırımlarıyla birleştiğinde ortaya devasa yatırımlar çıkıyor. 27 katrilyon lira Kocaeli'ne yatırım yaptık. Kocaeli Üniversitesi'ni yeni yatırımlarla büyüttük. Kocaeli üniversitemiz ülkemizin önde gelen eğitim ve öğretim kurumlarından biridir. Yüksek öğrenim öğrencilerimiz için yurt binalarını şehrimize kazandırdık. Bunlara 2 bin 550 kapasiteli yeni yurt binalarını ekliyoruz. Gebze, Darıca, Gölcük gençlik merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları inşa ettik. Toplam 80 adet sağlık tesisi yaptık. Kocaeli'nde ihtiyaç sahiplerine 1,5 milyar destek sağladık. Çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri laf üretir biz iş üretiriz iş. İstanbul İzmir Otoyolunun en önemli ayağı Kocaeli'nden geçiyor. İstanbul'dan İzmir'e olan mesafeyi 3,5 saate düşürdük. Çok önemli bir proje. Aynı şekilde Kuzey Marmara Otoyolunun Kurtköy- Akyazı kesiminin bir bölümünü trafiğe açtık. İzmit Kandıra yolu köprüleri inşa ediliyor. Kalan kısmı önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Biz yaparız onlar konuşur. Yapımı devam eden hızlı tren projeleri tamamlandığında Kocaeli birçok il merkeziyle bağlanmış olacak. Sanayinin ekonominin can damarlarından biri olan Türkiye'nin en modern lojistik merkezi Köseköy Lojistik Merkezinin ilk etabını açtık" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE DANS ETMEYİ SİYASET SANANLAR BİN PİŞMAN OLACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan döviz ve faizin kullanılarak ülkemizi tökezletmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bay kemal biz sadece Kocaeli'deki çiftçilerimize 348 milyon lira tarımsal destek verdik. Vereceğiz demiyorum verdik. Göründüğü her alanda tarihi hizmetlerle buluşturduk Kocaeli'yi. Geçenlerde ana muhalefetin başında bir zat sözcüleri diyor ki, 'AK Parti döneminde enflasyon zirve yaptı'. Bu adam maliyeci. Ben onların koalisyon hükümetlerinde bulunduğu dönemde de 14 yıllık ortalama 70,3 enflasyon. Hele hele bunlardan bir tanesi tavan yapan yıl o da 1994'de 120,3 DYP, SHP. İnanın biz biliyorsunuz kargayı sesinden tanırız. SHP'yi inkar ediyorlar. Gelelim bizim döneme. 16 yıl bizim iktidarımızda enflasyon ortalaması 9,5'dir. Yahu 70 nere 9,5 nere. Böyle yalan olur mu? Alışmışlar. Başlarındaki ne ki. Lokomotif nereye giderse vagon da oraya gider. Kocaeli demek Türkiye demektir. Kocaeli'nde sıkıntı varsa Türkiye'nin her tarafında sıkıntı var demektir. Ülkemizin başına kara bulutlar toplamak isteyenlerin oyunları bitmiyor. En son döviz ve faizi kullanarak ülkemizi tökezletmeye çalıştılar, aldığımız tedbirlerle bertaraf ettik. Cari işlemler açığı son 20 ayın altına geriledi. Bu bir müjdedir. Her kesime destek paketleriyle milletimizin yanında yer aldığımızı gösteriyoruz. Bu millet isterse başarır. Bir süredir belediye başkan adaylarımızı açıklamak için şehirlerimizi ziyaret ediyorum. Gittiğimiz her yerde insanlarımızın kararlılığını görüyorum. Son ekonomik tuzakla milletimizin azmini kamçılamıştır. Ya iyi bir hamle yapıp üst lige çıkacağız yada bulunduğumuz yerde patinaj yapıp bulunduğumuz yerde kalacağız. İngilizlerin kuruluşu açıklama yaptı. 2030'da ABD 3. sıraya Türkiye 5. sıraya yükselecek dedi. Biz demedik. Kredilerle ilgili şirket söylüyor. Gerektiğinde 7 düvele meydan okumaktan çekinmiyoruz. Avrupa sokakları nasıl karıştı. Dün kurumlarımız içindeki ihanet şebekelerini kullanıp Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlar bugün kargaşalardan gelemiyorlar. Türkiye'yi tehdit etmesi için silahlandırdıkları terör örgütleri eninde sonunda bunlar kendi başlarına bela oldu. Terör örgütleriyle dans etmeyi siyaset sananlar bin pişman olacaklar. Ama iş işten geçmiş olacak."

'ÖNÜMÜZÜ KESMEK İÇİN İTTİFAK KURUYORLAR'

Erdoğan ülkeye hizmet etmek için 'Cumhur' ittifakını kurduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"15 Temmuz destanının tüm hesapları altüst eden bir olaydır. Bizi ayıramayacaklar. Bizde ayrılık, küskünlük yok. Affedici olacağız. Eğer Türkiye eski Türkiye olsaydı bugün Suriye'de o terör koridoru da kurulmuştu. Irak, Filistin'de eser kalmamıştı. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu dünyadan siyasetçiler, akademisyenler herkes bize ifade ediyor. Bu süreçten rahatsız olanlar her gün yeni oyunlarla, bahanelerle karşımıza çıkıyorlar. Biz gerçekleri bildiğimiz için siyasi ve diplomasinin gerekliliğini yerine getirmekle kendi yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz. Bu gerçekleri göremeyenler CHP, HDP gibi nasipsizler önümüzdeki seçimlerde önümüzü kesmek için karşımızda ittifak kuruyorlar. Bir tarafta ülkeye hizmet için Cumhur ittifakını kurduk. Diğer tarafta zillet ittifakı var. Bahçeli deyimiyle benim deyimimle illet ittifakı var. Gençler, hanımlar onun için çok çalışacağız. Bu zillet bu illet ittifakına 31 Mart akşamı düşünmediği dersi vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında tribünlerde bulunan bir çocuk 'dede' diye hatip etti. 13 yaşındaki Emirhan Soydan gözyaşlarına boğulduğunu gören Erdoğan, "Ağlamak yok, ağlarsan burada beni de ağlatırsın" dedi.

KOCAELİ ADAYLARI

Kocaeli'de Karamürsel ilçesi haricinde tüm belediye başkanlıklarında değişime gidildi. İzmit ilçesinde Azize Sibel Gönül, Başiskele ilçesinde Yasin Özlü, Derince ilçesinde Zeki Aygün, Körfez ilçesinde Şener Söğüt, Gebze ilçesinde Zinnur Büyükgöz, Dilovası ilçesinde Hamza Şayir, Kartepe ilçesinde Mustafa Kocaman, Karamürsel ilçesinde İsmail Yıldırım, Kandıra ilçesinde Adnan Turan, Gölcük ilçesinde Ali Yıldırım Sezer, Çayırova ilçesinde Bünyamin Çiftçi ve Darıca ilçesinde Muzaffer Bıyık aday gösterildi.

İZMİT'TE İKİ KADIN ADAY YARIŞACAK

Ak Parti İzmit'te eski milletvekili ve partinin eski kadın kolları genel başkanı Azize Sibel Gönül'ü aday gösterirken, CHP ise Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'i aday gösterdi.