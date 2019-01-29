DHA YURT BÜLTENİ -13

Tekirdağ'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı (1)

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve tabancaların da kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Kapaklı'nın Atatürk Mahallesi Şükran Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kız kaçırma yüzünden aralarında husumet bulunan Er ve Şengül ailelerinin fertleri arasında yine tartışma çıktı. Tartışma, tabancaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/KAPAKLI Tekirdağ), (DHA)-

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Hortumun dereye uçurduğu otomobildeki Buse aranıyor (5)

ARAMA ÇALIŞMASINDAN SONUÇ ÇIKMADI

Antalya'da, dün meydana gelen fırtına sonrası Kemer ilçesindeki Ağva Deresi'ne savrulan park halindeki otomobilde bulunan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarının ilk bölümünden sonuç alınamadı. Ankara'dan gelen 12 kişilik profesyonel dalgıç ekiple Antalya'dan 9 dalgıcın arama çalışmaları dün başladı. Havanın kararmasıyla yarıda kalan çalışmalarına, bugün saat 08.30'da yeniden başlandı. Tek sıra halinde 10 dalgıç, Ağva Deresi'ni tararken, bazı dalgıçlar da 2 Sahil Güvenlik botuyla denizde arama yaptı. Ağva Deresi'nde sabah başlanan arama çalışmalarında dalgıçlar, 6 saat sonra dere ile denizin buluştuğu bölgeye ulaştı. Bugünkü ilk arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Bir süre dinlenecek olan ekip, yeniden arama çalışmalarına başlayacak. Jandarma komandolar da karadan arama çalışmalarına katıldı. Ara ara yağan yağmur nedeniyle kurtarma ekipleri güçlük çekti. Meraklı bazı kişiler de çalışmaları izlemek için derenin kenarından kurtarma ekipleriyle ilerledi.

KEMER'DE HORTUMUN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kemer ilçesinde, dün öğle saatlerinde meydana gelen hortum felaketinden kalan izler, bugün ortaya çıkmaya başladı. Hortumda en fazla hasarın oluştuğu yerlerden ilçe merkezindeki Kemer Devlet Hastanesi'nde çalışmalara başlanırken, dün boşaltılan hastanenin sadece acil bölümünde hizmet veriliyor. Otoparkındaki 30'a yakın aracın hasar gördüğü hastanenin çatısındaki klima santralleri ve çatı sistemlerinde de zarar oluşması nedeniyle ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde bir süre daha hizmet verilemeyeceği, hava muhalefeti olmadığı takdirde pazartesi günü poliklinikler ve yataklı servislerin tamiratlarının tamamlanarak, hizmete açılacağı belirtildi.

Hortumun şiddetinin hissedildiği Çamyuva Mahallesi'nde bulunan Sarıören Mezarlığı'nda ise kökünden sökülen ve hortumun etkisiyle parçalanan ağaçlar, mezarların üzerine düştü ve birçok mezarda hasar oluştu. Yine Çamyuva Mahallesi'nde bulunan bazı seralar, kullanılamaz hale geldi. Hortumun geride bıraktığı enkaz, drone ile havadan görüntülendi.

KAYIP KIZIN ÇANTASI BULUNDU

Ağva Deresi'ne savrulan park halindeki otomobilde bulunan Kader Buse Acar'ın çantası bulundu.

Arama çalışmaları sırasında Kader Buse Acar'a ait olduğu düşünülen bir çanta bulundu. Otomobilin dereye uçtuğu noktada bulunan çantanın içerisinde küpe, gözlük, tarak, şarj cihazı, kaban, hırka ve atkı olduğu görüldü. Jandarma ekiplerinin teşhis için görüştüğü baba Ahmet Acar, çantanın ve içindekilerin kızına ait olduğunu söyledi.