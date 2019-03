DHA YURT BÜLTENİ-13

1)ERDOĞAN: BU TAKLACIYA ÖYLE BİR DERS VERİN Kİ KARŞINIZA ÇIKMAYA YÜZ BULAMASIN

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da, İçişleri eski Bakanı olan Saadet Partisi'nin (SP) Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İdris Naim Şahin'e yönelik eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "Duyduğuma göre maalesef paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza aykırı düşen birisi, utanmadan, sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek, oy devşirmeye çalışıyormuş. Yani arkadaşlar, beraber yola çıkarsın; ama yolda eğer arkadaşını satarsan o zaman Ordulu ona ne deneceğini çok iyi bilir. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya, 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın" dedi. Suriye konusuna da değinen Erdoğan, "Fırat'ın doğusunu teröristlerden arındırmakta karalıyız. Başka türlü Suriye meselesinin kalıcı çözümünü sağlayamayız. Başka türlü ülkemizdeki 3,6 milyon Suriyelinin kendi ülkelerine dönüşünü temin edemeyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter, 19 Eylül Stadyumu’na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hilmi Güler karşıladı. Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde halka hitap etti. Ordululardan 31 Mart yerel seçiminde desteklerini sürdürmelerini isteyen Erdoğan, rekor beklediği kente son 17 yılda 21 katrilyonu aşan yatırım yaptıklarını söyledi. Erdoğan, Orduluların, partisinin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Güler'e tam destek vereceğinden şüphesi olmadığını kaydetti.

'TERÖR ÖRGÜTÜYLE OLANLA NE MUHABBETİMİZ NE DOSTLUĞUMUZ OLUR'

Konuşmasında, SP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İdris Naim Şahin'e yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Duyduğuma göre maalesef paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza maalesef aykırı düşen birisi, utanmadan, sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek, oy devşirmeye çalışıyormuş. Yani arkadaşlar, beraber yola çıkarsın; ama yolda eğer arkadaşını satarsan o zaman Ordulu, ona ne deneceğini çok iyi bilir. Deniz üstü piyade, muhabbetten ziyade, ölüm var ayrılık yok bizim için dünyada. Bizim dostlarımız burada. Bizde dostluk, muhabbet pazara kadar değil; mezara kadar mezara. Terör örgütüyle bir olup, bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz olur ne de dostluğumuz olur. Seni alacağım, belediye başkanı olduğum zaman yanımda genel sekreter yardımcısı yapacağım sonra seni milletvekili yapacağım sonra bakan yapacağım ve ondan sonra sen kalkacaksın bizi satacaksın. Sattıktan sonra da utanmadan, sıkılmadan ve kalkacaksın sağda solda pazarlamaya yelteneceksin. Ordulu kardeşlerim onun Ordulu olması sizi bağlar mı? Gereken dersi ona 31 Mart'ta veriyor musunuz? Allah sizlerden razı olsun. Bu kişi Ordu'ya yapılan her işe de sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? AK Parti'nin gücünü, imkanlarını, hizmetlerini kendilerine mal edenler; en başta Ordu'ya sizlere saygısızlık ediyor demektir. Bu şehre ne yapılmışsa altında sadece ve sadece AK Parti'nin ve onunla yol yürümeye devam eden kadroların imzası vardır. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya, 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın."