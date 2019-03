DHA YURT BÜLTENİ-13

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 214 MB

Sivas'ta renkli nevruz kutlaması

Sivas'ta, baharın gelişinin habercisi olan nevruz için yapılan kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar alanda yakılan ateşin üzerinden atlayıp, yumurta tokuşturarak, ok attı.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen programa Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, il protokolü, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program, Kuran'ı Kerim okunmasıyla devam etti. Halk oyunları gösterileri sonrası protokol üyeleri izci öğrencilerin dağıttı renkli yumurtaları tokuşturdu. Vali Salih Ayhan'ın il protokolü ile tokuşturduğu yumurta kırılmadı.

Sivas Demirciler Esnaf Odası tarafından temsili demir dövme etkinliği gerçekleştirildi. Programa katılan il protokolü temsili olarak demir dövdü. Programa katılanlar alanda yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı. Sporcular tarafından koreografik ok atımı gösterisi yapıldı. Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler de ok attı. Program, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından katılımcılara etli bulgur pilavı ve ayran ikram edilmesiyle son buldu.

Kutlama alanının dışında ise Orman Haftası nedeni ile Orman Fidanlık Müdürlüğü tarafından temin edilen fidanlar dağıtıldı. Spor Sivas Projesi kapsamında düzenlenen bisiklet yarışının startı verildi.