DHA YURT BÜLTENİ-13

Market sahibi, husumetlisini kendi dükkanında ağır yaraladı
SAMSUN’da market sahibi Selim D.(37) tartıştığı Serkan A.’yı (37) tabanca ve pompalı tüfekle ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli, Bafra’ya giderek teslim oldu.
Olay, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde 12.45 sıralarında bir marketin içinde meydana geldi. İddiaya göre Selim D., marketine gelen Serkan A. ile tartışmaya başladı. İki gün önce de Serkan A.’nın kardeşleri ile kavga ettiği öne sürülen Selim D., dükkanında bulunan tabanca ve pompalı tüfekle Serkan A.’ya ateş açtı.
AĞIR YARALAYIP KAÇTI
Saldırıya uğrayan Serkan A., koltuk altı, kasık ve bacaklarından olmak üzere 4 yerinden yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serkan A.’yı Gazi Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
BAFRA’DA POLİSE TESLİM OLDU
Olayın ardından kaçan şüpheli ise, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Selim D., ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Bu sırada basın mensuplarina ‘Bana haksızlık yaptılar’ dedi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
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- Yaralının hastaneye getirilişi
- Olay yerinden detaylar
- Şüphelinin emniyete getirilişi
- Emniyetten detaylar
(SÜRE: 02.28 DK) (BOYUT: 277 MB)
Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,(DHA)
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Belediye Başkanlığını kazandı, adaklık kurbanlıklarla 4 bin kişiye yemek verdi
KARAMAN'da Ermenek Belediye Başkanlığı'nı kazanan İYİ Parti adayı Atilla Zorlu, adaklık kurbanlıklarla 4 bin kişiye yemek ikram etti.
31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçim’inde İYİ Parti adayı Atilla Zorlu 3375 oyla belediye başkanlığını kazandı. Ak Parti adayı mevcut başkan Uğur Sözkesen de 2254 oy aldı. İlçe seçim kurulundan başkanlık mazbatasını alıp göreve başlayan Atilla Zorlu, kendisi ve çevresinin, başkanlığı seçilmesi takdirde adadığı, adak kurbanlıklarını kesip toplayarak 4 bin kişiye yemek verdi. Yemek ise Keçipazar, Seyran ve kent meydanında kurulan sofralarda halka ikram edildi. Toplu yemek alanlarına katılamayan yaşlı ve hastaların da evlerine götürüldü. İkramın yapıldığı alanları ziyaret eden Belediye Başkanı Atilla Zorlu, yemek davetine katılanlara teşekkür etti.
Görüntü Dökümü
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- Yemeğin ikram edilmesi
- Vatandaşların yemek yemesi
- Belediye Başkanı Atilla Zorlu'nun ikram alanların gezip vatandaşlarla konuşması
Haber- kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA))
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Adana'da karnaval coşkusu (2)
7'nci Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı’nda en hızlı Adana dürüm yeme yarışması düzenlendi. Yarışma hakkında bilgi veren Gastronomi Fikir Kulübü Derneği Başkanı Ümit Adnan Özden, 20 kişinin yarışmada ter dökeceğini, 10 mini dürümü en kısa sürede bitiren yarışmacıya cep telefonu hediye edileceğini söyledi. Yarışmaya geçildiğinde katılımcılar kebabın ve yanında verilen şalgamın acısı nedeniyle ter döktü. Bazı yarışmacılar kısa sürede doyarak yarışmaya devam edemedi. Yarışmacılardan Adnan Gündoğdu, mini dürümleri en kısa sürede yiyerek birinci oldu. Gündoğdu, "Yarışmada iddialı değildim. Amacım sadece katılmaktı. Sağolsun kebap iyi olunca yiyesim geldi. Hayatımda ilk defa bir yarışmaya katıldım" dedi.
Görüntü Dökümü
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- Ümit Adnan Özden ile röportaj
- Gençlerin dans etmesi
- Etkinlik alanından genel detay
- Kebap dürümler
- Yarışmacıların kebap yemesi
- Adnan Gündoğdu'dan detay
- Adnan Gündoğdu ile röportaj
SÜRE: 2'34" BOYUT: 116MB
Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA, (DHA)
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Düzce'de sokak defilesi ilgi gördü
DÜZCE'de gelinlik, kına ve nişan elbisesi tasarımı yapan modacılar ile organizatörler ve düğün fotoğrafçıları düğün sezonu öncesi sokak defilesi düzenledi.
Düzce'de gelinlik, nişanlık ve kına gecesi elbisesi tasarımı yapan modacılar, organizatörler ve düğün fotoğrafçıları bir araya gelerek defile düzenledi. 2019 yılı modasını yansıtan gelinlik, kına ve nişan elbiselerini taşıyan mankenler, Spor Sokak, İstanbul Caddesi ve Anıtpark'ta sokak defilesinde vatandaşların önüne çıktı. Mankenlerin defilesi sırasında vatandaşlar da cep telefonları ile görüntü aldı. Oldukça ilgi gören defilede beğendikleri elbise modelleri ile ilgili olarak tasarımcılardan da bilgiler aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Defileden görüntüler
Defileyi izleyen vatandaşlardan görüntü
Vatandaşlarla röp
Mankenlerle röp.
HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
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Bursa Kuaför ve Güzellik Uzmanı Eğitim Akademisi açıldı
Bursa'da kuaförlük mesleğine uzman yetiştirmek amacıyla Bursa Kuaförler Odası öncülüğünde kurulan Kuaför ve Güzellik Uzmanı Eğitim Akademisi’nin açılışı gerçekleşti.
Bursa Kuaförler Odası’nın kuaförlük mesleğinde yeterliliği artırmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Kuaför ve Güzellik Uzmanı Eğitim Akademisi’nin açılışı Nilüfer’deki BESOB Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti. Açılışa Türkiye Berberler ve Kuaförler Başkanı Bayram Karataş, Bursa Kuaförler Odası Başkanı Saliha Geçici, oda üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreni öncesi konuşan Oda başkanı Geçici, akademinin kuruluş amacının meslektaşlarının kendilerini geliştirecekleri imkanı sunmak olduğuna değinerek, ‘’11 Şubat 2018’de Bursa Kuaförler Odası Başkanı seçildim. Bundan sonra da yönetimim de akademiye çok önem verdi. Çok hızlı ilerledik. Yönetimimin katkılarından dolayı benimle birlikte çalıştıkları ve bu akademiyi bizlere kazandırdıkları için firmalar ve yönetimime çok teşekkür ediyorum, çünkü onlarla başardık. Akademimizin 2 amacı var, ilk amacı meslektaşlarımızın becerilerinin üzerine yeni beceriler koymak. Yeni trendleri onlara daha çabuk ulaştırmak, 2’nci amacımız personel sorunu yaşıyoruz. Burada sıfır elemanları alıp, eğitmek ve meslektaşlarımıza kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Açılış etkinliğinden görüntü
-Geçici'nin konuşması
-Kurdale kesimi
-Detaylar
Haber-Kamera:Tahsin AYDIN-BURSA-DHA
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