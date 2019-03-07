DHA YURT BÜLTENİ-13

1)AKŞENER: CUMHUR İTTİFAKI'NA OY VERECEK AK PARTİLİ VE MHP'Lİ KARDEŞİMDİR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerine çok sert bir dille gidildiğini, Millet İttifakı'na oy verecek seçmene 'terörist' denildiğini belirtip, "Benim için, Cumhur İttifakı'na oy verecek olan AK Partili ve MHP'li seçmen kardeşimdir, çok değerlidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmalarını, Denizli'nin Buldan ile Aydın'ın Buharkent, Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde sürdürdü. İlk olarak Denizli'nin Buldan ilçesine giden Akşener, burada Alanyazı Meydanı'nda partililer tarafından karşılandı. Akşener, burada platform olarak kullanılmak üzere hazırlanan oto-çekicisinin üzerine çıkarak, alanı dolduranlara seslendi. 31 Mart'taki seçimlerde partisinin adaylarına destek isteyen Akşener, daha sonra Aydın'ın Buharkent ilçesine geçti. Burharkent'te partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Akşener, ardından seçim otobüsüne binerek Kuyucak ilçesine hareket etti. Kuyucak'ta partisinin İlçe Seçim Bürosu önünde, seçim otobüsün üzerine çıkan Akşener, kalabalığa seslenip, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Çok sert bir dille yerel seçime gidildiğini ifade eden Akşener, "İYİ Parti Genel Başkanı olarak başkan adayıma destek istemeye geldim. Ama bu netice itibariyle yerel seçim. Muhtar, belediye meclis üyesi ve belediye başkanı seçeceksiniz. Ertesi gün birbirinizin yüzüne bakmaya devam edeceksiniz. Farklı terciler olacak. Buradan açık açık söylüyorum. Cumhur İttifakı'na oy verecek olan AK Partili ve MHP'li seçmen kardeşimdir, çok değerlidir. Ama koskoca Cumhurbaşkanı böyle dil kullanıyor. Onun için susmayın diyorum. Biz de Millet İttifakı yaptık. İçinde 24 Haziran'da 11 milyon oy alan CHP, 5 milyon oy alan, mecliste grubu olan İYİ Parti, Saadet Partisi ile Demokrat Parti'nin birlikte aldığı 1 milyon oyu var. Yaklaşık 18 milyon insana bu seçimde bizim partimize oy verdiği için 'terörist' diyen bir Cumhurbaşkanı var. Ona uymayın diyorum, bu sözlere kulağınızı tıkayın. Nitecide, Kuyucak'ta seçilecek bir belediye başkanı Türkiye'nin bekasına yönelik hangi kötülüğü yapabilir, hangi yanlışı yapabilir" dedi.

'BİZİM KOLTUKLARIMIZI DEĞİL, BAŞKAN ADAYLARINI OYLAYACAKSINIZ'

Yerel seçimde belediye başkanı seçileceğini hatırlatan Akşener, "Eğer siz bir kampanya yürütülmesine sebep olursanız, o zaman herkes ayağınıza gelir, o zamanda seçmen velinimet olur. Sizden bir ricam var. Cumhurbaşkanı 4 yıl daha görevine devam edecek. Küçük ortağı da canı ne kadar isterse o sandalyede oturmaya devam edecek. Benim sandalyem, Kılıçdaroğlu'nun sandalyesi oylamada değil, oylanacak kişi belediye başkan adayları. Şimdi üreticiye terörist, EYT için 'türedi', domates, biber yetiştiricisine terörist, soğan yetiştiriciyi terör örgütü üyesi, bunları ortadan kaldırmak istetiyorsanız eğer bu kulağı haşırt diye çekeceksiniz, kızartacaksınız. Bunu yaparsanız 31 Mart akşamı şöyle olacak; Cumhurbaşkanı 'Aziz milletim, mesajınızı aldım' diyecek. Ekonomide isteğinize yönelik kararlar alınacak. Damat gidecek. Tarım Bakanı gidecek. Bakanları değiştirecek ama sizin gözünüzün içine bakmak ihtiyacı duyacak. 300 korumayla, tepede dar dar helikopterle gezmeyi bırakacak. Saraydan çıkacak aranıza karışacak" diye konuştu.

Kuyucak'taki konuşmasının ardından kadınlar Akşener'e poşu ve yazma hediye edip, boynuna astı. Kuyucak'taki seçim gezisinin ardından Nazilli ilçesine giden Akşener, uzun bir araç konvoyuyla ilçe turu attı. Yolda ilerlerken, vatandaşların yoğun ilgisi üzerine otobüsü durdurup inerek vatandaşlarla selamlaştı, seçimde destek istedi. Akşener, daha sonra miting için Aydın'a geçti.