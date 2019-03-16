DHA YURT BÜLTENİ-13

Bolu'da, Sivil İrade Platformu adı altında toplanan çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından Yeni Zelanda'da terör saldırısında yaşamını yitiren 49 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bolu kent merkezindeki Kadı Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Sivil İrade Platformu adı altında toplanan çeşitli sivil toplum örgütleri, Yeni Zelanda'da camilere yapılan terör saldırılarını kınadı. Yaklaşık 200 kişi kınamanın ardından saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Grup, tekbir getirerek ellerinde 'Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın', 'Zalimler için yaşasın cehennem', 'Zulme eliniz, diliniz, kalbiniz ile karşı çıkın' yazılı dövizler taşıdı. Grup adına basın açıklamasını okuyan İnsan ve Medeniyet Hareketi Bolu Başkanı İhsan Aşçı, "Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısında onlarca Müslüman şehit oldu. Önceden planlanarak yapılan bu saldırı, Batı'da İslam düşmanlığının geldiği noktayı gösteriyor. Bu menfur saldırıyla İslam karşıtı söylemlerin nasıl bir vahşete dönüştüğünü bir kez daha görmüş bulunmaktayız. Mabetlere saldırmak hiçbir inanç sistemi tarafından kabul edilmezken böyle bir saldırıyı gerçekleştirenlerin içinde bulundukları ruh halinin vahameti ortaya çıkıyor. Kendini Hristiyan aleminin fedaisi olarak gören ve saldırı anını canlı olarak yayınlayan cani, paylaştığı 70 sayfalık manifestoda Müslümanları tehdit ediyor. Yeni Zelanda'ya zamanında sömürgeci olarak gidip oradaki topraklara yerleşen sömürgecilerin torunları bu gün orada başkalarının yaşamasına tahammül edemiyor. Batı'da yıllarca İslam eşittir terörizm denklemi kuruldu. Bu konuda yüzlerce makale yazılıp onlarca film çekildi. Geldiğimiz noktada Batı'da yükselen İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının en büyük sorumlusu yine batılılardır." dedi.