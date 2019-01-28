DHA YURT BÜLTENİ-13

ANTALYA'DA BUSE'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI (EK)

1)BUSE'Yİ DEREYE SAVURAN HORTUM 4 KİLOMETRE ÖTEDEN GELDİ Antalya'nın Kemer ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü Kader Buse Acar ve annesi Ayla Akkın'ı Ağva Deresi'ne sürükleyen hortumun, olay yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 700 yıllık Phaselis Antik Kenti'nde başladığı belirlendi. Hortumun, Olimpos Beydağları Milli Parkı içinde yaklaşık 4 kilometre karada ilerleyerek Ağva Deresi'ne ulaştığı belirtildi. İlk tespitlere göre hortumun, güzergahındaki yaklaşık bin 500 çam ve sedir ağacını devirdiği tespit edildi.

Kemer Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, hortumun ormana verdiği zararı tespit çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan hortumun dereye sürüklediği araçtan yaralı kurtulan Kader Buse Acar'ın annesi Ayla Akkın'ın tedavisi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sürüyor. Akkın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Görüntü dökümü:

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- Drone ağaç görüntüsü

- Alandan görüntü

- Antik kent görüntü Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA

=============================================== 2)CHP MARMARİS İLÇE YÖNETİMİ İSTİFA ETTİ MARMARİS'te, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) asil ve yedek ilçe yönetim kurulu üyeleri görevlerinden ve partilerinden istifa etti. CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay, istifalarla ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Bizler isimlere takılmıyoruz, antidemokratik hareketler ve ilçe teşkilatının kararlarına saygı duyulmamasına tepki olarak istifa ediyoruz" dedi.

CHP Parti Meclisi'nin (PM), Marmaris'te 3 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Ali Acar'ın yerine Mehmet Oktay'ı aday göstermesi bazı tepkilere neden oldu. PM'nin bu kararının ardından CHP Marmaris İlçe Örgütü, bu sabah toplantı yaptı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay ile asil ve yedek toplam 31 yönetim kurulu üyesi görevlerinden ve partilerinden istifa etme kararı aldı. Karar basın açıklamasıyla kamuoyuna da duyuruldu.

Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay, görevlerinden ve CHP'den istifa etmelerinin gerekçesini; isimlere takılmadıklarını, seçim takvimi öncesi ve seçim takvimine girilen 2,5 aylık süreçte ilçe teşkilatının kararlarına saygı duyulmaması olarak açıkladı. Akbay, şunları kaydetti:

"Seçim takvimine girildiğinde ilçe, il ve genel merkezimizde yapılan toplantılarımızda aday belirleme süreci için temayül veya ön seçim yapılmasını üstüne basarak ifade ettik. Bunları birçok kez dile getirmemize rağmen genel merkez tarafından dikkate alınmadı. Antidemokratik kararlar verildi. Dün, CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu dahil olmak üzere, mevcut başkan Ali Acar ile seçime girileceği tarafımıza bildirildi ve liste gönderildi. Sabaha karşı Parti Meclisi toplantısında demokratik olmayan yöntemlerle başka bir adayın çıkarıldığını öğrendik. İlçe yönetimimizin iradesini hiçe sayarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve Muğla İl Başkanlığı'nın baskısı ile demokrasiye yakışmayan kararlar alınmıştır. Bizim ilçe yönetimi iradesinin hiçe sayılması, antidemokratik kararlar istifa noktasına getirmiştir. Marmaris CHP İlçe Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamı hem görevlerinden hem de partilerinden istifa etmiştir. CHP'nin ilçemizde 3 bin 750 resmi üyesi mevcuttur. Bugün bu üyelerden 1000 kadarı istifalarını sunacaklardır."

Öte yandan, tekrar aday gösterilmeyen Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın da yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yapacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay'ın yönetim kurulu üyeleri ile istifaları açıklaması

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ============================================= 3)ÇİFTLİK EVİNDEKİ VAHŞETİN İZLERİ, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI Konya'da, dün çiftlik evinde pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulunan Afganistan uyruklu anne, 4 yaşındaki kızı ve 10 yaşındaki oğlunun otopsileri tamamlandı. Çiftlik evindeki izler, katliamı gözler önün serdi. Polis, katliamda evde bulunmayan Mehmet isimli eşi arıyor. Vahşice öldürülen çocuklardan geriye ise oyuncakları kaldı.

Şanlıurfa'da bulunan çiftlik sahibi Hüseyin Çubukçu, yaklaşık 2 ay önce hayvanların bakımını yapmak için Afganistan uyruklu 2 çocuklu aileyi işe aldı. Çubukçu, bir süredir Afganistan uyruklu aileye telefonla ulaşamayınca, dün akşam saatlerinde arkadaşı Davut D.'yi arayarak, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokak'taki çiftliğe bakmasını istedi. Bunun üzerine çiftliğe giden Davut D., ailenin kaldığı evin kapısının açık olduğunu fark edince içeri girdi. EV KAN GÖLÜNE DÖNMÜŞ

Eve girdiğinde duvar ve kapıların kanlar içinde olduğunu gören Davut D., kadını oturma odasında, 2 çocuğu da banyoda kanlar içinde görünce dehşete düştü. Yaşadığı şoku atlatan Davut D., polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede anne ve 2 çocuğunun pompalı tüfekle başlarından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Anne ile birlikte oturma odasında öldürüldüğü saptanan çocukların cesetlerinin daha sonra banyoya taşındığı anlaşıldı. Öldürülen anne ve çocuklarının cesetleri otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü.

ŞÜPHELİ KOCA, ÇOCUKLARINA DÜŞKÜNMÜŞ

Çiftlik evindeki katliamla ilgili araştırma başlatan polis cinayeti, evde bulunmayan isminin Mehmet olduğu belirlenen, kadının eşinin işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Polis, cep telefonu kapalı olan Mehmet'i arıyor. Tüyler ürperten katliamla ilgili soruşturma sürerken, anne ve çocuklarının kimlikleri henüz belirlenemedi. Mehmet isimli şüphelinin çocuklarına düşkün olduğunu öğrenildi. Çiftlik evindeki izler, katliamı gözler önün serdi. Başlarından vurularak öldürülen çocuklardan geriye oyuncakları kaldı. Görüntü dökümü:

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- Evin içi ve dışından detay

- Genel ve detay Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA =================================================== 4)UÇURUMDA MAHSUR KALAN KEÇİYİ İTFAİYE KURTARDI Denizli'nin Kale ilçesinde, yaklaşık 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırsal Karaköy Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılık yapan Ali Sarıoğlan, hayvanlarını otlatmak için Bitlikız Mevkii'ne götürdü. Sarıoğlan'a ait bir keçi buradaki sarp arazide, uçurumun kenarında mahsur kaldı. Sarıoğlan, keçisini kurtaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kale İtfaiyesi ekipleri, keçinin mahsur kaldığı alana gelerek kurtarma çalışması başlattı. Bir itfaiye eri, beline bağlanan iple keçinin bulunduğu noktaya indi. Yaklaşık 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi, halatla bağlandı. Ardından keçi ve itfaiye eri, yukarı çekildi. Keçinin sahibi Sarıoğlan, hayvanının kurtarılmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü dökümü:

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- Kurtarma çalışmasından görüntü

- Keçinin yukarıya çekilmesinden görüntü Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ==================================================== 5)İVRİNDİ'DE TOKİ KONUTLARI İÇİN KURA HEYECANI Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden 110 konut için kura çekimi yapıldı.

TOKİ'nin İvrindi ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde inşaatı süren 'İvrindi 315 Konut Projesi'ndeki 110 konut için İvrindi Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki konferans salonunda kura çekim töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, TOKİ yetkilisi Özgür Murat Demir konuşma yaparak adaylara bilgi verdi. Demir, "Yüzde 90 oranında tamamlanan 54 '2+1', 56 da '3+1' dairelerimizin kura çekimini yapacağız. Toplam 110 daire için 63 başvuru oldu. Geri kalan daireler için ileriki süreçte tekrar satış yapılacak" dedi.

Ardından noter görevlileri tarafından yapılan kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük sevinç yaşadı.