DHA YURT BÜLTENİ -13

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıdan sonra Kuşadası ilçesine geldi. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, Bakan Çavuşoğlu'nu karşıladı. Çavuşoğlu daha sonra, Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, MHP İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar ile turistik çarşıyı gezdi. Yoldaki vatandaşlar ve işyerlerindeki esnafa hayırlı günler ve işler dileyen Çavuşoğlu, her iki aday için destek istedi. Kahramanlar Caddesi, Barbaros Bulvarı ve Balıkçılar Meydanı'ndaki esnafı ziyaret ederek tek tek tokalaşan Çavuşoğlu'nun gezisi, 1.5 saat sürdü. Bir esnafın kendisine ikram ettiği meyve suyunu içen Çavuşoğlu, vatandaşın ikram ettiği simitten de bir parça aldı. Bar önünde oturan ve bira içen İngiliz çiftle sohbet eden Çavuşoğlu, annesiyle tokalaştığı minik bir çocuğa ise hediye verdi. Taksici esnafın davetini kırmayan Çavuşoğlu, bir süre oturduktan sonra, gençlerin daveti üzerine bir kafeteryada bir süre görüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Kuşadası programı, 5 yıldızlı bir otelde turizmciler, iş insanları ve mahalle muhtarlarının katılımıyla devam etti. Bakan Çavuşoğlu'nun bu toplantıdaki görüşmeleri, basına kapalı sürüyor.

'68 İLDEN FAY HATTI GEÇİYOR'

Türkiye'nin 81 ilinin 68'inden aktif fay hattı geçtiğine dikkat çeken Prof.Dr. Tatar "Ülkemizin her yerinde deprem üretebilecek aktif fayların olduğunu görebiliyoruz. Bugün 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek diri fay sayısı Türkiye'de 485 civarında. Bu çok ciddi bir rakam. Yani 5,5 büyüklük dediğimiz kavramda şu depremler her zaman oluyor. Bunların bir bölümünü biz hissediyoruz. 4,5 ve üzerinde ise bunları hissetmek daha rahat olabiliyor ama bir deprem 5,5 ve üzerinde bir büyüklükte meydana geliyorsa bu aynı zamanda yer kabuğunda kırılmalar da meydana getirebiliyor. Yani yüzeyde o kırıkları görebiliyorsunuz. Bu da tabi ayrı bir tehlike. Buna biz yüzey faylanması tehlikesi adını verebiliyoruz. Sınırları içerisinden diri fay hattı geçen il sayımız ise 68. Yani Türkiye'de 81 tane vilayet var, bunların 68'inin bir şekilde sınırları içerisinden aktif fay geçiyor. İçerisinden aktif fay geçen ilçe sayımız ise 400 civarında. Bugün Türkiye'deki ilçelerin sayısı yaklaşık 922 civarında. Dolayısıyla yüzde 45 civarında ilçemizde de aktif fayların olduğunu söyleyebiliyoruz. Tabi belde, köy bazına indirdiğimizde ise rakamlar 6, 7 bin civarına ulaşıyor. Bu ne anlama geliyor. Hakikaten ülkemizin her yerinde dün Ayvacık'ta olduğu gibi bu büyüklükte veya daha büyük depremlerin olma potansiyeli olan faylar var. Bu yüzden depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.