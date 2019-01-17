DHA YURT BÜLTENİ-13

Hasta yakınının kadın doktora saldırısına tepki gösterildi (3)

TUTUKLANDI Turgutlu Devlet Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun'u (46) darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını Mustafa F., sevk edildiği adliyede tutuklandı. TURGUTLU (Manisa), (DHA) =================== Bolu Dağı'nda eşsiz kar manzarası BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu kesimi kar yağdığında zaman zaman sürücülerin korkulu rüyası haline gelirken, yağış sonrası oluşan manzara ise ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.

Ankara ile İstanbul gibi iki büyük kenti birbirine bağlayan D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi, özellikle yoğun kar yağışında sürücülerin korkulu rüyası haline geliyor. Ancak kar yağışı sonrası kendini gösteren güneşle birlikte Bolu Dağı'nda ortaya çıkan manzaranın seyrine doyum olmuyor. Ankara ve İstanbul arası yolculuk yapanlar, yapraklarını dökmüş ağaçlarla beyaz örtünün buluştuğu Bolu Dağı'nda durarak, manzarayı izliyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bolu Dağı manzarası drone görüntüsü HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

======================== Menderes'te yeni bir düden daha oluştu İZMİR'de geçen haftaki aşırı yağışlar sonrasında Menderes ilçesinde yağmur sularının toplandığı tarım arazisinde derin çatlaklarla düden oluşumu devam ediyor. Arazideki suların çekilmesiyle yeni bir düden daha oluşurken, vatandaşlar çevre köylerden gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. İzmir'de geçen hafta üç gün aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. En fazla yağış düşen bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle yer altındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yer altına şelale şeklinde akmaya başlaması ilginç görüntü oluşturdu. Düden olarak bilinen bu oluşum herkesin ilgisini çekti. Arazide yeraltına akan suyun azalmasıyla, yeni bir düden daha oluştu. İlk günkü gibi şelaleyi andıran görüntüyü görmek için vatandaşlar çevre köylerden araçlarıyla bölgeye akın etti. İlginç görüntülerin oluştuğu bölgeye gelen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

'KÖYÜMÜZ MEŞHUR OLDU' Karakuyu sakinlerinden çiftçilikle uğraşan Hasan Coşkun, "Karakuyu köyünde aşırı yağış nedeniyle geçen hafta sel olmuştu. Bu bölgede de çatlakların oluşmasıyla düdenler meydana geldi. Bugün su seviyesinin azalmasıyla ikinci bir çatlak daha oldu. Su içine akıyor. Bu suyun biz çiftçiler için yararlı olacağını düşünüyoruz" dedi. Harun Gülcan Geçen de "Yağmurlardan dolayı arkamda gördüğünüz görüntü oluştu. Köyümüz de bu sayede meşhur oldu. Herkes fotoğraf çektirmek için geliyor. Biz de arkadaşlarla fotoğraf çektirmek için geldik" dedi. Oluşan düdeni görmek çin komşu köyden geldiğini belirten İbrahim Kıyak, "Ben Gölova köyünden geliyorum. Bu çatlağı ve akan suyu görmek için geldik. Biraz tehlikeli görünüyor" diye konuştu. Öte yandan havadan da görüntülenen bölgede ilk oluşan düdendeki suyun çekilmesiyle çatlağın büyüklüğü ortaya çıktı. İkinci çatlakla birlikte bölgede ilginç görüntüler oluştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çatlaklardan görüntü

- Drone çekimleri

- Vatandaşlarla röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera-Drone: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) ================================== Burası deniz değil Amik Ovası ÇUKUROVA bölgesinde son günlerde etkisini gösteren yoğun yağışlar Tahtaköprü Barajı ve 17 Mart Afrin Barajı’nda su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Barajlardaki kapakların açılmasıyla Amik Ovası’nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne bağlı Karacannık, Kumtepe Mahalleleri tamamen sular altında kalırken, Özkurtuluş ve Sulukuy'de kısmen etkilendi. Bu arada bir bölümü ekili ve boş olmak üzere binlerce dekar alanda sular altında kaldı. Başta Karacannık mahallesi olmak üzere Kumtepe Mahallesi’nde yükselen suların etkisinde kalması sonucu yaklaşık 30 ev tahliye edildi. Vatandaşlar ya yüksek yerlere ya da Reyhanlı’daki yakınlarının yanına taşındı. Bunun yanında küçükbaş ve kanatlı olmak üzere çok sayıda hayvanında telef olduğu belirtildi. Başta Karacannık ve Kumtepe olmak üzere yerlerde bir çok bölgede dün akşamdan bu yana tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapıldı. Öte yandan sel suları nedeniyle okullara da gidilemeyince Kaymakamlık tarafından Karacannık, Kumtepe, Özkurtuluş ve Suluköy Mahallelerinde yarın da dahil olmak tatil edildi. Bir sağlık ocağı da sular altında kaldı. Bölgede ise AFAD, UMKE ekiplerinin yanı sıra Jandarma Komutanlığı ve ambulans ekipleri de mahallelerde acil hastalara yardımcı olurken, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından ihtiyaçlar gideriliyor.

6 YIL SONRA YENİDEN SEL Mahalle sakini Ahmet Döner, Tahtaköprü ve Afrin Barajı’nın açılması ve yağmur suları nedeniyle oluşan selin 1-1,5 metreyi bulduğunu söyledi. Barajın açılması nedeniyle gece suyun yükseldiğini ve bazı hayvanlarının telef olduğunu belirten Döner, sıkıntı çektiklerini kaydetti. Bundan 6 yıl önce yaşanan selde 11 yaşında olan Merve Döner ise, doğal afeti 6 yıl sonra yeniden yaşadığını belirterek, "Ben ortaokul birinci sınıfa giderken de bu afeti yaşamıştım. Aradan 6 yıl geçti. Kurutulan Amik Gölü kendine ait olanı istiyor. Hatta bu yıl daha şiddetli geldi. Evlerimiz sular altında kaldı. Umarım daha da yükselmez" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Karacannık Mahallesi sular altında

-Evlerin hali

-Ova deniz gibi

-Akan sular

-Röpler

-Detaylar

SÜRE: 7’02’’ BOYUT: 787 MB Haber Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA) ============================ Tırnakçıyı güvenlik kameraları ele verdi İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'NİN Derince ilçesinde bir medikal malzeme dükkanından tırnakçılık yöntemiyle 300 TL çalan yankesici yakalandı. Güvcenlik kameraları sayesinde yakalanan Ü.Ç.'nin benzer suçlardan 17 sabıkasının olduğu belirlendi.

19 Aralık 2018 günü Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çavdar Caddesi üzerinde bulunan bir medikal malzeme dükkanına gelen kişi, burada dükkandaki kasiyerin kafasının karıştırarak tırnakçılık yöntemiyle 300 TL çaldı. Kapanış saatinde kasada açık çıkması üzerine güvenlik kameralarını izleyen dükkan sahibi, kayıtlarda hırsızlığı fark etmesi üzerine polise haber verdi. Kamera kayıtlarını incelemeye alan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dükkandan para çalan zanlının daha önce benzer suçlardan 17 adet suç kaydı olan Ü.Ç.(48) olduğunu tespit etti. Polis, Ü.Ç.'yi, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenler'de yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Ü.Ç., adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zanlının para çalma anı

-Zanlının asayişten çıkışı

-Detay HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA:Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ====================== Sivas'ta KKKA hastalığı için çalıştay YAZ aylarında sıkça görülen ve zaman zaman ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olduğu için korkulu rüya haline gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı yerli ve milli ilaç geliştirilmesi amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) çalıştay düzenlendi. Çalıştayda konuşan SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi bölgemizin, özellikle Sivas'tan başlamak suretiyle Kelkit Vadisi'nde fazla görülen hastalık. Bunun çözüm yolunun da buralarda görüşülmesi, tartışılması, ilaç geliştirilmesi, serum geliştirilmesi veya aşı geliştirilmesi önemli" dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazif Elaldı'nın yer aldığı 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşine Karşı Yeni, Millî ve Modern Antiviral İlaç Geliştirilmesi Çalıştayı' yerleşke içindeki Mihmandar Otel'de gerçekleştirildi.