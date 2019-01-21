DHA YURT BÜLTENİ -13

Seyhan Nehri suları kent merkezine taştı Adana'da taşkın riskine karşı baraj kapaklarının açılması sonucu Seyhan Nehri kıyısındaki yürüme yolu ve bisiklet parkuru sular altında kaldı.

Kent genelindeki aşırı yağış nedeniyle geçen hafta Seyhan Barajı kapaklarının açılmasıyla saniyede 815 metreküp su, Seyhan Nehri'ne bırakıldı. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin taşmasıyla, Karataş, Yumurtalık, Yüreğir, Ceyhan ve Seyhan ilçelerindeki 200 bin dönümü aşkın tarım arazisi sular altında kaldı. Tarım arazilerinde ekili buğday, marul, lahana, karalahana ve narenciye ürünleri kullanılamaz hale gelirken Toroslar'daki karların erimesiyle sular altında kalan alanlar da arttı.

Seyhan Nehri'nin kent merkezindeki Merkez Park yakınlarında kıyısında bulunan yürüme yolu ve bisiklet parkuru da baraj kapaklarının açılması sonucu sular altında kaldı. Spor yapan ve manzarayı izlemeye gelen çok sayıda kişinin güzergahını değiştirdiği görüldü. Aralıklarla devam eden sağanak yağışın sürmesi halinde baraj kapaklarından saniyede 900 metreküpe kadar su bırakılabileceği, bu durumun ise Çukurova'nın büyük bölümünü sular altında bırakabileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Drone görüntüsü

- Genel ve detaylar SÜRE:02'32" BOYUT:280 MB Haber-Kamera:Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA) =================== Kamyonetin çarptığı evin mutfak bölümü çöktü Trabzon’un Araklı ilçesinde Tülay Y., kontrolünü yitidiği kamyonetle önce elektrik direğine ardından bir eve çarptı. Taşıyıcı kolonu yıkılan evin mutfak bölümü çöktü. Kazada, sürücü ve yanındaki eşi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Araklı ilçesi Yiğitözü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tülay Y. (38) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 61 K 8024 plakalı kamyonetle önce elektrik direğine ardından Yakup Özçiçek'e ait evin kolonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kolonu yıkılan evin mutfak bölümü çöktü. Sürücü Tülay Y. kamyonette sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Sürücü Tülay Y. ile yanındaki eşi Sabri Y. ambulansla kaldırıldığı Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Kaza sırasında kimsenin bulunmadığı evde maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası olay yerine geldiğini anlatan İrfan Özçiçek, "Büyük bir ses duyduk. Hemen geldik baktık ki kamyon eve çarpmış. Kamyonettekileri çıkardık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Evden detaylar

Kamyonetten detaylar

Komşularla röp. Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-DHA ================= Yazın biçtikleri otları kışın kızakla köye taşıyorlar Hakkari'de hayvancılık yaparak geçimini sağlayan köylüler, yazın dağlarda biçip biriktirdikleri otları, kış mevsiminde kızaklara yükleyip zorlu yolculuğun ardından evlerine getiriyor.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Ağaçdibi köyünün sakinleri, yaz aylarında, kışın hayvanlarına yedirmek için dağlarda ot biçiyor. Köylüler otları, daha rahat taşımak için köye 3 kilometre mesafedeki yüksek bir alanda topluyor. Kış mevsiminde yağan karla birlikte köylüler, otları kızaklara yükleyip, köye indiriyor.

Kızakla ot taşıyan köy sakinlerinden Ekrem Turan, yıllardır bu yöntemi kullandıklarını belirterek, “Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Yazın yaklaşık bir ay boyunca dağlarda biçtiğimiz otları, belirli noktalara toplayıp kışın kızakla köye taşıyoruz. Hava sıcaklığının eksi 13 dereceye kadar düştüğü dondurucu soğukta bunu yapıyoruz" dedi.

Adil Adıyaman ise yıllardır hep terörle anılan bölgenin artık tarım ve hayvancılıkla anılmasını istediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köylülerin hazırlanması

- Güvenlik korucusu Adil Adıyaman konuşması

- Dağdan otları indirilmesi

- Köylülerden Ekrem Turan konuşması

- Genel Detay BOYUT:436 MB

SÜRE:3 DK 53 SN Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- ================== Kayıp genç 3 gündür aranıyor Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 gün önce evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 2 çocuk babası Semih Mutlu(29)’nun bulunması için ekipler seferber oldu.

İnegöl’ün Huzur mahallesindeki evinden Cuma günü akşam saatlerinde çıkan ve psikolojik sorunları olan Semih Mutlu, gece eve gelmedi. Sabaha kadar bekleyen ailesi, çevrede araştırma yapıp başarılı olamayınca karakola giderek ihbarda bulundular. Cumartesi ve Pazar gününden itibaren mahallenin her sokağında genci arayan emniyet ekipleri, ormanlık alanlarda aramalar yapılması için AFAD ekiplerine haber verdiler. Bu sabah İnegöl’e gelen AFAD ekipleri Huzur Mahallesinin çevresindeki ormanlık alanda yaya olarak arama başlattılar. 3 gündür aranan gençten henüz haber yok.

Görüntü dökümü:

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-genel görüntü

-ekiplerin arama çalışmaları

-detaylar Görüntü süresi:1.48 DK boyut 201 MB Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (DHA) =================== Kırıkkale'de denetimli hükümlüler okul boyadı Kırıkkale'de Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde denetimli serbestlik tedbiri altındaki 8 hükümlü, okul binasını boyadı.

Şehitler İlköğretim Okulu'nda düzenlenen programa, Vali Yunus Sezer, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, ilgili yetkililer ve denetimli serbestlik tedbiri altındaki 8 hükümlü katıldı. Program öncesi Vali Yunus Sezer, hükümlüler ile görüştü. Sekiz hükümlü daha sonra okul duvarını boyadı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, etkinliğin tüm yurtta eş zamanlı başladığını söyledi. Başsavcı Ayaz, "Bugün Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün, 'Denetimli Serbestlik ve Kamuya Çalışma Cezası' yükümlüğü altındaki mahkumlardan oluşan 8 kişilik bir ekiple bir okulumuzu tadilat ve okulun boyasını yapmak üzere toplandık. Şu anda Kırıkkale'de 65 hükümlümüz bu şekilde kamuya yararlı işlerde çalışmaktadırlar. İlerleyen günlerde sayın valimizin de bilgisi dahilinde diğer okullarda da devam edecek. Bu şekilde boya, badana, temizlik, tadilat işlerinde çalışacaklardır. Bu vesile ile okullarımıza destek olacağız" dedi.

Vali Yunus Sezer, daha önce okul aile birliği tarafından okulun boyanmasının planlandığını belirterek, "Güzel bir faaliyet, 81 ilimizde uygulanıyor. Başsavcımızın da bahsettiği gibi Ankara'da Bakanlarımızın katılımı ile başladı. Çalışma güzel olur. Arkadaşlar faydalı bir çalışmaya imza atarak cezalarını çekiyorlar hem de kamuya yararlı bir faaliyet olur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Okuldan görüntü

-Hükümlülerin çalışması

-Açıklamalar

-Detay Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) ================ Köpeğin çalınması güvenlik kamerasında Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir evin önündeki köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin otomobile alarak çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün saat 18.45 sıralarında sahibi Şahin Çimi tarafından tuvalet için kulübesinden çıkartılan Alman Shorl Pounter cinsi köpek evin önünde dolaştığı sırada, köpeğin yanına gelen plakası alınamayan otomobilin içerisindeki kişi ya da kişiler, köpeği araca çağırıp otomobile alarak uzaklaştı. Hırsızlık anları bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Köpeğin sahibi Şahin Çimi de polise başvurdu. Polis köpeğin bulunması için çalışma başlattı. (Görüntü dökümü:

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-Olay anı güvenlik kamerası Haber-Kamera: Ali SAYLAM/SEYDİŞEHİR,(Konya)(DHA)) ====================== Bitlis'te 160 hükümlü, yarıyıl tatili boyunca okulları temizleyecek

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, haklarında kamuya yararlı işte çalışma şartı bulunan hükümlüler, yarıyıl boyunca kent genelindeki okullarda boya, tadilat, tamirat ve temizlik yapacak.

Ceza infaz kurumlarından denetimli serbestlik kapsamında salıverilen ve haklarında kamu yararına çalışma şartı getirilen hükümlüler, kamu kurumlarında boya, badana, temizlik, bahçıvanlık, tadilat, tamirat, klima bakımı gibi işlerde toplum yararına çalışmalarda bulunuyor. Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında, denetim serbestlik tedbiri altındaki 160 yükümlü, Bitlis'te 18 Ocak- 4 Şubat 2019 tarihleri arasında yarıyıl tatili boyunca okullarda boya, tadilat, tamirat ve temizlik yapacak.

Hükümlülerin okullardaki çalışmasını, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya, Bitlis İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nedim Yoldaş ve okul idarecileri denetledi. Vali Çağatay, Adalet ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında yapılan protokol kapsamında çalışmaların başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Uygulama kapsamında, denetimli serbestlik hakkından faydalanan hükümlüler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların tamamında yarıyıl tatili boyunca bakım, onarım çalışmalarını yürütecekler. Tatvan ilçemizde yaklaşık 25 arkadaşımız okullarda bakım onarım gerçekleştirecekler. Denetimli serbestlik gerçekten güzel bir uygulama. Ceza infaz uygulamasından faydalanıyor. Sosyal hayatına devam ediyor ve aynı zamanda ailesinin yanında bulunuyor. Ama, en güzeli, kamu kurumlarımız onlar sayesinde daha güzel bir hale geliyor. Uygulamada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

'UYGULAMA TÜM TÜRKİYE'DE VAR'

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ise Türkiye'nin tüm illerinde uygulamanın başladığını belirterek, "Hiçbir zaman toplumda suç ve suçlu yoktur. Suçu işleten toplum ve toplum koşullarının iyileştirilmesi vardır. 'Eğer bu toplum koşulları iyileştirilirse, suç ortadan kaldırılabilir' düşüncesindeyiz. Bu kapsamda arkadaşlarımız mahkemelerimizin vermiş olduğu kararlar çerçevesinde kendi mahkumiyetlerinden sonra, kendi rızalarıyla kamuya yararlı işte çalışmayı kabul eden arkadaşlarımız işlerinin başındalar. Bu proje kapsamında arkadaşlarımızın katkılarıyla ilk önce okullarımızın temizlik işlemleri, ardından yaz tatilinde ise boya, badana işlemlerinin yapılması konusunda bir plan yapılmıştır. Onların da bu durumdan memnun olacağını düşünüyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi koşullarda okumasına bir kartı sunmuş olacaklar. İnşallah buna benzer projeler çoğalır. Toplum ve entegrasyon arasındaki tüm problemleri ortadan kaldıracağımız daha güzel projelerle bir araya geliriz" diye konuştu.