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DHA YURT BÜLTENİ -13

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 16:21 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik için Manisa'ya gelenler kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı (2) - Yeniden CENAZELER ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEK Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilde ölen Furkan Baykan ve İbrahim Tüfekli'nin cenazeleri, yakınları tarafından Manisa Şehir Hastanesi'nin morgundan alındı.

Bedelli askerlik için Manisa'ya gelenler kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı (2) - Yeniden
CENAZELER ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilde ölen Furkan Baykan ve İbrahim Tüfekli'nin cenazeleri, yakınları tarafından Manisa Şehir Hastanesi'nin morgundan alındı. Baykan ve Tüfekli'nin cenazelerinin İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan memleketleri Adana'ya götürüleceği ve burada toprağa verileceği belirtildi.

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

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Kırklareli'de oyların sayımı sürüyor

Kırklareli'de Cumhur İttifakı belediye başkan adayı MHP'li Derya Bulut'un, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre 248 oy farkla seçimi kazanmasını ardından başvurduğu Yüksek Secim Kurulu'nun (YSK) oyların yeniden sayılması kararının ardından Perşembe günü başlayan 170 sandıktaki oyların sayımı devam ediyor.
Kırklareli'nde pazar günü yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı ve bağımsız başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili İlçe Seçim Kurulu'na başvurup, geçerli sayılacak oyların da geçersiz sayıldığını savunarak 170 sandığın tekrar sayılmasını için itirazda bulundu. İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, 170 sandaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi. İlçe Seçim Kurulu'nun kararına Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İtiraz üzerine İl Seçim Kurulu'nun oyların tekrar sayılması kararını, gerekli bulmadığı için iptal etti.
İl Seçim Kurulu'nun, Kırklareli'nde oyların sayılması gerekli bulmadığı kararına MHP'li Derya Bulut, YSK'ya itirazda bulundu. İtiraz üzerine YSK, İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak, Kırklareli'ndeki toplam 170 sandıkları oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Sayım Perşembe günü saat 21.00'de başladı. Bugüne kadar yaklaşık 150 sandığın sayıldığı ve geriye 20 sandığın kaldığı belirtildi.
Oy sayma işlemlerinin sürdüğü Kırklareli Adliyesi önünde ise partililerin bekleşiyi sürüyor. Partililer, havanın da güzel olmasıyla birlikte kurulan masalarda oturdukları görüldü. Kırklareli Belediyesi ise bekleyen partililere çay ve simit ikramında bulunuyor. Güvenlik güçleri, adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alarak, bina çevresine güvenlik şeridi çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kırklareli Adliyesi'nden detaylar
Adliye önünde bekleyenler
Alınan güvenlik önlemleri
DHA muhabiri Ali Can Zeray anons
Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)-

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Minik Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde apartmanın 5. katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yücel Öç, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay önceki gün saat 18.00 sıralarında Karacabey ilçesinde meydana geldi. Misafir olarak bulunduğu B5 Blok 5. katın merdiven boşluğundan zemine çakılan 9 yaşındaki Yücel Öç ağır yaralandı. Ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Karacabey TOKİ Erhan Kındır İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Yücel Öç, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında sevenlerinin gözyaşları arasında şehir mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü
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-Cenaze namazı
-Cenazenin cenaze aracına konulması
-Minik Yücel'in düştüğü bina
-Binadan detaylar

Süre: 2.30 dakika, Boyut: 182 MB

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),(DHA)

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93 yıl sonra dedesinin koltuğunda

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde Millet İttifakı'nın adayı olarak belediye başkanı seçilen CHP'li Halil Arda, 93 yıl sonra, dedesinin koltuğuna oturmasını sağlayacak olan mazbatasını aldı. Arda, "Bugün benim için hayatımın en önemli günlerinden birisi. Çok mutluyum, çok gururluyum, çok heyecanlıyım. Yaklaşık 93 yıl sonra dedemin belediye başkanlığı yaptığı makama seçildim" dedi.

Uzun yıllardır Gaziemir ilçesinde seçimi kazanan CHP, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime giren Halil Arda ile tekrar başarı elde etti. 1926 yılında belde belediyesi olarak ilk başkanlığı dedesi Abdullah Arda'nın yaptığı Gaziemir'de, yeni başkan Halil Arda, 93 yıl sonra aynı görevi devralmanın heyecanını yaşadı. Mazbatasını almak üzere Gaziemir Spor Salonu'na gelen Arda'yı CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan karşıladı. Arda, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ayten Ayyıldız'dan mazbatasını aldı. Halil Arda'nın heyecanına ortak olan CHP'liler mazbatasını alan yeni başkan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mazbatasını almasının ardından açıklama yapan Arda, "Benim için hayatımın en önemli günlerinden birisi. Çok mutluyum, çok gururluyum, çok heyecanlıyım. 93 yıl sonra dedemin belediye başkanlığı yaptığı makama seçildim. Bu mazbata da bunun en büyük belgesidir. İyi insanlarız demiştik, biz iyi, adaletli, sevgi dolu, çalışkan insanlarız. Birikimli, donanımlı, iyi bir ekiple Gaziemir için beş yıl boyunca namusumuzla çalışacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar Halil Arda nasıl bir insansa, bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Benimle gurur duyabilirsiniz" diye konuştu.

Halil Arda'nın Gaziemir Belediye Başkanlığı görevini ise pazartesi günü saat 10.00'da devralacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Halil Arda'nın chplilerle selamlaşması
-Halil Arda'nın konuşması
-Halil Arda'nın mazbatayı alması
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU-Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)

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