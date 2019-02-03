DHA YURT BÜLTENİ-13

1)AVLADIKLARI YABAN KEÇİSİNİ YEMEK ÜZEREYKEN YAKALANDILAR KARAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde A.G. ve S.S., yasak olmasına rağmen avladıkları yaban keçisini yemek üzereyken Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ekipleri ile jandarma tarafından yakalandı. Ete el koyan ekipler, kaçak avcılara 23 bin lira para cezası kesti. A.G.'nin, S.S. ile birlikte nesli tükenmekte olan yaban keçisini avlayıp evine götürdüğü ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ekipleri hemen harekete geçti. Elbistan Adliyesi'ne giden ekipler, A.G.'nin evinde arama yapmak için Cumhuriyet Savcısı'ndan izin aldı. Ekipler vakit kaybetmeden Karahasanuşağı Jandarma Karakolu personeliyle birlikte A.G.'nin evine gidip arama yaptı. Yapılan aramada yaban keçisinin dersinin yüzülüp etlerinin parçalandığını belirleyen ekipler, etin bir kısmını dolapta, diğer kısmını ise samanlıkta buldu. Etin bir kısmının da kayıp olduğu ve yenmiş olduğu tahmin edilirken, arama da avlanmış 5 de keklik ele geçirildi. Ekipler, avda kullanılan tüfek ile ete el koyup A.G. ile S.S.'ye 23 bin lira idari para cezası kesti. Nesli tükenmekte olduğu için avlanması yasak olan yaban keçilerinin Elbistan'da son 10 yıldır görüldüğü ve koruma altında olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------

- Leğendeki etler

- Ekiplerin arama yapması

- Ele geçirilen etler Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 294 MB ============================================== 2)FARKINDALIK İÇİN EL ELE KOŞTULAR İZMİR'de, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile Hayvanlar İçin Projeler Derneği yararına 'Birlikte Koş' sloganıyla koşu düzenlendi. Katılanların el ele tamamladıkları farkındalık koşusunda, renkli görüntüler oluştu.

Mavişehir sahilinde Karşıyaka Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve Hayvanlar İçin Projeler Derneği yararına farkındalık koşusu düzenlendi. Sporsever ve hayvanseverlerin yoğun ilgi gösterdiği koşu, farklı kategorilerde gerçekleştirildi. Mavişehir sahilinde başlayan ve 3 kilometrelik parkuru 'Hayata engel yok' kategorisinden Kudret Arabacı ve Utkuhan Baydar birinci tamamladı. Koşuya Manisa'dan katıldıklarını belirten Arabacı, "Sporcumuz Utkuhan Baydar, Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu. Görme engelli atlet olarak Amerika'da yapılacak dünya şampiyonasına katılacağız. Milli takım kadrosuna girmek için çalışıyoruz. Bu da bizim için antrenman yarışıydı" dedi. Baydar ise etkinliğin birçok konuda farkındalık yarattığını ifade ederek, "Hedefim olimpiyatlara kadar gitmek. Bu etkinlik çok güzel ve eğlenceli. Koşan koşmayan herkes geldi. Bu tür organizasyonların sürekli yapılmasını istiyorum" dedi. Koşuya kızı Nisan Ada ile 'Canım babam' kategorisinde katılan Okan Aracagök, "Baba kız olarak ilk kez katıldık. Yarış onun yarışı" diye konuştu. 'Hayata engel yok' kategorisinde tekerlekli sandalyesinde koşuya katılan Sevilay Gürler çok heyecanlı olduğunu söyledi. Gürler'in yarıştaki partneri İlker İnçoğlu, "Bir pazar günü yine spor yapacağız ve bunu birlikte eğlenerek yapacağız" dedi.

Koşuya 'Can dostum' kategorisinde hayvanlarıyla katılan koşucularrenkli görüntüler oluşturdu. Yarışı izleyenler sahipleriyle koşuya katılan kedi ve köpeklere yoğun ilgi gösterdi. Farkındalık koşusuna sevgilileriyle katılan çiftlerde 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi ele ele koşarak güzel anlar yaşadı.

'Birlikte Koş' sloganıyla düzenlenen farkındalık koşusunun düzenlenmesini sağlayan gönüllülerden Gürkan Kazancı şunları söyledi:

"Birlikte koş, etkinliğinin ilkini düzenledik. Amaç birlikte başarabilme duygusunu yaşayabilmekti. Anne çocuğuyla baba çocuğuyla, engelli bir arkadaşınızla, sevgililer olarak ya da insanlar hayvanlarıyla koşuya katıldı. Birlikte başlayıp bitirebilecekleri kısa bir koşu olsun istedik. Amacımız sosyal duyarlılıklara dokunmak. Burada hayata engel yok derken gerçekten dezavantajlı bireylerin kimseden farkları olmadığını göstermek istedik. Bugün genel birinci hayata engel yok kategorisinden çıktı. İzmir'de bu tarz spor organizasyonlarını artırmak istiyoruz. Destekleyen herkese teşekkürler."

Koşunun ardından dereceye girenlere ödülleri verilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Görüntü Dökümü

-------------

- Koşuya katılanlardan görüntü

- Röportajlar

- Ödül töreni

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Mehmet CANDAN - Şengüler YEŞİL / İZMİR, (DHA) ======================================================== 3)KAMYONETE ÇARPAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN YAŞLI SÜRÜCÜ KURTARILDI BURSA’nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil, ana yoldan tali yola dönüşte yavaşlayan kamyonete arkadan çarptı. Otomobilin sürücüsü Ali Alkan (91) araç içinde sıkıştı. Yaşlı sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza saat 15.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Keramet Mahallesi kavşağında meydana geldi. Erdinç Balaban (40) idaresindeki 16 EDJ 95 plakalı kamyonet Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru giderken, Keramet Mahallesi kavşağında dönüş için yavaşladı. Bu esnada aynı yönde gitmekte olan Ali Alkan idaresindeki 16 Z 1103 plakalı otomobil dönüş yapmak isteyen kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile kamyonet savrulurken, otomobil hurdaya döndü. Başından yaralanan sürücü Ali Alkan, araçta sıkıştı.