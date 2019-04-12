DHA YURT BÜLTENİ-13

1)GAZİANTEP'TE, NAFTALİN ŞAKASI 12 ÖĞRENCİYİ ZEHİRLEDİ GAZİANTEP'te, 12 ortaokul öğrencisi, bir arkadaşlarının şaka amacıyla içtikleri suya attığı naftalinden zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı. Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Mahmut Hümayün Ortaokulu 5-A sınıfında eğitim gören öğrenciler, teneffüste bahçeye çıktı. Bu sırada sınıfta kalan bir öğrenci, iddiaya göre şaka amacıyla arkadaşların su mataralarına naftalin attı. Tenefüs bitiminde sınıfa dönerek, mataralarındaki suları içen öğrencilerde mide bulantısı, kusma ve yüksek ateş şikayetleri başladı. Öğretmenler ve okul idaresi hemen sağlık ekiplerinden yardım istedi. Okula gelen sağlık görevlileri, zehirlenme belirtisi gösteren 12 öğrenciyi ambulansla çeşitli hastanelere götürdü. Öğretmenler, yaptıkları araştırma sonunda bir öğrencinin, arkadaşlarının mataralarına naftalin attığını belirledi. Arkadaşlarının hastanelik olmasına neden olan ve adı açıklanmayan öğrencinin ailesi okula çağırılarak uyarılırken, 12 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zehirlenen öğrenciler

- Cengiz Gökçek Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi

- Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Mustafa KANLI -Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 112MB ===============================================

2)2 KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ, 'HIZLI DAVRANMASAYDIM BİZ ÖLECEKTİK' DEDİ KÜTAHYA'da, aralarında husumet bulunan 2 komşusunu öldürüp, 2 komşusunu da yaralayan Azmi Ö.'nün (61), polisteki ifadesinde, "Hızlı dayanmasaydım o, eşimi ve beni öldürecekti" dediği öğrenildi. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Çinili Çeşme Sokak'ta dün akşam, aralarında husumet bulunan komşularından Hatice Çetin (41) ve Hasan Çetin'i (37) tüfekle vurarak öldüren, Hasret Gezgin (39) ve İsmail Çetin'i (42) yaralayan Azmi Ö., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken çelik yelek giydirildiği gözlenen Ö.'nün polise verdiği ifadesinde, "Olaydan önce park meselesinden tartıştık. Olay günü evimin bodrum katında odun kırıyordum, komşularım araçlarını park etmeye çalışırken, evimin duvarına ve park halinde duran 2 aracıma çarptılar. Dışarı çıktım tartışmaya başladık. Olay kavgaya dönüşünce eşimin darbedildiğini, Hasan'ın da araçtan tüfek almaya çalıştığını gördüm. Ben de aracımın bagajından tüfek alıp ateş ettim. Hızlı davranmasaydım o, eşimi ve beni öldürecekti" dediği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Azmi Özütemiz'in Adliyeye götürülürken çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA-DHA =============================================== 3)DEMİRTAŞ'A HAKARET DAVASINDA DOSYA UZLAŞMA BÜROSUNA GİDECEK HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle yargılandığı davada verilen 1 yıl 3 ay hapis ile 200 fidan dikip, 6 ay bakımlarını yapma cezası bir üst mahkemece iptal edilen Dilek Bozkurt Özgenç yeniden hakim karşısına çıktı. Özgenç'in beraatini istediği davada, dosya, uzlaşma bürosuna gönderilecek.

Antalya'da yayınlanan bir derginin imtiyaz sahibi Dilek Bozkurt Özgenç, 17 Eylül 2015 tarihinde, sosyal medya hesabından HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili paylaşımda bulunup, altına yorum yaptı. Mesaj, yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Demirtaş'ın avukatları da Dilek Bozkurt Özgenç hakkında 'halkı kin ve nefrete sürüklemek' ile 'hakaret ve tehdit' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Özgenç hakkında dava açıldı. Antalya 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Dilek Bozkurt Özgenç, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İyi hal indirimiyle 1 yıl 3 aya düşürülen ceza, 5 yıl süreyle ertelendi.

Mahkeme 'hakaret' suçuna karşılık ise Özgenç'in 200 fidan dikip, 6 ay boyunca bu fidanların bakımını yapması yönünde karar aldı.

ÜST MAHKEME KARARI İPTAL ETTİ

Dilek Bozkurt Özgenç'in avukatı Anıl Yetişgin, cezaya itiraz ederek, kararın iptalini istedi. Nöbetçi ağır ceza mahkemesi itirazı kabul etti. Üst mahkeme sıfatıyla davayı gören Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan beraatine karar vererek, 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından yeniden yargılanma yapılmasına hükmetti.

Savcılığın Dilek Bozkurt Özgenç'in paylaşımının suç unsuru oluşturmadığı yönünde mütalaa vermesinin ardından karar iptal edildi. Dosya yeniden görülmesi için Antalya 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

YARGILAMA YENİDEN BAŞLADI

Yeniden görülmeye başlanan davanın duruşmasına tutuksuz sanık Dilek Bozkurt Özgenç ile taraf avukatları katıldı. Özgenç, daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, beraat kararı verilmesini istedi. Demirtaş'ın avukatları ise sanığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını iddia ederek, ilk derece mahkemesinin verdiği kararda direnilmesi gerektiğini savundu. Mahkeme, dosyanın uzlaşma bürosuna sevk edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

=============================================== 4)BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI Bursa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 540 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin adresini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde yaptıkları operasyonda U.G., A.D., ve T.K. isimli 3 şüpheliyi gözaltına alırken evde yapılan aramalarda 540 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan U.G., A.D., ve T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin adlieyeye sevk edilmesi

- Emniyetten detay Süre: 00.41 Boyut:76 MB

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN-Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA) =============================================== 5)TORBALI BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA